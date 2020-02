Municipio local recupera terrenos usurpados

Ante los hechos de público conocimiento, en el día de ayer, personal de la Municipalidad de 28 de Noviembre, procedió a apersonarse en el barrio 700 lotes a los efectos de constatar una usurpación de terreno, llevándose a cabo el retiro de postes con su respectivo alambrado y una construcción precaria. Junto al personal Policial de la Comisaria de 28 de Noviembre, se realizó dicha tarea, a los fines de labrar los instrumentos legales correspondientes.



La Asesoría Legal del Municipio recuerda a los ciudadanos de la localidad, que el realizar actos posesorios de los terrenos pertenecientes a terrenos del ejido municipal sin la previa autorización del mismo configura delito, y como tal está penado por ley.

Asimismo se recuerda a todos los ciudadanos, que los trámites para la adjudicación de terrenos deben realizarse mediante los pasos establecidos en la normativa vigente, ordenanzas y sus respectivos decretos. Que la venta que no esté autorizada por el Municipio no se tendrá como efectuada legalmente, y que además las personas que intenten proceder da manera fraudulenta no podrán solicitarlos en el futuro.

Cualquier tipo de acción y/o maniobra tendiente a efectuar la apropiación de un terreno sin la respectiva autorización del Municipio acarrea consecuencias de carácter legal, y toda acción correspondiente a tales fines será denunciada por esta Asesoría.

En miras de poder otorgar los terrenos conforme a las disposiciones legales vigentes, respetando los trámites establecidos, con el correspondiente análisis de los expedientes en las distintas secretarias, se les hace saber a la población que ante cualquier evento que tenga por finalidad la apropiación ilegal de un terreno, comunique a la Municipalidad por cualquier medio posible.