Publicita aquí

Cargando...
Usted está aquí:  Inicio  >  Noticias  >  Sociedad  >  Artículo actual

Nuevas normativas del Comité Preventivo de Crisis en 28 de Noviembre

Publicado el 19/03/2020  /   Sin comentarios

descargaA los habitante de 28 de Noviembre por favor informarse de la nueva disposición  y normativa instrumentada por el Comité Preventivo de Crisis,  acompañado por El Honorable Concejo Deliberante de la localidad

 

●LOS PUNTOS QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENEN CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD.

❌ NO A LA REMARCACION DE PRECIOS.
❌REGULACIÓN EN EL HORARIO DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
❌HORARIO DE CIERRE DE COMERCIOS.
❌MEDIDA EXCEPCIONAL.
NO DEBERÁN CIRCULAR MENORES DE EDAD POR LAS CALLES DE NUESTRO PUEBLO, ENTENDIENDO LA SITUACIÓN DE 》AISLAMIENTO《
❌SE ESTABLECE PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS QUE SE DETALLARON ANTERIORMENTE 》MULTAS《
QUE TIENEN COMO PISO $20.000 ALCANZANDO EL MÁXIMO DE $38.000; Y PARA LOS COMERCIOS QUE NO CUMPLAN LO ESTABLECIDO LA CLAUSURA PREVENTIVA POR 15 DÍAS.

    Imprimir       Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publicita aquí

También le recomendamos...

89761783_1372151102972699_2323612379838939136_o

Taller sobre estrategias de la enseñanzas virtuales para docentes UNPA

Leer más →