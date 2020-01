Murió Kobe Bryant, la leyenda del básquet

El deportista retirado falleció a los 41 años junto a su hija en un accidente de helicóptero en California. Su esposa y sus otras tres hijas no estaban allí.

La ex superestrella del basquet, Kobe Bryant, falleció a los 41 años en un accidente de helicóptero alrededor de las 10 de la mañana. Bryant estaba viajando junto a ocho personas sobre Calabasas, California, cuando el vehículo aéreo cayó a tierra. La policía del condado informó que no hubo sobrevivientes

El helicóptero Sikorsky S-76, del que Bryant era dueño, había partido desde Orange County y tenía que llegar a El Monte, al Mamba Academy, a observar un entrenamiento, pero en el camino sufrió el accidente.

Según reportó la policía del condado, su hija de 13 años, Gianna María, también estaba entre los pasajeros y falleció. Pero lo que aún no se ha confirmado son las identidades de los otros pasajeros o quién lo pilotaba.

Una vez que cayó, los bomberos llegaron rápidamente y combatieron el incendio. Pero justamente el fuego fue lo que demoró el arrivo de los rescatistas y las ambulancias al helicóptero.

Algunos testigos dijeron haber escuchado sonidos raros y visto como salían llamas del helicóptero. Luego lo vieron comenzar a girar en espirales en una bola de fuego hasta, finalmente, caer. Las causas del accidente están siendo investigadas.

Retirándose en 2016, jugó dos décadas para Los Ángeles Lakers ganando cinco campeonatos y siendo elegido para 18 “Juegos de las Estrellas”. Estos son partidos que eligen a los mejores jugadores de ese año de las Conferencias Este y Oeste.

Además también ganó la medalla de oro de las Olimpiadas en dos ocasiones junto con su selección. Estableciendo records y manteniendo su nivel durante mucho tiempo, Kobe Bryant fue reconocido como uno de los mejores basquetbolistas de la historia.