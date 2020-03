Servicios Públicos trabaja en diferentes barrios e inaugura remodeladas oficinas comerciales

El gerente distrital de 28 de Noviembre encabezara este martes la inauguración de las obras de refacción llevadas a cabo en las oficinas comerciales, en un acto del que se estima participen autoridades provinciales y de la localidad.

Servicios Públicos, distrito 28 de Noviembre continúa con los trabajos de manera muy activa llevando a cabo tareas en diferentes zonas de la localidad.

El Gerente distrital de Servicios Públicos, Ariel Garay, en dialogo con Patagonia Nexo, informó de los trabajos que se están llevando a cabo.

“Desde que asumimos el 6 de enero venimos trabajando en distintas problemáticas, que hay en Servicios Públicos. Ya se venía realizando un trabajo coordinado, durante mi gestión como diputado con el Gerente en su momento (Javier) Oliva con el cual pudimos conseguir la ampliación de red eléctrica de los 700 lotes y la iluminación para alumbrado público y le estamos dando continuidad a todo lo que veníamos realizando”, indicó

Según explicó, “estamos trabajando con provincia y también con Rio Turbio para tener una planta potabilizadora de agua para las dos comunidades”

“Y a punto de poner en vinculación los seis pozos que están en Radio Nacional y que van a alimentar 28 de Noviembre”, agregó.

Además, dijo que “que en electricidad seguimos trabajando para ampliar el alumbrado con las modificaciones necesarias y el martes vamos a inaugurar la refacción de la oficina comercial que necesitábamos modernizar un poco para mayor comodidad de los contribuyentes. Esto forma parte de la modernización del estado”

Asimismo agradeció el acompañamiento de Servicios Públicos de 28 de Noviembre y el trabajo realizado ya que dijo “se ve reflejado en estos pocos días donde ya estamos teniendo una inauguración que no es poca cosa”

En esa línea señaló, que se cursarían las invitaciones al intendente Fernando Españon, a los cinco concejales, junto a autoridades provinciales que llegaran a la localidad.

“También invitamos a los vecinos que nos quieran acompañar (en la inauguración) porque es algo lindo que nos va a quedar para la comunidad”

Respecto de las otras tareas que se vienen llevando a cabo, comentó que “seguimos trabajando para darle fuerza a la Declaración de Capital Nacional del Cóndor Andino a 28 de Noviembre y hemos anexado con autorización de Servicios Públicos el cóndor en el logo institucional. Lo vamos a estar mostrando el martes”

En ese contexto, hizo hincapié en el cuidado de las Reservas naturales: “Sabemos más que nadie lo que significa la Reserva de la Cruz. Durante ocho años que estuvimos en la gestión municipal hemos potenciado y desarrollado esa zona junto con Huellas Patagónicas”

También, señaló que “mi abuela hizo una capilla con una promesa para que se instaurara en el Cerro de la Cruz la Virgen de Lujan y la estamos refaccionando”

Por otra parte contó que esa recorrida pudo observar que la Cruz del Cerro estaba oxidada y el foco que la ilumina roto: “Eso es parte del mantenimiento que debe realizar la municipalidad”

Manifestó en ese sentido que “Servicios Públicos viene colaborando con el municipio y con los vecinos. Entonces la decisión fue pintar la Cruz mayor y reponer el artefacto que estaba roto para continuar con el mantenimiento. Fue sin ninguna mala intención. Ese día me cruce con el Secretario de Gobierno pero en ningún momento habló conmigo o me preguntó que estábamos haciendo. Tampoco atinó a explicarme el reglamento o advertirme que no se podía hacer”

El funcionario observó que “en lugar de eso fueron hacerme una denuncia a la policía. La verdad que me afectó. Si eso le molestó le pido disculpas al intendente. Pero nosotros vamos a seguir trabajando por que es una de directivas que tenemos de colaborar con la localidad”

Enseguida agregó: “He querido tener un dialogo con el intendente pero estaba muy ocupado y no me ha podido recibir. Igual lo vamos a estar invitando para la inauguración de este martes”