Rio Turbio: El Intendente abrió el período de sesiones ordinarias en el HCD

Con la presencia de Concejales, representantes del Departamento Legislativo y Judicial; integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal; representantes de organizaciones civiles y de las fuerzas de seguridad; representantes del legislativo provincial; autoridades, invitados especiales y empleados municipales el intendente de Rio Turbio, Dario Menna abrio el periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de la localidad.

Entendemos al pueblo porque venimos del pueblo. Con sentido de pertenencia, vocación de servicio, y superando todas las adversidades que ya conocemos; comenzo su discurso

En ese sentido pidio a oposicion trabajar en un disenso constructivo superando expresiones estériles; porque las palabras sin un aporte concreto, son las que nos vienen postergando.

Por eso es importante, lograr nuestras metas históricas y objetivos como pueblo; sin estancarnos en los resultados electorales.

“El que gana gobierna; y el que pierde acompaña” no es una frase hecha, sino una expresión de madurez política porque; si en vez de acompañar ponen palos en la rueda, no sirve de nada; Río Turbio no es una carreta; es una sociedad compleja en crecimiento y desarrollo; donde se disparan todo tipo de variables sociales que requieren del mejor criterio para atender los nuevos paradigmas; y eso es lo que destaca a una buena dirigencia política.

Sabemos que la historia de nuestro pueblo está ligada a la actividad del yacimiento.

Y que esa historia construyó este Estado municipal; y también el de nuestros queridos vecinos de 28 de Noviembre.

Somos una sociedad diversa con sentido de urbanidad, y de humanidad.

Lamentablemente, eso fue usado por el gobierno nacional neoliberal que se fue hasta en el último momento intentando desmoralizarnos; sin contarle a los argentinos que aquí hay una comunidad pujante; sino ocupándose de escondernos, y de ponernos bajo la alfombra.

Hoy, hemos recuperado el eje Nación/Provincia/Municipio, y estamos en sintonía para poder desarrollar políticas públicas desde nuestro municipio, pero también para recuperar políticas de Estado nacionales y provinciales, y sobre todo poder generar nuestras políticas públicas y políticas de Estado municipal, bajo este modelo.

Esto es y será así en los objetivos que nos planteamos, para fijar ese piso de derechos de lo que queremos los rioturbienses para desarrollarnos con movilidad social; y para que así:

A ochenta y seis días de nuestra gestión; podemos decir que ya pusimos responsabilidad allí donde hubo irresponsabilidad para con los asuntos municipales; que estamos haciendo las cosas sin rencores, pero con memoria; para echar luz alli donde había oscuridad; y para que nuestro pueblo, junto a nuestros empleados y empleadas municipales, junto a las instituciones intermedias, comencemos a encontrarnos construyendo una realidad próspera para nuestra comunidad.

Los recursos que posee el municipio son fundamentales. Porque con una correcta administración de los recursos, nacen las políticas publicas.

No se puede llevar adelante una correcta gestión si los recursos no están siendo administrados correctamente.

Recibimos un municipio desordenado y con un ingreso de personal desmesurado; debiendo el 25% de los sueldos a los empleados por un total de más de 8 millones y medio de pesos, con una deuda en cargas sociales, entre ellas diversos aportes, más embargos judiciales, y otros, por 1 millón 300 mil pesos. Nos encontramos con una deuda a proveedores por 9 millones 300 mil pesos en los ultimos meses . No se habían hecho las liquidaciones a la planta política del Legislativo, pero el Ejecutivo se encargó de pagarse las liquidaciones finales de su planta política por 800 mil pesos. En esa situación apenas alcanza para afrontar estos pagos.

Asi y todo, pensando en la buena administracion de los recursos de nuestro municipio, para la aplicación de politicas publicas, en apenas 86 dias, pudimos comenzar con algunas medidas iniciales para empezar a salir del pozo.

