Pérez Osuna agradeció el reconocimiento: “No le hace falta ningún cargo para trabajar y defender a mi pueblo”

Autoridades provinciales y locales miembros del Frente para la Victoria reconocieron e hicieron entrega una distinción al ex intendente de Rio Turbio por su historia de militancia, de compromiso y entrega de todos aquellos y aquellas que cotidianamente disponen de su tiempo y su trabajo en pos del bien común, de acercar la política a la gente

Al hablar ante los presentes, agradeció el reconocimiento y recordó su detención, la tarde del lunes 4 de marzo de 2018, expresando que “sabía que me iban detener, yo les dije que me detengan, que yo no iba a dejar de acompañar a mi pueblo como siempre, para encontrar la solución de los despidos”.

“Si esa era que la idea que me detengan yo siempre trabaje para el compañero desde el año 1982”, al tiempo que agregó: “La idea era, sin desmerecer a nadie, que había que sacar de en medio en ese momento al líder más fuerte en ese momento (…)”

“En ningún momento dudamos de que íbamos a dejar de luchar por Rio Turbio” señaló Pérez Osuna, quien además agregó: “Y yo les decía a los compañeros que no me iba a quebrar porque se lo que hice y lo que deje de hacer”.

Efectivamente el 2 de marzo, estábamos en Buenos Aires con diputados y concejales buscando la forma de cómo reincorporar a los compañeros (despedidos) y terminando una reunión cuando el concejal (Nicolás) Brizuela a quien le agradezco eternamente me avisa que me van a detener, entonces inmediatamente le aviso a mi abogada y va al despacho del Juez Rodríguez y habla con el secretario pero le dicen que son mentiras y que no hay nada. Pero efectivamente fue así.

También dijo jamás “me voy a olvidar de mi pueblo “y que no le hace falta ningún cargo para trabajar y defender mi pueblo”.