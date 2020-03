Nuevas normativas del Comité Preventivo de Crisis en 28 de Noviembre

A los habitante de 28 de Noviembre por favor informarse de la nueva disposición y normativa instrumentada por el Comité Preventivo de Crisis, acompañado por El Honorable Concejo Deliberante de la localidad

●LOS PUNTOS QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENEN CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD.

❌ NO A LA REMARCACION DE PRECIOS.

❌REGULACIÓN EN EL HORARIO DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

❌HORARIO DE CIERRE DE COMERCIOS.

❌MEDIDA EXCEPCIONAL.

NO DEBERÁN CIRCULAR MENORES DE EDAD POR LAS CALLES DE NUESTRO PUEBLO, ENTENDIENDO LA SITUACIÓN DE 》AISLAMIENTO《

❌SE ESTABLECE PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS QUE SE DETALLARON ANTERIORMENTE 》MULTAS《

QUE TIENEN COMO PISO $20.000 ALCANZANDO EL MÁXIMO DE $38.000; Y PARA LOS COMERCIOS QUE NO CUMPLAN LO ESTABLECIDO LA CLAUSURA PREVENTIVA POR 15 DÍAS.