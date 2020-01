No puede funcionar el HCD de un municipio y ediles acudirán al TSJ

Los concejales de 28 de Noviembre no cuentan con administrativos, auxiliarles ni recursos propios para funcionar. “Quiere poner un candado en el Concejo Deliberante y que nosotros no trabajemos”, advirtió la edil Isabel Gatica, que ingresó a la banca por el sublema del intendente, Fernando Españón.

El caso de 28 de Noviembre es insólito y complicado. La delicada situacióneconómica financiera de la Comuna advertida por el intendente Fernando Españón y detallada por este medio, no es el único problema.

Ahora los ediles -que habían señalado que el Ejecutivo municipal se entrometió en sus facultades al ordenarles que conformen un solo bloque del Frente de Todos, con un secretario y un auxiliar- denunciaron que el Concejo Deliberante no puede funcionar porque a la fecha no cuentan con nombramientos internos administrativos y ni siquiera un asesor legal.

Es decir, no funciona el poder legislativo comunal que debe controlar al poder ejecutivo y sancionar ordenanzas. Esto para los ediles, no es casual.

“Entendemos que solo transcurrieron 20 días desde que asumió el Intendente y debe acomodar sus cosas, pero hay un avasallamiento sobre el poder legislativo”, dijo el presidente del HCD Horacio Lavié (FPV-PJ).

Los ediles todavía no pudieron reunirse con Españón y además, éstos se enteran de las medidas “por las redes sociales” o sitio web. Fue en este último caso que supieron la noticia que no cobrarían sus salarios hasta dentro de algunos meses. Españón no lo negó ni confirmó, pero en el recinto estiman que esto sería una posibilidad.

“La explicación que leímos es que elMunicipio está fundido y no tiene plata, pero repito, a la fecha no vimos ningún papel que afirme eso”, aclaró y ejemplificó: “Yo lo veo como una economía familiar, porque si desaparece mi sueldo porque mi mujer gastó todo en el supermercado, quiero ver los tickets”.

El panorama es “absurdo”, describió el edil. Pero no es el único, ya que todas las bancas piensan del mismo modo.

“Hay gente que llegó con Españón, los empleados del Concejo, que es el brazo del pueblo para deliberar y controlar ordenanzas y su cumplimiento. Esto raya lo absurdo”, describió.

De no tener noticias ni respuestas, ya que enviaron dos notas para reunirse con el Ejecutivo, los concejales podrían realizar una prestación ante el Tribunal Superior de Justicia, debido al conflicto de poderes existente.

“Esperamos la semana que viene, porque sino nos quedará dirimirlo en el Tribunal. No hay otra. No hay comunicación y de esta manera será difícil porque con decisiones autoritarias no se solucionará nada”, anticipó.

Pero la concejal del espacio del Jefe Comunal, Isabel Gatica, vicepresidenta 1° del HCD, también va en la misma dirección que Lavié.

“En campaña yo decía que iba a controlar al Ejecutivo y fui clara: desde el 27 de octubre soy concejal de 28 de Noviembre, no soy de Españón ni de Garay, mi trabajo es legislativo y controlar al Intendente”, afirmó.

Gatica remarcó que es “una locura” que el Ejecutivo disponga los bloques que deben conformarse en el Deliberante. “Le propusimos que sean tres bloques, pero no lo aceptó”, contó.

“No vine a ser obsecuente de Españón sino a trabajar para la gente. Españón no está entendiendo”, apuntó y abundó: “Quiere poner un candado en el Concejo Deliberante y que nosotros no trabajemos, entonces para qué está el poder legislativo”.

PRESUPUESTO/COLECTIVOS

Por el momento no hay fecha para el pago de sueldo de diciembre. Lavié señaló que aguardan el envío del proyecto del Presupuesto 2020. “El Intendente dijo que no podemos dar por cerrado el ciclo legislativo”, pero el recinto no puede funcionar.

Otro punto -remarcó el edil- es que el Jefe Comunal “nos dijo que es su facultad excluyente el manejo de los expedientes de tierras, pero existe la ordenanza 020 en donde todo lo que es tierras es ad referéndum del Deliberante”.

En octubre la empresa Talka se hizo cargo del transporte público para Río Turbio y 28 de Noviembre. Como informó TiempoSur, el Gobierno provincial aportó el mayor porcentaje de los recursos a través de un subsidio y el resto debían hacerlo efectivo ambas comunas.

Pero ahora, según Lavié, el Intendente “no le firmó el acuerdo a la empresa”, por lo que los pasajeros deben tomar el colectivo en la terminal de ómnibus, cercano al basural. (Tiempo Sur)