Podría haber escasez de cigarrillos en todo el país por la cuarentena

Advierten que en los próximos días podría verse afectada la distribución de cigarrillos en todo el país a causa de la cuarentena.

El aislamiento social y obligatorio por el coronavirus esta trayendo más de un dolor de cabeza. En los próximos días podría comenzar a peligrar el stock de cigarrillos en kioscos y estaciones de servicio de todo el país.

Es que la producción de las tabacaleras no se encuentra entre las actividades exceptuadas y frenaron la producción el 14 de marzo pasado. El faltante de cigarrillos, que ya comenzó a registrarse en algunas marcas y zonas, podría agudizarse en los próximos días debido a que el Gobierno rechaza que las empresas fabricantes vuelvan a producir el tabaco por la cuarentena obligatoria.

Entonces, con las fábricas cerradas ya no hay producción ni empaquetado, así como tampoco distribución a los comercios. Por este tema, hace solo unos dias, la cámara de tabacaleros envió una carta al Gobierno para pedir que exceptúe a la actividad, una propuesta que hasta el momento fue rechazada.?

Hasta ahora, las dos grandes tabacaleras (Nobleza Piccardo y Massalin Particulares) sostenían el stock en base a mercadería que aún no había sido distribuida, aunque con la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril inclusive adelantaron que podrían no dar abasto y en breve podría no haber más cigarrillos para entregar en los kioscos.

Por otra parte, la Cámara de la Industria del Tabaco también le reclamó al Gobierno que habilite la producción tabacalera tomando las precauciones para evitar posibles casos de coronavirus.

La industria tabacalera es de las más dinámicas de la economía. Por caso, el año pasado se vendieron 1.658 millones de atados de 20 cigarrillos, por $135.101 millones, según datos del Ministerio de Agroindustria.