Los anuncios de Alicia Kirchner en su discurso de inauguración de sesiones en la Legislatura

La gobernadora Alicia Kirchner inició su discurso en la Cámara de Diputados para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias con un discurso en el que marcó los lineamientos de la gestión gubernamental no sólo de este 2020, sino “para los próximos años”.

La mandataria comenzó su discurso a las 10:04 con un balance de sus primeros 4 años.

El discurso completo de la gobernadora Alicia Kirchner

DISCURSO DE LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER

INAUGURACION DEL XLVII (47)PERIODO LEGISLATIVO

Sres. Diputados, Diputadas, pueblo de mi provincia:

En cumplimiento del inciso 8 del artículo 119 de nuestra Constitución provincial, venimos a informar a esta Cámara sobre el estado de la administración.

El 10 de diciembre hice la rendición de cuentas de mi primer periodo como Gobernadora, por lo cual me referiré ahora a los tiempos que vienen.

Quiero que juntos podamos mirar los desafíos de esta próxima etapa, con la realidad de los hechos, analizando lo construido con el esfuerzo de todos y todas, con nuestra identidad y pertenencia, con nuestro trabajo, defendiendo nuestra soberanía y mirando siempre hacia el futuro.

Este momento es siempre una oportunidad para repasar el recorrido y compartir el trazado de nuevas metas para la construcción de ese futuro. Es la oportunidad y el ejercicio de proyectar y canalizar nuestra energía en aquellos desafíos que tenemos en común generar así una sinergia única e imparable.

La energía de los 369.738 santacruceños y santacruceñas enfocada en un mismo propósito alcanzará siempre un resultado superior al que podemos conseguir con la suma de actuaciones aisladas. Indudablemente, el desarrollo a gran escala se alcanza con esfuerzos colectivos.

Progresar y avanzar en grandes desafíos requiere de impulso, de sinergias económicas y sociales. De esa sinergia humana que nos habla de cooperación, de respeto, conciencia pública, solidaridad, de lo potente que pueden ser las relaciones sociales.

El Acuerdo Social marcó un norte en ese sentido, sembró el diálogo como herramienta de transformación. Nos permitió avanzar unidos en momentos críticos, y es siempre un desafío volverlo un ejercicio cotidiano.

Hemos crecido a pesar del desorden administrativo, la falta de recursos y apoyo que encontramos cuando iniciamos la gestión. “No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de energías malgastadas en luchas estériles”, como solía decir Néstor. Pero es importante ser conscientes de lo que pudimos transitar.

Cuando asumimos nos encontramos con un déficit financiero de 510 millones de dólares, una deuda flotante de 395 millones de dólares, y un stock de deuda de 678 millones de dólares.

Para ponerlo en un ejemplo cotidiano, sería como no poder vivir con el sueldo, no tener acceso a las necesidades básicas, comida, vivienda, tener deudas con el banco, con el almacén de la esquina, con la tarjeta de crédito, la luz, el agua, e internet.

En contraste a esa situación con la que iniciamos nuestra gestión, al cierre del 2019 nuestro presupuesto está equilibrado, sólo nos queda un tercio de deuda flotante y bajamos a un cuarto el stock de deuda. Hoy podemos decir que en el contexto de la realidad que vive nuestro país, Santa Cruz puede pensarse en el mediano plazo en un horizonte despejado.

Estamos logrando, la independencia económica potenciando nuestros recursos y mejorando la distribución del ingreso. Es cierto que hoy el 80 % de nuestro presupuesto se va en sueldos de la administración pública. Ello sin duda influye en el funcionamiento cotidiano y dificulta las posibilidades de invertir en obras de infraestructura, de gas, agua o riego para que la provincia crezca más rápido, pero hemos privilegiado contener a todos, avanzar con la gente adentro.

Mejoramos la situación de una provincia que parecía inviable cuatro años atrás y ahora debemos avanzar en el desarrollo de nuestros recursos productivos.

Que digan que Santa Cruz es ejemplo por ordenar sus cuentas, por no tener deuda en dólares, no nos enorgullece, porque no nos conforma. Creemos en nuestra provincia, en su potencial y sabemos de lo que somos capaces. Vamos a demostrarnos y demostrarle al país que, desde nuestra identidad y pertenencia, encontrando nuestro propio camino se puede saltar vallados, asumir de manera firme y responsable la propia sustentabilidad como provincia, con municipios que también sean sustentables.

