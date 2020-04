Solidaridad en cuarentena: vecinos preparan viandas para donar a quienes lo necesiten

Vecinos de Rio Turbio prepararon viandas solidarias.En tiempos difíciles, dan muestra de voluntad y solidaridad cocinando viandas que luego reparten entre las familias que más lo necesitan. También se repartieron en 28 de Noviembre.

Vecinos de Rio Turbio sumaron su granito de arena en medio de la pandemia por coronavirus. Cada uno, desde su lugar, busca hacer su aporte para afrontar estos momentos difíciles para gran parte de la población.

En tiempos de coronavirus aparece la solidaridad y la ayuda que tanto se requiere para salir adelante.

Los voluntarios prepararon viandas este fin de semana para quienes la pasan mal en la cuarentena ya que no pueden realizar sus oficios, la mayoría de ellos, como trabajo informal.

La esperanza es la misma: poder llevar un plato de comida para las familias más vulnerables en tiempos en los que el dinero no entra en casa porque no se puede trabajar en la calle.

Es uno de los lados B de la cuarentena por coronavirus que motivó la solidaridad de los integrantes de la Comunidad

El reparto de viandas se estaba realizando en Rio Turbio, pero pronto tomaron la posta los vecinos de 28 de Noviembre quienes realizaron la entrega de viandas en la Plaza de la localidad , frente a la Escuela Nº 32 .

En medio del aislamiento social, la solidaridad de los vecinos dice presente para ayudar a los que menos tienen.Sin dudas es un gesto digno de destacar.