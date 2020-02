“Si no quisieran poner en marcha la mina, no me hubiesen venido a buscar a mí”

El interventor de YCRT, Aníbal Fernández llega hoy a Santa Cruz para tomar contacto con la empresa del carbón. Cómo fueron las conversaciones para que se hiciera cargo y porqué aceptó el hombre que tiene como misión poner a funcionar la megausina. “Me siento el tipo más preparado para hacerlo”.

Aníbal Fernández atiende el teléfono desde su auto, en Capital Federal, mientras ultima los detalles de su partida a El Calafate, en un vuelo previsto para las cinco de la madrugada al que luego va a sumarle otros tantos kilómetros terrestres hasta Río Turbio.

En una entrevista exclusiva con LU12 AM680, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández, cuenta que su idea es alternar una semana en Santa Cruz y otra en CABA, donde tiene su estudio jurídico.

Alejado de la administración del Estado, Fernández no quiso integrar ningún espacio dentro del Gobierno de ‘Todxs’, pero le advirtió al presidente Alberto Fernández que ‘si un día me necesitás para lo que vos quieras, vos me avisás’.

El llamado vino de Alicia Kirchner este verano.

_ Mirá Aníbal, estuvimos charlando y quiero preguntarte si te animás a tomar la Intervención.

_ Alicia, si vos me necesitás decímelo de una: ‘te necesito’ y ya tenés la respuesta.

_ Entonces voy a hablar con el presidente.

“Después de esa conversación un día me llamó el presidente por otro tema y me dijo ‘ché me llamó Alicia’ y yo le conté lo que habíamos hablado”, cuenta Aníbal que ayer se reunió con la gobernadora en Casa de Santa Cruz.

“La reunión con la gobernadora fue muy buena, le expliqué todo lo que hemos hecho en una semana, se asombrarían de lo que hemos hecho. Pero, en realidad es un tema de respeto: no voy a pisar la provincia, sin avisarle. Milito desde los catorce años, llevo cincuenta en el peronismo y uno no pisa la provincia de otro sin tener el gesto del respeto que se merecen porque son las autoridades constituidas por voluntad popular. Yo no iba a ir a Santa Cruz sin antes hablar con Alicia”, insistió.

“Estudie mucho el tema Río Turbio”

A lo largo de la charla, Aníbal repite varias veces que conoce en profundidad las particularidades de YCRT. “Lo estudié mucho al tema Río Turbio siendo jefe de Gabinete, mucho, así que lo conocía de antemano. Nuestra ventaja es que somos equipos armados desde hace mucho tiempo, entonces nosotros desembarcamos en el mismo momento en todos los lugares. Sucedió en Buenos Aires y ahora en Turbio, donde tenemos que repasar todo, conocemos lo que es el trabajo empresarial y lo que queremos conseguir”, detalló.

Aníbal cuenta con seguridad que es el más indicado para llevar adelante el proceso previo a la normalización de la mina, aún cuando eso signifique sacarla del letargo en el que la introdujo la administración macrista de la mano de Omar Zeidán.

“Si el presidente, la vicepresidenta, la gobernadora, el presidente de nuestra bancada han creído que yo debía hacerlo, es porque saben mi forma de trabajar”.

“Me he sacado fotos con carteles apoyando a la gente de Turbio, siempre he tenido una posición que la he demostrado cada vez que tuve oportunidad. En aquel momento lo hacía ‘de pico’ porque estaba en la oposición, y hoy voy a trabajar para ellos”, aseguró en relación a los trabajadores del carbón.

Pese a que el dirigente peronista piensa permanecer mucho tiempo en la Cuenca Carbonífera, de antemano aclara: “Yo no me voy a meter en ninguna interna”, en relación a los interlocutores. Si acaso son diputados, el intendente o la provincia.

“Vengo en beneficio de la Cuenca y para ponerla a producir”

“Mi relación es muy buena con todos, yo no voy a participar de ninguna interna de nada, voy a quedar equidistante de todos a pesar de que todos son amigos; el ‘Turco’ Mazú, Atanacio Pérez Osuna, tengo amigos en todos lados, en 28 de Noviembre y Julia Dufour, pero no voy a meterme en líos que no me corresponden”, por el contrario “vengo para el beneficio de la Cuenca y ponerla a producir, que es el objetivo de la Nación”.

Para el interventor, hay algo en su designación que lo vincula a su historia familiar. “Mi abuelo paterno era minero de carbón en Asturias, ¿no será la reivindicación de mi propio abuelo la que estoy haciendo en este momento?”, se preguntó al aire.

¿Aníbal estaba afuera?