Dimos cumplimiento a la Ordenanza de transición, detectando acciones para regularizar situaciones a corto plazo: pusimos un beneficio extra al pago anual de tasas e impuestos, generando un beneficio del 13 por ciento al 18 por ciento,

Ejecutamos la Ordenanza de Reordenamiento Económico; reevaluando la deuda contraída con anterioridad y se dio inicio al proceso de regularización con proveedores.

No podemos desentendernos del Ordenamiento Jurídico, ni permitir que el Estado se endeude; al contrario; tenemos que ir en la recuperación del capital que nos permita funcionar.

Por eso les pido, a los grandes deudores, algunos a quienes hemos intimado por la vía legal; que reflexionen y ayuden al municipio porque así, ayudan a Río Turbio, pero también a ellos mismos.

Aumentamos la recaudcion con respecto al año pasado al 32,8% por ciento, lo cual nos permitió afrontar el pago de aguinaldo, en definitiva nos ayudó a equilibrar el adelanto de coparticipación que solicitamos al gobierno provincial.

Desde el inicio de la gestión entre impuestos, tasas, derechos, multas y deudores anteriores, hemos recaudado mas de 17 millones 500 mil pesos, lo que nos permitió pagar el aguinaldo.

Quiero decirle a nuestro pueblo que en pocos días en cuestiones de proveedores de bienes y servicios y en asuntos de deudas corrientes relacionadas con el funcionamiento municipal hicimos un quite de deuda del 39% por ciento.

Respecto a los recursos humanos en todas las áreas se generó una restructuración en relación a las funciones, las necesidades y teniendo en cuenta las capacidades de los empleados municipales a quienes en ningún momento miramos de costado, sino por el contrario poniendo capacitación e incluso diseñando políticas publicas al respecto.

Esto se refleja en la calle, ustedes ya lo están viendo. Hemos realizado diversos controles de transito, nos ocupamos junto a los entes nacionales y provinciales para la mejora de calles y rutas, porque para esta gestión la seguridad pública es un asunto prioritario.

Para desarrollarnos como pueblo; debemos respetar las normas, y sobre todo respetarnos como vecinos.

Esta a la vista que esta gestión trabaja como equipo en todas sus áreas, desde la limpieza del pueblo, pasando por arreglos en las calles, veredas, accesos, entre otros; no por una cuestión de cosmética sino porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer.

Muchas áreas tuvieron que refaccionar el recurso edilicio. Desde arreglar una pared hasta reparar los sanitarios. Y también tuvimos que organizarnos para cuidar las herramientas de los municipales, siempre poniendo primero la seguridad laboral. Nos faltan mas recursos como por ejemplo en lo tecnológico, tengan paciencia ya vamos a llegar ahi, primero esta la seguridad obrera y el plan de recuperación de las maquinarias necesarias para seguir avanzando en las obras.

Vengo a proponerles que desarrollemos una comunidad que cuida lo suyos

Estamos recuperando los espacios públicos, estamos eliminando los basurales clandestinos; estamos volviendo a poner sentido local, de pertenencia.

Por eso entre tareas de limpieza y embellecimiento; hemos recuperado el Paseo del Bosque de Duendes,el cañadon de la viergen y generando nuevos espacios recreativos y con fines culturales, deportivos, como el arreglo de playones-,con proyección hacia el desarrollo turístico como miradores y el proyecto del cañadón La Dorotea; recuperamos la función del vivero; y atendemos la problemática de la sanidad animal; trabajamos en reforestación; y hasta estamos proyectando en poner conectividad a internet en espacios públicos; entre otras obras.

Y esto lo venimos haciendo sobre todo yendo a cada barrio, donde nunca se nos va a pasar por alto el desarrollo urbano de los vecinos de Julia Dufour.

Julia Dufour no es un paraje; Julia Dufour es el centro del ejido municipal de Río Turbio, rodeada de belleza y futuro industrial; con movilidad social y desarrollo comunitario. ; y en este sentido convoco al sector empresario y comercial a que apuesten en el desarrollo de este sector urbano.

