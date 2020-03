Tras un confuso episodio, habló la madre de una joven de 19 años que fue arrestada y esposada por la policía de Rio Turbio

Diana Belforte, negó que el diputado Matías Mazú hubiera agredido a los agentes policiales. Además dijo que esta situación no es la primera que tiene que enfrentar. La mujer manifestó estar preocupada y denunció que el hostigamiento continua y que lo courrido tiene un trasfondo político. La joven presentaba contusiones en cabeza, cuello y espalda. Se realizó la denuncia correspondiente.

Este lunes salió a la luz un video que muestra a la hija del diputado Matías Mazú entrando a la comisaria en calidad de arrestada y esposada.

Lo curioso es que no se sabe el motivo por el cual fue detenida. El hecho ocurrió a la afuera de un local nocturno de la localidad.

Las imágenes, han abierto un debate en torno a cómo los agentes manejan estas situaciones.

En diálogo con Patagonia nexo, Diana Belforte, madre y ex esposa del diputado se refirió a este episodio.

Patagonia Nexo: Hay una información que ha tomado estado publico por medio de las redes sociales y en algunos medios de la provincia, que dan cuenta que el diputado Mazú fue denunciado por agresión a un efectivo policial en medio de un incidente por la detención de la hija de ambos…

-Diana Belforte: Decido ser parte de esta nota porque mas allá de las cuestiones políticas que están quedando en evidencia yo quiero hablar como mamá. El día martes 25, a las 06 de la mañana, mi hija mayor me llama diciendo que mi hija menor había sido llevada por la policía.

Con mucha tranquilidad me acerco a la (seccional) policía y hablo con el oficial de turno preguntándole que había sucedido y me informa que no sabía la razón pero que mi hija en ese momento estaba en el hospital.

Al salir del lugar me acompañan algunos jóvenes que me manifestaban que mi hija no había tenido ningún incidente de agresión. En ese ínterin llega el papá quien también ingresa a la comisaria. Nos acercamos al oficial de turno quien nos explica que nuestra hija había sido llevada al hospital porque había sido detenida.

Cuando nos retirábamos mi otra hija me avisa que la estaban trayendo.

El asombro fue grandísimo cuando vimos un patrullero con, no sé cuantos policías, y vemos como la bajaban. Con una agresión terrible. Con destrato. Agachada y rodeada de policías.

Ahí debo reconocer que me puse muy nerviosa corrí hacia el lugar donde la estaban ingresando y corrió su papá también, pidiéndole que no la lastimaran porque veíamos el maltrato del oficial que estaba a cargo, La tenia agarrada del cuello y parecía que la estaba ahorcando. La agresión puesta de manifiesto era terrible. Ella nos decía que estaba bien.

Debo reconocer que como mamá y viendo que están tratando de esa manera a un hijo una tiene algunas actitudes inconvenientes

Después apareció un oficial y nos hizo ingresar. Mi hija expuso lo que había sucedido poniendo énfasis en un compañero que estaba en situación de detenido por el solo hecho de haber grabado.

En ese sentido, yo, expuse que quería que esa grabación no se tocara. Ante la situación el papá se quedo en el lugar haciendo la denuncia correspondiente. Sabiendo que la mayor responsable de denuncia penal es mi hija por la edad que tiene.

Por segunda vez me acerco al Hospital porque veía las laceraciones que tenia y quiero dejar constancia de que el protocolo deja mucho que desear porque al ser revisada ni le pidieron que se sacara la campera.

A las 9 de mañana después de haber regresado a casa empezaron a aparecer los hematomas y la lleve por tercera vez al médico de guardia quien le hizo un examen exhaustivo. Tenía una contusión en la frente.

-¿Fue golpeada?..

Según cuenta mi hija cuando fue agarrada y le pusieron las esposas su cabeza golpeó contra la reja del local que está al lado del local bailable. Tenía laceraciones en el cuello, en la cabeza, en el hombro y en la espalda

A raíz de esa situación hemos decidido acompañar a nuestra hija a hacer la denuncia penal. Esta situación no es la primera vez que ocurre con esa misma gente. En otra oportunidad también la esposaron y la llevaron al hospital y no convocaron a ninguno de los padres.

Esto me obligó a tener una charla con el comisario. Creo que la policía debe cuidar a nuestros hijos.

-¿Se sabe cuál fue el motivo de la detención. Porque motivo la policía actuó con tanta violencia?

Insisto en eso. Los testigos y el video que tenemos demuestran claramente la violencia de esta oficial. Por eso consideramos que tiene que actuar la justicia.

–Los diarios de la provincia hablan de que hubo agresión del diputado Matías Mazú a la policía.

Quiero descartar eso totalmente. Es más, yo lo vi muy apesadumbrado. El mismo le decía al oficial que era la primera vez que se inmiscuía, Ha tenido la crítica de sus hijas porque estas situaciones violentas no solo la viví con ella (su hija menor) sino con otra hija también. Hacen abuso de poder, hacen uso de la violencia y descalificación.

-Es cierto la frase del diputado: Si hizo algo que quede detenida sino que la devuelvan…

Si. Aparte nunca me dijeron cuál era la razón de que estaba ahí. El (Mazú) les preguntó si podía irse con la mama. Le dijeron que si, pero el no se movió de allí para hacer la denuncia.

-Hay un video que anda dando vueltas.¿ Sabe cómo llego a manos de las personas que luego lo publicaron?

La pregunta sería como salió ese video que es de la policía. Me parece que eso es una cuestión ilegal. Nos vemos expuestos todos. Nosotros también tenemos un video que contrarrestaría esas imágenes.

El hostigamiento es continuo. A la semana siguiente la policía no le permitió el ingreso al local bailable

Hoy es mi hija. Y no es la primera vez. Pero no podemos permitir actos de violencia.

-Tampoco vamos a involucrar a toda la policía.

Me llama la atención que son de Rio Turbio y hostiguen a equis personas. Esto es algo común todos los fines de semana. Los delincuentes se le escapan por la ventana y se la agarran con los más débiles (…)

Esto tiene un trasfondo político. Eso también me asusta. Que quede constancia que temo más represalias por parte de algunos policías

Como mama seguiré la denuncia hasta las últimas consecuencias por mi hija y todos los jóvenes de Rio Turbio que sufren violencia. No voy permitir que se desvirtúe lo ocurrido por cuestiones personales y políticas.