Otra historia de santacruceños varados que piden volver a su provincia

Esta historia es como tantas otras. Llena de angustia por estar lejos de su tierra y de sus seres queridos. De su hogar. De su lugar en el mundo que le aporta la seguridad de lo conocido.

Historias de gente que se encuentra aislada, algunos fuera del país, con la desesperación que conlleva la incertidumbre, otros en distintas provincias.

Historias de la situación desesperante que viven aquellas personas que se encuentran varadas en distintos lugares porque la cuarentena los sorprendió lejos de sus casas y ahora no pueden volver.

Llegaron por diferentes motivos – laborales, familiares o turísticos- y los sorprendió el decreto presidencial y necesitan reencontrarse con sus familias

‎ Esta es una carta de una santacruceña que espera ser repatriada. Una carta llena de angustia e incertidumbre. De cansancio. De tristeza. Vale leerla y ojala llegue a quien corresponde, a quienes deben responder con la ayuda necesaria.

LA CARTA

Todos los ciudadanos de Santa Cruz deseamos volver a nuestros hogares…

Estamos pasando momentos muy duros, tanto económicos, sociales y de salud…

No es humano dejarnos a la deriva, a la buena de Dios.

Tampoco es humano pedirnos que compremos pasajes por aerolíneas argentinas, cuando los mismos cuestan la suma de 27 mil pesos.

Sin mucho dinero para seguir, sin ropa casi, y sobre todo sin la familia, lejos muy lejos de nuestros hogares.

Tengo una hija de 1 añito. Hace dos meses casi estamos varadas. Nuestro vuelo va de cancelación en cancelación, y ahora sin saber cuándo nuevamente la empresa Latam comenzara a operar.

Pase Pascuas lejos de mi casa y familia, mi hija aprendió a caminar lejos de la mirada de su padre, quien sufre por no poder ver esos logros de nuestra hija.

Pero que importa no? que les importa a los políticos si sufrimos o no. Es por eso que hoy estamos en la situación más desesperante de nuestras vidas, no saber cuándo vamos a poder volver a casa, a dormir en nuestras camas, tomar un baño caliente… Algo tan común para muchos, para nosotros valen oro…

No hay día que no llame a “Casa Santa Cruz” ” al gobierno de Santa Cruz”, Turismo de Río Gallegos. Me canse de mandar e-mail a todas las autoridades conocidas, no pasa minuto que no piense como poder regresar a casa.

No tengo mas casi por intentar, no tengo más a quien llamar , escribir… mande mensajes a los medios y nada… envié mensajes a radios y nada…

Con el alma en mis manos y lagrimas en los ojos solo le pido Sr Presidente piedad.

Piedad por mi hija por mi y por todos los santacruceños varados a la deriva, a la buena de Dios…

Que mas debo hacer, con quien más debo intentar hablar? diputados, senadores, ministros.. Ya lo intente todo.

Sabe algo, Sr presidente, cada noche que estoy por dormir lo único que hago es imaginarme en mi hogar jugando con mi hija y mi esposo.

Sabe que veo al despertar? veo la realidad, y sabe cuál es…. una realidad gris donde ya no encuentro salidas ni respuestas..

Mi salud se deteriora día tras día como consecuencia de esta situación. Sufrir episodios de ansiedad más bien llamados ataques de pánico.¿Sabe lo que es pelear contra eso para que mi pequeña bebe no se asuste?

Una solución pido. Tan solo volver a casa. Rio Gallegos, Santa Cruz.

El pedido de todos los santacruceños que deseamos volver a casa.

Leonela Zografo.