No existe otra manera de crecer si no es palpando la realidad, y eso surge de la demanda de trabajar entre TODOS.

En relación a nuestro desarrollo social, proponemos una reconversión de las políticas sociales; apartándonos del viejo paradigma del asistencialismo, para trabajar de lleno en la promoción de los derechos, sin abandonar las situaciones emergentes.

En este lapso de 86 días, se han realizado más de 300 intervenciones de manera directa a familias por situaciones de niñez, de mujeres, adultos mayores, Derechos Humanos, discapacidad, y de promoción social.

En todos estos aspectos la presencia y el rol del Estado es fundamental; y estamos cumpliendo desde este gobierno.

Tomamos la decisión de volver a crear un área que consideramos fundamental por el rol protagonista que la juventud ocupa en nuestra sociedad; por tal motivo se está trabajando en la reconstrucción del espacio edilicio de la Casa de la Juventud.

En esa misma línea, se proyecta un espacio físico para el adulto mayor, para su recreación y socialización, entendiendo que nuestros mayores cumplen uno de los roles más importantes en la sociedad.

Este gobierno toma puntual interés en los Derechos Humanos; por eso hemos jerarquizado y ampliado los alcances del área.

En esta reconversión que nos planteamos sobre los ejes de la organización, territorio, y la familia; los Centros Integradores Comunitarios ocupan un rol prioritario.

Demás está contarles la importancia que durante estos años vienen dando los centros integradores a la comunidad, llegando a miles de personas con su diversidad de actividades, a lo cual ahora le sumamos el centro de dia el arbol.

Vamos a fortalecer este sentido, y el trabajo en estos espacios, porque queremos potenciar la integridad de estas acciones y que las respuestas lleguen a toda la gente.

Es nuestro deber, fomentar, promover, espacios de participación comunitaria, por ello se han llevado adelante en estos días las ya establecidas naturalmente colonias de vacaciones para niños, pero con una gran diferencia: Este año, participaron no solo las áreas de deportes, cultura o desde los CICs; sino también desde distintas áreas de gobierno; para lograr hacer colonias vacacionales destinadas al adulto mayor; y además, recuperamos la realización de que llegue también a la juventud. En total llegamos a más de 800 personas.

Los cambios de paradigma nos llevan a reconfigurar los espacios edilicios destinados como un factor social; por eso estamos proyectando obras en el pabellón 10 en el Barrio Los Mineros, para transformarlo en un esquema de hábitat y no solo brindar una vivienda sino entregar un hogar. Cercano a ello estamos refaccionando el pabellón 9 para trasladar allí la Secretaría de Desarrollo Social; y poner esta reconversión, en el centro donde había grises y sombras.

No es casualidad ni oportunidad que estemos trasladando el equipamiento municipal al Barrio Los Mineros; donde ya existen otras áreas; es la transformación positiva de por una parte preservar el patrimonio histórico; y a la vez, iluminar socialmente el sector.

También estamos cumpliendo con una deuda histórica: Hemos embellecido, recuperado, y reacondicionado, el Jardín Municipal Merceditas, por administración y con mano de obra municipal.

Cuando se quiere, se puede; y cuando se puede, hay que hacerlo; en especial si la finalidad son nuestros niños.

Este principio de reconstruir la correcta administración de los recursos para generar políticas públicas; nos llevó a replantearnos profundamente qué hacer con la gran cantidad de monotributistas y montos fijos que nos dejó desmesurada e irresponsablemente la gestión saliente.

Estamos reorganizando el recurso humano; por eso como esta es una gestión seria y nos toca remediar todo tipo de situaciones hemos lanzado el Programa “Creciendo con TODOS” para así poder brindar capacitación a este sector; ponerlos en marcha; pero también dándoles la oportunidad de capacitarlos para que puedan tener una salida laboral dentro o fuera del municipio; y también a través de acuerdos con educación; ofrecerles incluso la formación en Administración y Gestión de Políticas Públicas.

No hay mejor visión que el que quiere ver; y las acciones tienen que cerrar con la gente adentro.

