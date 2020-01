Un intendente resolvió dejar de descontar cuota sindical: Un dirigente lo trató de “youtuber”

Se trata Fernando Españón, jefe comunal de 28 de Noviembre. El Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales advirtió que busca “que los trabajadores no se puedan organizar” y trató de “youtuber” al Intendente porque utiliza la red social para comunicar y no utiliza el procedimiento administrativo, ya que por ahora no fueron notificados.

Por la red social el intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, anunció que dejará de realizarles los descuentos sindicales a los empleados ya que el SEM, no dispone de cuenta bancaria ni CBU, además de que “no hay claridad sobre el correcto gasto de estos fondos, que en forma mensual liquidaba la Municipalidad de 28 de Noviembre y no registrándose”.

Los trabajadores municipales que deseen realizar su aporte a la organización deberán hacerlo de forma individual.

La medida alcanza solo al SEM y no a ATE, que aunque muchos menos, cuenta con afiliados.

La llamativa medida tomó por sorpresa al sindicato en cuestión.

“Este intendente es un chico youtuber, porque todo lo comunica por redes sociales”, señaló primero Rubén Delgado, secretario general del SEM, al advertir que el Jefe Comunal no comunicó esta medida por las vías correctas.

Es decir, a la fecha el gremio no fue notificado.

“Como patrón debe comunicarlo oficialmente a la organización sindical y esto no lo ha hecho”, aclaró y agregó que “es un intendente joven de extracción peronista y que fue parte de nuestra organización y ahora nos desconoce, cuando su mentor político también fue de extracción gremial. Me llama la atención”, marcó.

Delgado indicó que no cuentan con CBU ni cuenta corriente porque el Ministerio de Trabajo de la Nación todavía no envió la certificación de autoridades, y por ende no cuentan con la firma autorizada para poder utilizarla en las entidades financieras que lo exigen como requisito.

“En 15 años que llevamos al frente el Tribunal de Cuentas nunca nos hizo ninguna observación”, rescató.

La organización recibía, hasta el intendente anterior, los aportes sindicales por medio de un cheque que luego cambiaba en el banco y se distribuía con los gastos de funcionamiento pero también ayuda social, destacó.

“Hicimos un coseguro para 100 afiliados par que tengan un descuento de 100% en los medicamentos”, ejemplificó el dirigente sindical y recordó que “la anterior gestión les entregaba los aportes “los 15 o 20 de cada mes”. “Con eso hacíamos la cobertura de gastos del sindicato y la contención social de afiliados”, abundó.

Estimó que “esta organización le está molestando en cuestiones que quiere llevar adelante porque no quiere que los trabajadores estén organizados”.

Recordó que Españón “está obligado a hacer las retenciones gremiales porque no puede desconocer la afiliación de los trabajadores”.

De no contar con estos fondos, adelantó que como organización de primer grado, reconocida por Trabajo, están amparados por la Ley de Asociaciones por lo que “utilizaremos los mecanismos que nos contempla la ley”.

UNA MÁS

Este enfrentamiento entre Ejecutivo y sindicato, se suma al que Españón ya tiene contra el Concejo Deliberante.

TiempoSur publicó que los cinco concejales analizan acudir al Tribunal Superior de Justicia ya que no disponen de recursos ni nombramientos que les permita funcionar.

De hecho ni los ediles, ni el sindicato, han podido mantener un encuentro con el Jefe Comunal.

Españón también echó para atrás los pases a planta firmado por su antecesor, Hugo Garay. (Tiempo Sur).