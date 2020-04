Solidaridad en la cuarentena

Una carnicería de 28 de Noviembre dona un bolsón de carne para doscientas familias de la localidad.

Como es sabido, el aislamiento social obligatorio es fundamental a la hora de combatir el coronavirus. Pero a su vez tiene un efecto colateral complicado en la economía de muchos argentinos. Esto se ve en la localidad de 28 de Noviembre -y también en otras-, donde muchos vecinos dependen del trabajo diario para obtener sustento económico.

En definitiva, hay mucha gente que si no trabaja, no come, directamente.

Desde que comenzó la cuarentena, muchas personas de la localidad se han movilizado para trabajar sobre este punto, y asistir a los vecinos que sufren la falta de actividad y trabajo.

Es el caso de una carnicería de 28 de Noviembre, cuyos dueños están asistiendo a unas 200 familias de la localidad a quienes dona 1 kilo y medio de carne para hacer frente a las necesidades urgentes de algunas estas familias.

Gestos solidarios. La localidad se ha caracterizado siempre por brindar una mano ante distintas necesidades de los vecinos. Esta vez no ha sido la excepción.