El área de Cultura fue jerarquizada a nivel Secretaría. Históricamente es un sector generador de una gran diversidad de acciones. Grandes artistas nos visitan, se desarrollan mensualmente importantes eventos. Se vincula con otros municipios y la región. Pero además contamos con actividades que requieren de una adecuación del recurso edilicio y los espacios. Talleres; cursos; apoyo educativo; la apuesta a las artes, la danza, la música, y tantas otras actividades; nos llevan a plantearnos como objetivo potenciar estas actividades y sacarlas de una centralización edilicia; llevar la cultura a los barrios; y con nuestros artistas integrarnos aún más a la región y al país.

En estos 86 días, tras ordenar recursos en el sector, se pudieron realizar alrededor de 30 eventos culturales con propensión a aumentar durante el año.

La actividad cultural y el soporte educativo, se fortalecerá haciendo foco en nuestro sentido de pertenencia, y nuestra esencia.

Esta gestión, considera que el turismo es posible para Río Turbio. Que el turismo no tiene fronteras; y somos conscientes que estamos en medio de los dos Parques Nacionales más importantes de la región sur continental entre Argentina y Chile. Por eso necesitamos construir a Río Turbio como un destino turístico comenzando primero; por cuidar lo nuestro; y así generar un producto turístico fuerte a nivel internacional, que viene desde nuestra historia de mineros, minas de carbón, y ramales industriales de trocha angosta de maquinas a vapor que nos integre regionalmente.

Aún falta para eso, y lo sabemos. Pero como dijimos no vamos a decir nada que no se pueda lograr.

Y empezando por el principio; comenzamos con el diseño de circuitos históricos culturales para promocionar como productos turísticos nuestra historia, nuestros paisajes, la avifauna, y las actividades de recreación, eventos culturales; y apostando a la formación de nuestros empleados en el área.

El turismo es posible; no como sustitución a otras actividades; sino como complemento a estas otras industrias.

Este año apuntaremos a potenciar la Fiesta de la Nieve, y en Julia Dufour apostamos al desarrollo del Proyecto del Cañadón La Dorotea como el comienzo de la creación de nuevos e incipientes productos.

En este punto, debo agradecer a quienes han colaborado para que podamos hacer un banco fotográfico; y además desde el área de Información Pública se está trabajando en recursos de promoción turística.

Quiero anunciarle a la comunidad toda; y en particular a los prestadores de servicios; a los académicos; a las organizaciones intermedias, clubes y asociaciones; entre otros; que en cumplimiento con la Ley Nacional de Turismo, ley 25,997 Trabajaremos en la promocion y en los servicios turisticos.

Pretendemos dejar un área acorde al rol que debe cumplir el Estado en materia de turismo; generando una planificación para los servicios turísticos; el comercio; la toma de datos estadísticos, la promoción turística; y el desarrollo de un producto fuerte que nos integre en la región y produzca movilidad ascendente en toda la cadena de valor de esta actividad.

El turismo no debe reducirse a una oficina para trámites; el turismo debe ser política de Estado; y por eso les pido a los señores concejales que junto a quienes comprenden la actividad desde la profesión o lo académico fijemos en el Ordenamiento Jurídico local la planificación del abordaje turístico, considerando lo que ya está puesto en comisiones del legislativo y sacando adelante esta actividad, porque estamos ante el desarrollo de una industria que genera divisas e inversiones a favor del municipio.

En términos deportivos; estamos también adecuando los gimnasios, el natatorio, y los playones deportivos al igual que el estadio municipal de fútbol.

En estos pocos días de gestión ya hemos generado alrededor de 20 eventos deportivos, algunos vinculados a la actividad regional, nacional, e internacional.

El deporte llega a miles de personas al año en más de 20 disciplinas deportivas y recreativas. Es una de las áreas que vamos a organizar para estudiar costos operativos y preconsiderarlos presupuestariamente.

Esta es una área con la que pensamos llegar a jerarquizarla por el impacto que implica en la comunidad.

