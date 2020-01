Presos de Santa Cruz iniciaron masiva “huelga de hambre”

Huelga de Hambre, es la medida adoptada por presos en las diferentes localidades de la Provincia de Santa Cruz.

Gustavo Duran, detenido en Las Heras, fue el vocero de este reclamo «la medida de fuerza y la huelga de hambre es por las salidas transitorias, condicionales y asistidas, todos los presos de la provincia, con escritos presentados a las autoridades en las localidades nos encontramos con esta medida».

El detenido indicó que presentaron un Petitorio a Ministro de Seguridad, el Tribunal Superior de Justicia y las respectivas Cámaras Judiciales.

«Hace 2 años rige 3523 la Ley Penitenciaria Provincial, en ella se establece la «Reinserción social con asistencias profesional mediante dure tu condena para que llegues a reincorporarte a la sociedad».

Según Duran, «el Psicólogo de Rio Gallegos definió que todos tenemos la misma conducta «todos somos personas agresivas», mi condena es de 6 años, traje mi familia a Las Heras, pero perdí mi salida transitoria, por diferentes cuestiones desde Octubre que no veo mi familia, solicite mi condicional, y no me dan ni la transitoria, ni la condicional».

Para finalizar Duran expresò que «solo pedimos que se cumpla la Lay 3523 que se hizo en la Provincia, no solicitamos beneficios extras ni nuevas disposiciones, sino el cumplimiento de las normas que se sancionaron hace 2 años». (La Vanguardia)