“Nosotros estamos mucho más avanzados en cuestiones de género y lucha por la igualdad”

La Lic. en Trabajo Social Gisel Barboza, docente de la Unidad Académica Río Turbio, realizó su experiencia de movilidad internacional en la Universidad de Santo Tomas, Colombia, donde pudo dar aportes desde las áreas de investigación, de docencia y de extensión

En el marco del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA) que tiene como objeto promover la movilidad de estudiantes de carreras de grado/ pregrado y posgrado, así como de académicos, investigadores y gestores de las universidades e instituciones de educación superior asociadas de México y Colombia, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral seleccionó a los postulantes de la Convocatoria 2019 de los distintos claustros para vivir la experiencia de internacionalización.

El Programa tiene como eje rector enriquecer la formación académica, profesional e integral y fortalecer los lazos de cooperación entre las Universidades afiliadas.

En una amena charla con FM UNPA, la Lic. en Trabajo Social Gisel Barboza, docente de la Unidad Académica Río Turbio, brindó detalles sobre su experiencia de movilidad en la Universidad de Santo Tomás, Colombia.

¿Hubo un trabajo previo a tu llegada a la Universidad de Santo Tomás, Colombia?

Si, tuve contacto previamente a mi llegada. Aproximadamente durante tres meses estuvimos intercambiando un plan de trabajo con la docente Lina Pacheco, que es la referente de la Facultad de Psicología. Ella estuvo con una estancia académica en la UACO. Las dos coordinamos en el mismo tiempo y conciliamos poder dar aportes durante mi estancia desde el área de investigación, de docencia, y de extensión. También trabajamos con algunos convenios y acuerdos específicos para poder seguir creciendo entre ambas universidades y seguir apostando a los intercambios académicos.

¿Cómo fue el desarrollo de ese plan de trabajo?

En la parte de docencia estuve acompañando cuatro materias en la universidad, todas ellas relacionadas con Psicología: Psicología Educativa, Motivación y Emoción, Entrevista Educativa y Prácticas Profesionales.

Con la cuestión de la docencia, fue muy enriquecedor ya que se entrelazan los perfiles de Trabajo Social y Psicología, sabemos que siempre es un equipo elemental para toda situación de abordaje en lo social. Más en cuestiones que nos trastocan como países latinoamericanos, como lo es la cuestión de género. Éste tema fue para mí un llamado de atención porque pude darme cuenta de cómo es vista la mujer en Argentina y cómo es vista en Colombia. Fíjate que nosotros vamos mucho más avanzados en cuestión de género y de lucha por la igualdad. En cambio allá están recién en ese inicio de concientización y sensibilización sobre esta temática.

En lo relacionado a trabajos comunitarios pude insertarme en estas experiencias sociales comunitarias, donde logré trabajar con víctimas del conflicto armado, con hospitales que abordan la cuestión del paciente psiquiátrico y con sujetos que se encuentran privados de su libertad. Esas fueron las tres poblaciones a las que yo más objetivé durante mi estancia académica.

Porque como te decía, la cuestión de docencia ya teníamos elaborado un plan donde yo cuatro días a la semana tenía clases con distintos grupos de alumnos, justamente eran estudiantes del último año. Aparte de lo referente al intercambio está la posibilidad de poder fortalecernos profesionalmente.

En el caso de Extensión, las prácticas pudieron ser también fortalecedoras y yo poder traerme más conocimiento. Acá en Argentina la cuestión del trabajo con personas privadas de la libertad recién se está implementando, no digo que no se esté haciendo, pero si vamos al caso más al Sur algo nos está faltando. En estas temáticas pude enterarme más de este abordaje, así de cómo realizan esos proyectos sociales de integración. Eso me dejó una experiencia muy fuerte, tuve oportunidad de ir a la cárcel y charlar con los presos, tratando de entender sus puntos de vista en cuanto a la resocialización y cuestionaban lo que llamamos ‘resocialización´. O los casos de la gente que es víctima del conflicto armado que está vigente hasta el día de hoy, cuando ingresé a trabajar en este grupo de prácticas, la verdad yo pensé que esto ya era de tiempo atrás porque nosotros en Argentina tuvimos una dictadura, pero en Colombia siguen teniendo desapariciones.

Estando en el mismo centro de práctica, interactuando con los mismos docentes y estudiantes, pude dar cuenta de que el día que estuve de visita tenían gente desaparecida. Eso me llama mucho más todavía la atención, el poder ser crítica y ver como se está laburando en ese sentido, y ahí desde mi lugar en el trabajo social me hago una serie de interrogantes, porque si bien te estoy hablando de chicos de psicología que tenían un papel amplio, ya que también se desempeñan como trabajadores sociales. Después me pude dar cuenta que mi carrera allá es menos vista, eso es lo bueno del trabajo de intercambiar porque te da otra perspectiva y te muestra otras realidades.

