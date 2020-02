La incertidumbre, factor de preocupación por YCRT

Existe preocupación en parte de la dirigencia local, en cuanto a las decisiones que pueda tomar el nuevo interventor de la empresa YCRT, Aníbal Fernández y está centrada sobre todo en la incertidumbre,es decir, la ausencia de seguridad sobre lo que va a ocurrir.

Tiempo atrás la gobernadora Alicia Kirchner convocó a los representantes nacionales en el Congreso de la Nación y a los diputados provinciales de la Cuenca Carbonífera con el propósito de plantear ante el gobierno nacional, la normalización de la Empresa YCRT.

De la reunión participaron Máximo Kirchner, Edgardo Depetris y el ex interventor y ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y el diputado provincial, Matías Mazú, entre otros.

Entre los temas más importantes del encuentro, se dialogó sobre la puesta en marcha de la explotación del yacimiento y la terminación de la obra de usina termoeléctrica, así como también las inversiones necesarias para el puerto de Punta Loyola y el ramal ferroviario.

Pero YCRT sigue en el limbo y el nuevo interventor optó por mantener un absoluto silencio sobre su estrategia en relación a la empresa, sin comunicación con actores locales en un tiempo marcado por la confusión por supuestos planes, no confirmados oficialmente, sobre el futuro de la empresa, las acciones que se van a llevar a cabo y quienes estarán al frente de diferentes áreas.

Entretanto, ex Jefe de Gabinete en el gobierno de Cristina Kirchner, consignó al periodista Eduardo Barrionuevo de FM Tiempo que ya estuvo armando su equipo técnico administrativo que lo acompañara en la gestión ¨gente que me ha acompañado siempre, con quienes jugamos al truco sin señas¨

En ese contexto, aseguró: ¨Que me hayan puesto a mí en este lugar, a un ex ministro de Trabajo, que no soy un tipo fácil de arriar con un palito, habiendo hablado con el presidente de la Nación, con la Vice presidenta, con el Presidente del Bloque de diputados, con el Ministro del área , es porque estoy convencido que quieren lo mejor para este pueblo y entonces yo no le voy a sacar el culo a la jeringa ¨

En la entrevista también adelantó que este martes arribara a Rio Turbio.

En ese sentido, trascendidos indican que es altamente probable, que llegue en compañía de la gobernadora Alicia Kirchner, como un gesto de acompañamiento a su nueva gestión.

Volvamos al principio: La preocupación está centrada sobre todo en la falta de certeza, es decir, que existen algunas preguntas sin respuesta.

¿Quiénes lo acompañaran en este desafío?

¿Aníbal Fernández abrirá el camino para lograr que la mina y la Usina sean una misma empresa indivisible, una unidad económica; la nueva empresa Carboelectrica que sueñan los trabajadores?

¿Podría reflotarse la nueva figura jurídica?

¿Como responderá a la urgencia de los trabajadores y de los desocupados en la reactivación de la empresa?

¿Su desembarco vendrá de la mano de las inversiones necesarias?

Su llegada a Rio Turbio, quizás traiga la certidumbre que el núcleo político, los trabajadores y la comunidad necesita. Quizás disipe las dudas y las convierta en certeza.