Saber para prevenir Domingo 15 de marzo | Actualización 12 horas

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que a las 12 horas del domingo 15 de marzo, *Santa Cruz no registra casos positivos de coronavirus (COVID-19)*. Se están evaluando casos de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo.

En *El Calafate* los cuatro casos de aislamiento se encuentran evolucionando favorablemente. Respecto al resultado de la prueba PCR (estudio de certeza que se realiza en Río Gallegos) se confirmó en uno de los casos la presencia de un virus común (adenovirus) quedando pendiente el resultado de dos muestras y la confirmación de certificación del instituto Malbrán que se conocerá el día martes 17 de marzo.

En *Pico Truncado* dos personas se encuentran cumpliendo el aislamiento. Uno reportó contacto con un familiar proveniente de Francia el cual también cumple con el aislamiento de prevención

En *Caleta Olivia* dos viajeros provenientes de Europa se encuentran aislados sin presentar sintomatología.

En *Puerto Deseado* una persona se encuentra cumpliendo el aislamiento sin presentar síntomas. También se constató la presencia de tres turistas de los cuales dos ingresaron de Australia hace más de 20 días y un español el cual ingresó por chile el 20 de febrero. Hasta el momento ninguno presentó sintomatología.

*Río Turbio* reportó tres personas aisladas asintomáticas. En las últimas horas realizó un Operativo Preventivo entre Migraciones, Protección Civil, Policía y Salud ante la presencia de Extranjeros Europeos en la localidad dando como resultado personas asintomáticas y sin nexo epidemiológico.

*AISLAMIENTO OBLIGATORIO. ACCIONES PREVENTIVAS*:

De acuerdo al decreto Nacional de EMERGENCIA SANITARIA (260/2020) se recuerda las acciones preventivas de aislamiento obligatorio establecidas en el artículo 7º

1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días:

• Quienes revistan la condición de casos sospechosos, la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19.

• Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19.

• Los “contactos estrechos” de casos sospechosos y personas con confirmación medica

• Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

• Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”. No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

• En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

*Educación*

El Consejo Provincial de Educación informó, que en el marco del Decreto 273, se comenzó a trabajar de manera inmediata en la acreditación del fondo rotatorio de limpieza y gastos corrientes que será transferido el día lunes 16 a los directivos de todas las instituciones educativas de la provincia.

También se comenzó a trabajar en el armado de un nuevo expediente para la acreditación de fondos de manera excepcional para el día martes 17 y mientras esté en vigencia el dto 273 (180 días). Ambos aportes serán destinados a todos los establecimientos educativos de gestión estatal de la provincia.

*Migraciones*

En función del Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, realizará a partir de la fecha controles en los hoteles para garantizar el ejercicio pleno de la norma.

Estos operativos se realizarán en todo el país y tienen como objetivo verificar que los extranjeros provenientes de las zonas afectadas que ingresaron al territorio nacional en los últimos 14 días previos a la sanción del decreto, se encuentren cumpliendo con el aislamiento obligatorio.

La iniciativa se suma a todas las medidas de prevención que se están realizando en todo el país, como la incorporación de cámaras térmicas con sensor remoto en Ezeiza para escanear la temperatura corporal de quienes ingresan a la Argentina.

De esta manera, Migraciones suma su aporte al que realizan el conjunto de los organismos del Gobierno Nacional para cuidar a todos los argentinos y argentinas.