Cuándo estuviste en México te insertaste desde la Ingeniería y ahora para tu estadía en Colombia lo haces desde tu mirada de Trabajo Social, ¿Cómo logras darle todas esas miradas para que te puedas insertar en la universidad a la que postulas?

Lo que tiene el Programa PILA es que siempre se sortean las universidades y a veces te tocan en distintas ramas. No es que es justamente Trabajo Social está todos los años, en el caso de México me postulé como docente-investigadora y era Desarrollo Sustentable la materia específica en la que me inserté de la carrera en Ingeniería Ambiental, entonces pude lograr interactuar en el desarrollo de trabajos de investigación de docentes que están trabajando el tema de las minas, no específicamente minas de carbón. Eran otros tipos de minerales pero eso me ayudo en el sentido después de poder laburar en mi trabajo de tesis. Ahí si tuve que encaminarlo desde mi trabajo de investigación que justamente laburo con el tema minero.

En este año me postulé como docente nada más, si bien es obvio que la investigación va de la mano, porque Trabajo Social también lo hace, pero en este año más fui desde la faceta académica como docente. Cuando uno se pone a hacer esto de anotarse, inscribirse, postularse a la Beca implica tener llamadas con el otro país para poder interiorizarse.

En el caso de investigación yo tuve que hablar con los grupos de investigación de allá y de ahí me dieron los contactos para dar específicamente con el grupo que trabajaba en México el tema de Desarrollo sustentable, y en esta estadía en Colombia justamente es Psicología y Trabajo social y de ahí con la docente empezar a intercambiar ´a ver que materias tienes vos’, en el caso mío y el de ella logramos hacer videoconferencias. Como todo es tan social, hemos tenido “clases espejo” con el Prof. Milton Riquelme, que pudo dar el tema de “Suicidio en Patagonia”, fue una trabajo muy entrelazado.

¿Cuándo realizaste tu estadía PILA? ¿Coincidió con las movilizaciones y protestas sociales en ese país?

A mi siempre me pasa algo en mis estancias internacionales. Me sucedió cuando viajé a Paraguay para un estancia de intercambio que justo era el cambio de gobierno y salieron los helicópteros y los militares a la calle, todo un dilema pero afortunadamente pude volver. En esta ocasión en Colombia, el día justo que me vuelvo, fue un viernes, pues el día anterior – jueves- hubo una manifestación grande como crítica a todas las políticas que se están llevando a cabo con el actual Presidente, que lo comparan con Menem. Fue todo un levantamiento social que afectó al trasporte, porque la misma gente no permitía pasar a los turistas y a la propia sociedad de la localidad. Tuve que volverme a la zona donde yo estaba, que era Villavicencio y esperar vuelos para salir vía aérea.

¿Cómo fue tu experiencia con la cultura colombiana?

Fue hermoso, a mi lo que me encanta es el calor, yo el frío – aunque soy del sur- no lo soporto. El calor era con temperaturas de 40°C, y en cuanto a la comida he logrado probar todas las comidas típicas. Tienen como una relación con México, bien fuertes, picantes, frito. Yo justo me había ido con una operación reciente en la vesícula , pero logré conocer su gastronomía. La gente re cálida, muy risueña, muy simpática, muy predispuesta. Te puedo decir que la Decana de esta Facultad con una tremenda predisposición, atenta a todos los detalles.

¿Cómo contribuye esta movilidad PILA a la formación de los docentes investigadores de la UNPA?

Es una experiencia que enriquece, uno puede optar de quince a treinta días. He charlado con docentes que han sacado su pasaje por quince días pero considero que es un lapso muy corto, te digo que hasta treinta lo puede ser también. Esta bueno poder darse ese tiempo y optar por el mes, previamente armar un plan de trabajo para que todos los días sean productivos. Bien planificado, fue justamente lo que hicimos la docente de la universidad de Colombia y yo, tratar de ver que me puedo yo llevar de allá, y ella que se puede llevar de Argentina, intercambiar saberes y analizar ¿Qué es lo que nos falta?.

Hoy en día estamos con la idea de hacer convenios para que se puedan seguir estos intercambios y que también estudiantes de psicología de allá puedan hacer prácticas acá, y lo mismo de la UNPA hacia Colombia.

Invito a los docentes a que se postulen como investigadores o en la docencia misma y poder viajar. Son experiencias enriquecedoras, y desde lo cultural son aprendizajes, conoces amigos, compañeros y nuevos contactos que nunca faltan. Este tipo de políticas de la universidad nos fortalecen como docentes, para trabajar en campo y para devolver a nuestra universidad todo lo que hemos trabajado en el país que se visita