Un Aníbal Fernández contundente sacó de paseo a los Animales Sueltos

El actual interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio Aníbal Fernández, fue entrevistado por el conductor de animales sueltos Luis Novaresio y los panelistas del programa.

Un Aníbal solo contra todos los animales sueltos, fue más que suficiente para darles cátedra de cómo se abordan los temas, desarticulando todas los intentos de operar con él.

Como a lo largo de la entrevista, no le entraba ninguna bala al interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Novaresio lo intento atacar diciendo que son raros lo peronistas, manifestando que si se juntan los otros son infames traidores a la patria, y si se juntan los peronistas están construyendo política.

A lo que un contundente Aníbal le espeto, no que se junten con quien quieran, se juntaron con los CEOs y mira como nos fue, se chorearon todo, que te lo explique Quintana, que te lo explique Luis Caputo, que lo expliquen todos esos que metieron la mano, no me hagan explicarlo a mí.

