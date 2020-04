Varados en el país: El pedido de una rioturbiense para poder regresar a su casa

El Gobierno Nacional agotó los 20.000 permisos que habilitó para circular a las personas que quedaron varadas en la Capital Federal u otros puntos del país que no son sus ciudades de residencia.

Según citan algunos medios estudiantes de Santa Cruz que estaban varados en Córdoba regresaron hacen unos días a la provincia

Todos ellos se veían imposibilitados de retornar por la suspensión de servicios de transporte terrestre y aéreo debido a las restricciones que se impusieron en prevención del Coronavirus.

Luego de la primera convocatoria en la que se anotaron cerca de 20 mil personas, muchos no pudieron habilitar su permiso para regresar a sus casas. Es el caso de Emilce Díaz, de Rio Turbio, que hace tres meses que espera por regresar a Rio Turbio donde la esperan su hijos y su familia.

Historia con nombre propio

Por medio de las redes sociales, Emilce hace un llamado angustioso de ayuda ya que se encuentra lejos de sus hijos y de su familia

Dice que necesita regresar a su casa con sus hijos.

“Soy Emilce Díaz, de Rio Turbio, provincia de Santa Cruz. Me encuentro varada en la ciudad de Córdoba capital hace tres meses y aún no tengo ninguna respuesta concreta a mi petición de volver a mi casa.

Mis hijos están al cuidado de mis padres y ya es desesperante estar lejos de mis hijos y mi familia.

He llamado a las autoridades y no tengo respuesta, estábamos esperando la autorización de que nos dejen ingresan a nuestra provincia por colectivo pero aún no tenemos nada concreto.

Mi situación es desesperante mi hermana está con sus niveles de azúcar muy altos, ella está entrando en depresión por toda esta situación.

Yo les pido por favor me ayuden así podemos volver a casa. Somos muchos los santacruceños que estamos varados y queremos volver a nuestras casas!

Habilitación de permisos

El Gobierno debe definir cuándo y cómo habilita nuevos permisos para quienes no pudieron acceder al suyo.

La aplicación que da los permisos para circular por el país está inactiva. “Regreso a Casa” -así se llama la herramienta- y por el momento no permite acceder al sitio web.