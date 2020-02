Pérez Osuna: “La decisión de Aníbal Fernández es que la usina vuelva a ser parte del yacimiento”

Aníbal Fernández llegó a Río Turbio .El flamante funcionario permanecerá hasta el viernes en la cuenca. En se contexto Atanasio Pérez Osuna, ex interventor de la empresa carbonífera, aseguró que Fernández “es la persona que necesitábamos para poner en marcha el yacimiento”

“Participamos de la reunión, Aníbal es un hombre de Cristina (Fernández) y de Alberto así que no tiene que pedir audiencia a nadie. Conoce el yacimiento ya estuvo en varias oportunidades. Es muy capaz, muy inteligente, es la persona que necesitábamos para poner en marcha el yacimiento, en valor el equipamiento y hacer lo que falta que no es mucho. Poner las dos usinas en marcha y generar energía a través del carbón”, admitió

Por otra parte, afirmó: “Los cuatro sindicatos pudieron hablar y preguntar. Yo confío muchísimo. Cristina no nos va a mandar a Aníbal para que no termine las cosas o para no poner este complejo minero de energía en marcha”

“Yo estoy muy contento. Todos tenemos una expectativa muy grande porque esto es importante hoy mas que nunca en el yacimiento”, agregó Osuna

Consultado sobre el proyecto de unificación de la usina en unidad de producción, el ex interventor; indicó que “eso estaba hasta que yo estaba en la intervención. Lamentablemente cuando asumió el gobierno de Cambiemos (Juan José) Aranguren separó del complejo minero a la usina. De hecho lo paralizó”

“La decisión de Aníbal Fernández que a mí me alegro mucho y también a los sindicatos es que volvió a pedir al Presidente de la Nación que la usina vuelva a ser parte del yacimiento”, agregó

“Ahora tiene que haber una audiencia y hacer cambio de autoridades y a través de un decreto va a volver la usina 14 mineros de vuelta a ser parte de la carboelectrica y esto es importante”, amplió

Sobre los trascendidos que hablaban de la llegada de capitales chinos, Pérez Osuna, no cerró esa posibilidad: “Eso no quiere decir que no hagan aportes empresas privadas o de otro país. Eso es algo que va a decidir el interventor. Pero la usina estará dentro del estado ya que están preparando un proyecto para que la empresa vuelva a ser empresa del estado”

“Esa es una muy buena noticia. Por eso no tenemos que tener miedo de buscar aportes de los rusos, de los chinos, pero que aporten como un capital extra o como un préstamo, pero no se van a quedar con la empresa. Eso no hay que descartarlo porque si el país no está en condiciones porque (Mauricio) Macri destruyó el país a lo largo y a lo ancho, nos endeudó y la deuda es impagable tendremos que buscar recursos de distintos lugares, pero la empresa sigue siendo argentina y manejada por argentinos junto con los trabajadores. Es simplemente para ponerla en marcha, no es que se la vamos a vender a los rusos o a los chinos”, sostuvo

Sobre los jóvenes que están esperando ingresar al yacimiento indicó que “al poner la empresa en marcha y produciendo se va a necesitar gente. Pero esto no será inmediatamente”

Finalmente dijo que es necesario terminar la usina para tranquilidad de la gente de Rio Turbio y 28 de Noviembre “porque es el futuro nuestro. El presente y el futuro”, finalizó