Santa Cruz es Energía para crecer

La energía es un concepto central para el desarrollo que no se reduce a aspectos técnicos o económicos, sino que define rasgos fundamentales de la organización social, que van desde el modo de producción, la forma en que vivimos, hasta la comprensión de la geopolítica mundial.

En Santa Cruz tenemos fuentes de energías primarias, recursos energéticos propios que nos permiten ir potenciando y diversificando nuestra matriz productiva.

Todos esos recursos, sumados al esfuerzo y la interacción de todos los sectores y actores productivos representan la energía productiva santacruceña que nos va a permitir impulsar el desarrollo económico.

También tenemos un enorme flujo de energía social, contamos con las ganas y la fuerza necesaria para transformar, para trabajar todos los días en el cuidado y desarrollo de la persona contribuyendo al desarrollo social.

Desarrollo económico con inclusión social, sigue siendo nuestro camino, para que todos y todas puedan vivir una vida digna y con oportunidades. Tenemos lo necesario, el potencial productivo y humano; tenemos la energía y las iniciativas que hacen falta para crecer.

Debemos entonces consolidar nuestro rol protagónico en el futuro energético del país. Por eso ponemos en marcha acciones a corto, mediano y largo plazo.

El Plan Estratégico “Santa Cruz, energía para crecer”, contemplará el desarrollo energético, humano y social en un ejercicio de responsabilidad colectiva.

Construiremos alianzas que abarquen a todos los niveles del gobierno, a las empresas y a la sociedad civil en su conjunto. Entre todos y todas, junto a las instituciones académicas, la comunidad científica, el sector público y privado, el político y el gremial, trabajaremos para no solo unir esfuerzos económicos sino en pos del desarrollo sostenible que prevéen los 17 objetivos establecidos de la Agenda 2030.

Estamos trabajando sin pausa en el desarrollo de energías renovables. A mediados de 2020 se habrán culminado las investigaciones iniciadas por nuestro gobierno a través del CFI, que determinarán las posibilidades efectivas de aprovechamiento energético, hídrico y mareomotriz. La amplitud de nuestras mareas podrían ser fuente de gran cantidad de energía cinética. Esto no es menor. La energía hidroeléctrica representa la cuarta parte de la producción mundial de electricidad. Buscamos con el apoyo de Nación continuar con la Usina Termoeléctrica de Rio Turbio. Esta gobernadora es persistente y nunca permitirá el abandono de las obras.

Las represas sobre el Río Santa Cruz requieren para su avance de la inversión del gobierno nacional, su progreso significará en el mediano y largo plazo, una bisagra en la historia energética de nuestra provincia y de la Argentina. Aumentará en un 15% la generación hidroeléctrica del país. Será energía renovable no contaminante que abastecerá a más de 600 mil hogares de argentinos y argentinas. Además, permitirán la sustitución de un porcentaje de las importaciones de combustibles derivados del petróleo, posibilitando ahorro de divisas y una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Nos posibilitarán el desarrollo de futuros proyectos de generación de energía renovables intermitentes, eólica y solar, al proveer de estabilidad y seguridad al sistema.

Estamos trabajando junto a YPF Luz con fondos provinciales, para concluir la línea de alta tensión Pico Truncado-Caleta Olivia de 132kva, y durante este año iniciaremos una obra fundamental con fondos UNIRSE, que será un hito para el noroeste de nuestra provincia: la ejecución de la línea El Pluma, Perito Moreno – Los Antiguos . Paralelamente integraremos el tendido de fibra óptica .

con fondos provinciales, para concluir la de 132kva, y durante este año iniciaremos una obra fundamental con fondos UNIRSE, que será un hito para el noroeste de nuestra provincia: la ejecución de la línea . Paralelamente integraremos el tendido de fibra óptica El agua es un bien común finito y el futuro de los recursos hídricos deben garantizarse de manera sistémica e integral tomando en cuenta los recursos superficiales y subterráneos. Es estratégico ubicar nuestras cuencas hídricas dentro de una visión más amplia de soberanía. Nada podrá detener aquellas iniciativas que emprendimos y que a pesar de la falta financiamiento y apoyo político del gobierno anterior, vamos a concluir. A través de fondos del UNIRSE, la Planta de Osmosis Inversa de Caleta Olivia se hará realidad, en sus cuatro módulos. Esta obra se integrará con la línea de alta tensión que recién mencionaba y en el corto plazo le incorporaremos un laboratorio exclusivo para la misma. Pedimos expresamente a Nación la terminación del acueducto Lago Munster y en Río Gallegos avanzaremos en uno nuevo. Estamos trabajando en el acceso a su financiación, por el alto costo que representa, pero es nuestra decisión política iniciarlo con mano de obra provincial, con la Empresa de Servicios Públicos y Vialidad provincial. Son más de 30 kilómetros, si conseguimos apoyo financiero, los tiempos se acortarán. Debemos avanzar, no podemos estar sujetos a variables externas.