El deporte también debe ser una política de Estado, pensando en un deporte recreativo y social.

Nada de lo que hacemos llega a la comunidad y la región, si no se comunica correctamente.

Nosotros no pensamos solamente en un área de prensa y protocolo; pensamos en el criterio de la información pública y del fortalecimiento institucional. Abordando la comunicación interna y externa como cosa seria.

En pocos días se logró mejorar la comunicación institucional, trabajando con las distintas áreas que generan los contenidos informativos, y pensando en una dinámica de capacitación; pero además en contacto directo con la gente tanto en el edificio municipal; la calle; o las redes sociales; allí encontrarán una correcta comunicación de lo que hacemos.

Nos planteamos ir más allá; y fomentar el archivo histórico; crear el Boletín Oficial Municipal; capacitar al personal y lograr dejar un área con empleados municipales que cuiden el espacio y las herramientas para evitar ese vicio absurdo de que cuando una gestión se va; la siguiente hace borrón y cuenta nueva sobre la comunicación, sin respetar los espacios, el personal, ni el estilo y la formas de comunicación.

Los empleados municipales deben y son parte activa de todos los asuntos y áreas. Son nuestro mejor recurso, el más valioso; conmigo no solo tienen a un administrador; o a un Intendente de turno; conmigo tienen a un empleado municipal; al igual que mi gabinete de gestión. Sépanlo; porque no soy enemigo de los trabajadores; soy enemigo de que las cosas se hagan mal.

En materia de obras; la actividad es transversal a todo el esquema municipal.

Por eso hemos conformado equipos de trabajo con una clara conducción para cada área y sector. Algunas de las obras en las que comenzamos a trabajar ya las he citado: Como las obras de calles y veredas; obras en Barrio Los Mineros; en Julia Dufour; en los playones deportivos; entre otras.

Estamos trabajando en los servicios e infraestructuras base en distintos sectores; nuevos y postergados durante los últimos años; estamos mejorando las redes viales; en este momento estamos ejecutando 12 obras por administración municipal y con mano de obra municipal. Mantenimientos, y arreglos diversos que están a la vista del vecino.

A los Concejales

Como les dije al principio; no vengo a darles un detalle aburrido para contarles cuántos tornillos compramos. Vengo a decirles hacia dónde queremos ir y adonde no queremos volver.

Pero sobre todo vengo a anunciarles que esta gestión en materia de obra pública y desarrollo urbano, necesita de que todos estemos a la altura de las circunstancias para poner en el Ordenamiento Jurídico local, la fijación de un piso de derechos con políticas de Estado; y es por eso que proponemos dar un paso más allá y vamos a generar un Plan Estratégico Territorial Río Turbio 2030.

El mismo comprenderá toda una gama de obras al corto, mediano y largo plazo. Con una planificación clara; seria; y diseñando tanto políticas públicas locales; como tomando políticas de Estado provincial y Nacional.

Debemos poner fin a eso de volver a empezar cada vez.

Asuntos como el tratamiento de los residuos sólidos urbanos; la resolución del tratamiento de los suelos; el parque industrial,el abordaje durante el tiempo invernal; la planificación urbanística; la actualización de los códigos de edificación; la creación de un Código de Planificación Urbanística o Plan Rector Urbanístico; la construcción de un nuevo hospital de alta complejidad; la demanda escolar y de infraestructuras edilicias de nuestra comuna; la pavimentación y repavimentación de calles y cincunvalaciones; servicios básicos; la construcción de viviendas, cómo entre tantos otros; son temas que ya deberían estar resueltos en nuestro pueblo.

Por eso señores concejales; Ustedes como órgano colegiado que representa directamente al pueblo; les pido que trabajemos juntos; que estemos a la altura de las cirscuntancias; que debemos atender el presente; pero dejar un modelo a seguir para el corto, mediano, y largo plazo; y es por esa razón que debemos poner políticas de Estado para el ahora y para las próximas generaciones.