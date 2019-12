Sesión caliente en el HCD de Rio Turbio

La acalorada discusión entre la dirigencia del SEM 28 de Noviembre con el jefe del ejecutivo local, Fernando Españon, que reclamaron por el pedido realizado por el intendente de dejar sin efecto lo resuelto en la mesa de COPART y otro grupo de ciudadanos desocupados, que llevan a cabo un corte de ruta, que exigieron compromiso serio a los ediles, fueron los puntos más álgidos de la sesión de hoy en el Concejo Deliberante de 28 de Noviembre.

Luego de un cuarto intermedio, en una sesión donde no faltaron cruces, los ediles dejaron en claro que no acompañarían la propuesta del Ejecutivo de revisar lo acordado en la mesa de la COPART con los municipales de 28 de Noviembre, no obstante acompañaron todas las minutas y planteos de los desocupados.

Los jóvenes que solicitan el ingreso a YCRT exigieron un compromiso serio y que sus inquietudes sean llevadas a las autorizados provinciales con el fin de alcanzar una solución. Hay que recordad que son más de 600 personas que exigen el ingreso a la empresa.

En ese contexto causó sorpresa la presencia del intendente Fernando Españon.

Asimismo se dio tratamiento fuera del orden del día a decretos que dejaban sin efecto las recategorizaciones, plantas permanentes y contratos. Tres de los cinco concejales desestimaron acompañar el pedido pero aceptaron una revisión del mismo.

Otro punto aprobar fue la autorización del descubierto para el pago de salarios; punto que fue aprobado por mayoría.