Cuando se supo la noticia de que Aníbal Fernández ocuparía un cargo nacional, en el mundillo kirchnerista hubo palabras de reivindicación, sobre todo del ala que se resistió a la idea de Alberto Presidente. Para algunos, que el ex jefe de Gabinete no estuviera era un gesto de ingratitud.

Sin embargo, cuando Aníbal explica la antesala de su propia ‘vuelta’, todo esto aparece apenas como una especulación.

“Yo tengo un amigo que es presidente, con ese amigo nos juntamos mucho a hablar de un montón de cosas y a profundizar ideas para el futuro, para que el peronismo vuelva a conquistar la voluntad popular. Y esas charlas comprendían lo que él pensaba, cuando nadie se imaginaba que iba a ser el presidente y lo que yo pensaba, pero yo no tenía voluntad de estar en la gestión y él lo sabía”, explica el dirigente que había hablado por última vez con el ya presidente para Año Nuevo.

“El 31 me mandó un mensaje saludándome por el fin de año, cambiamos un poquito de figuritas y me preguntó cuándo estaba en Buenos Aires, le dije que le avisaba, le avisé y me dijo ‘venite cuatro y media’. Ahí hablamos de un montón de cosas, pero ni me ofreció nada ni le pedí nada, me moriría de vergüenza, yo no necesito eso, tengo un estudio que me costó mucho ponerlo de pie” recuerda.

“Quisieron intervenir la provincia”

El interventor de YCRT no tiene dudas. La alianza Cambiemos tuvo un encono particular con Santa Cruz. “Ellos quisieron intervenir la provincia desde el primer momento, hicieron cualquier cosa para que le fuera mal a Alicia, y Alicia con mucho aplomo, pacientemente, lo fue llevando a la práctica, no se bancó la empujona que le quisieron hacer para endeudarse, y la provincia hoy no está endeudada porque primó su seriedad y su pensamiento a largo plazo”, dijo.

Por otra parte, acerca de lo que hizo Zeidán y su equipo en YCRT, Aníbal mencionó que “nunca estuvo en su idea recuperar el yacimiento como quiere Alberto, sino que hicieron todo para tener una empresa que se moría”.

Así las cosas, ahora le toca “enderezar toda una empresa, que por la experiencia que tengo al respecto, me resulta relativamente cómoda y fácil. Yo no soy San Martín, lo que tenemos que hacer es trabajar y realmente yo estoy muy contento”.

Está previsto que hoy en Turbio, cuando el interventor haga una recorrida, también pueda hablar acerca de lo que dejó el macrismo, despejando un camino que le permita luego avanzar con el primer módulo de la megausina. “Hay que hacerlo a corto plazo, ese es el compromiso”, aseguró, no sin antes advertir que primero tiene que haber producción en la empresa, que no saca carbón desde hace siete meses o más.

Aníbal ya había estado recorriendo el yacimiento en 2015 y de esa experiencia subió algunas fotos en estos días a sus redes. “Son seis mil metros para adentro y trescientos sesenta para abajo, me pareció mágico ver a los compañeros trabajando y ver a la roseta sacarle a la montaña el carbón, lo disfruté mucho y me produjo una enorme empatía, quién iba a decir que yo iba a estar hoy teniendo la responsabilidad de conducir ese tema para poder poner la usina en funcionamiento”, reflexionó en voz alta.

Después de eso, Aníbal hace algunos cálculos rápidos: “Si al módulo uno lo podemos poner, son ciento veinte megas y Santa Cruz puede consumir cincuenta y cinco, con lo cual, quedan cinco para vender y la producción para exportarla, porque seguramente el mercado -entre otros el chino- está trabajando con nuevos formatos mucho menos contaminantes”.

De gremios y ‘NyC’s

“Con los gremios hay que hablar, acá nadie lleva al mundo por delante, yo no soy más que ellos, están defendiendo sus intereses. Tenemos que ver como amalgamamos un único concepto”, dijo cuando le preguntaron cómo iba a enfrentarse a los planteos y problemáticas laborales de YCRT.

“Hay que hablar para saber que vamos todos para mismo lado” insistió, asegurando que el reclamo de los nacidos y criados ‘NyC’ en la zona es legítimo, que “Néstor siempre se reivindicaba como un NyC y hay que sentarse a hablar y escucharlos ¿por qué no tienen derecho siendo nacidos y criados? hay que escucharlos, tampoco nos pueden pedir magia, yo no soy un mago, soy un tipo que tiene una enorme capacidad de trabajo”, advierte, en tanto que, sobre esto último, asegura que “si no hubieran querido que se ponga en marcha el yacimiento y la usina, no me buscan a mí”, que “para ponerla en marcha, me siento uno de los tipos más capacitados”, concluyó.