Nadalich: “Santa Cruz tiene un total de ocho casos positivos al momento”

El ministro de Salud y Ambiente Juan Carlos Nadalich se refirió a los partes diarios para comunicar las cifras de casos positivos de Coronavirus (COVID-19) y cómo es la articulación entre la comunicación del Ministerio de Salud de la Nación y la que realiza cada una de las provincias argentinas. Se refirió al caso de Puerto Deseado y explicó que ya fue cotejado y no corresponde a una persona que reside en la localidad.

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 9 (nueve) casos positivos de Coronavirus (COVID-19) de los cuales ocho están en la localidad de El Calafate y un caso en Puerto San Julián. Se continúa la espera de resultados de muestras enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”.

Se recuerda a toda la comunidad la importancia de respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Situación epidemiológica:

La cartera sanitaria continua el monitoreo constante y evaluación de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo. Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Casos de aislamiento preventivo

Zona Norte:

Caleta Olivia 79 aislamientos, ayer se confirmó el resultado de un caso sospechoso, el cual dio negativo; Fitz Roy 8 aislamientos preventivos; Lago Posadas 10 aislamientos asintomáticos; Las Heras 69 aislamientos, cuatro (4) casos sospechosos, se recibió un resultado de muestra que dio negativo a Coronavirus (COVID-19) , 5 casos sospechosos (no actualiza información desde el parte anterior); Los Antiguos 16 aislamientos asintomáticos; Perito Moreno 63 personas aisladas, un caso sospechoso; Pico Truncado 84 aislamientos asintomáticos, dos casos sospechosos a la espera de resultados de las muestras tomadas; Puerto Deseado 17 aislamientos, cuatro casos sospechosos.

Zona Centro:

Gobernador Gregores 22 aislamientos asintomáticos; Piedra Buena 51 aislamientos asintomáticos; Puerto Santa Cruz 28 aislamientos, un caso sospechoso a la espera de resultados; San Julián un caso confirmado, once casos sospechosos a la espera del resultado COVID-19, total 63 aislamientos

Zona Sur:

Río Gallegos 404 aislados sin síntomas, no hay pacientes internados, a la espera de 4 resultados de laboratorio por casos sospechosos; El Chaltén 20 casos asintomáticos (no actualiza información desde el parte anterior). El Calafate actualmente tiene ocho casos positivos (4 residentes y 4 extranjeros), 5 personas se encuentran realizando el aislamiento dentro del establecimiento hospitalario aguardando resultado de las muestras tomadas 16 aislamientos con control y seguimiento del personal de salud en hotel. En Río Turbio 45 aislados preventivos (no actualiza información desde el parte anterior); 28 de noviembre 29 aislamientos preventivos asintomáticos y un caso sospechoso a la espera de resultado de test.