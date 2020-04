Nueva etapa de la cuarentena: Rio Turbio pedirá algunas excepciones a la Nación

La localidad solicitara algunas flexibilizaciones para los comercios y también agudizar los controles de ingreso.”Las fronteras seguirán cerradas como están. No se habló en ningún momento de la apertura”, sostuvo

Actividades bancarias, talleres de reparación de vehículos, ventas de repuestos, fabricación y reparación de neumáticos y venta de artículos de librería, entre otras, comenzaron de manera regulada y administrada, a desarrollarse, según lo dispuesto por el Gobierno al prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril inclusive por el avance de la pandemia del coronavirus.

“Nos hemos reunidos con el Comité Preventivo de Crisis local, y también con los directivos del hospital para pensar una propuesta con algunas flexibilizaciones para los comercios y también para agudizar más los controles de ingreso”, indicó el intendente de Rio Turbio Darío Menna, en comunicación con Radio Nacional

Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández dijo que cada gobernador o intendente adoptará las medidas necesarias para su jurisdicción.

“Enviamos ese informe al gobierno provincial para su evaluación y elevación al jefe de gabinete de ministros nacional” explicó.

“Las fronteras seguirán cerradas como están. No se habló en ningún momento de la apertura”, sostuvo

Se refirió también al faltante de lácteos en el supermercado la Anónima: “Tuvimos una charla con la gerente y nos explicó que el camión de lácteos que viene de Buenos Aires, se rompió en Comodoro Rivadavia y no pudo llegar a Rio Turbio. Hay un problema que ellos tienen con el tema de transporte de la empresa. Nosotros si garantizamos que no tengan guardada la mercadería porque eso seria para una clausura inmediata y no estaba en este caso la mercadería en depósito”, dijo

En cuanto a la a demanda de carbón, el intendente explicó que la empresa YCRT no está actualmente en producción y es por ello que “estamos esperando a ver de las decisiones que tome la intervención. Tenemos en contacto permanente con YCRT por eso estamos esperando a ver que definen”.

Por otra parte, informó que Rentas y el Juzgado de Faltas ya comenzaron a funcionar en la localidad.