Crearemos un Centro Ambiental en zona norte, para el Control de Industrias en la localidad de Pico Truncado. El objetivo de la creación del mismo consiste en generar un espacio físico que nuclee a todo el personal provincial a cargo de realizar inspecciones y unifique recursos tanto físicos como financieros, promoviendo de esta forma un sistema de trabajo más eficiente en cuanto al uso de los recursos y de mayor calidad en cuanto a la integración de los diferentes aspectos que se monitorean dentro de una misma industria. La elección de la localidad del norte provincial se debe a su ubicación estratégica, equidistante entre los diferentes sectores industriales que se deben monitorear dentro del territorio santacruceño.

A lo largo y ancho de la provincia se pondrá en valor el cuidado del ambiente, articulando con los municipios y organizaciones sociales, el programa Acciones Verdes. Una combinación de responsabilidad social empresarial, institucional y comunitaria. Se fomentará la participación de grupos de jóvenes, personas y organizaciones, para que actúen como constructores ambientales en proyectos destinados al cuidado del ambiente.

Incluye Plantá tu Árbol y Puntos Verdes, charlas temáticas con información acerca de las distintas formas de reutilización de residuos. Avanzaremos con una campaña de comunicación, referida a estas prácticas, difundida por las Redes Sociales con entrega de Kits de Herramientas y provisión de insumos y materiales para que todos y todas logren emprender creativamente proyectos con materiales reciclables y reutilizables cuidando el ambiente.

7) Seguiremos trabajando en el anillo noroeste, el desarrollo turístico aún incipiente en esa zona, que hace eje en la ruta escénica Nº 41.

La 41 tal como es reconocida hoy, está constituida por paisajes milenarios de meseta y cordillera, con la presencia a pleno de la biodiversidad patagónica.

Así como El Calafate a través de los años se convirtió en un centro de atracción turística estamos dando los pasos para que esta zona sea un nuevo anillo turístico en la provincia.

Estamos convencidos que la energía es la que nos va a permitir crecer en Santa Cruz y convertirnos en una provincia sustentable que es lo que soñamos todos y todas y por lo que trabajamos cotidianamente con convicción y compromiso. Si hemos avanzado sin recursos, cómo ahora no vamos a avanzar, por ello:

8) Promoveremos, con el apoyo del gobierno nacional, nuevas inversiones hidrocarburíferas aprovechando el potencial no convencional de la cuenca austral, con énfasis en la formación PALERMO AIKE y el desarrollo de la recuperación secundaria y terciaria en la cuenca del Golfo San Jorge. Refundaremos como decimos nosotros, desde YPF los recursos convencionales a partir de la exploración secundaria y terciaria extendiendo la vida útil de los pozos maduros acompañando esta iniciativa con la legislación provincial que sea necesaria.

9) Somos la primera provincia que ha puesto en marcha en concesión con una empresa privada una Planta de almacenamiento Subterráneo de Gas Natural, Río Chico. El almacenamiento es utilizado en el mundo como herramienta para gestionar la estacionalidad de la demanda. Existen en el mundo 699 plantas.

10) Impulsaremos más campañas exploratorias para el desarrollo de la minería según la zonificación permitida por ley, contemplando las normas ambientales en el macizo del Deseado. Un dato de interés, 56,5 millones de dólares se van a invertir en 2020.

11) Paralelamente estamos trabajando en la capacitación y educación de nuestros jóvenes para que puedan acceder a trabajos de calidad en la industria minera y de hidrocarburos. Las pasantías de estudiantes secundarios, que beneficia a los mejores promedios de las Escuelas Industriales, despierta vocaciones siendo la más elegida ingeniería, vital para el desarrollo de la provincia. Estas reciben también el apoyo de las Becas 60 años de vida institucional de Santa Cruz.

12) Terminar, empezar y proyectar, porque energía es también estar siempre en movimiento. La energía es esencial para el desarrollo y es también un derecho. Por eso iniciaremos la construcción de la primera Red provincial de Estaciones de Servicios EPA, Energía Patagónica para aquellos lugares más alejados, gestionada por nuestra empresa FOMICRUZ. Días pasado hemos firmando el convenio con YPF.

13) Estamos reimpulsando la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), integrada por todas las jurisdicciones petroleras, la que estuvo paralizada durante los años macristas. Esta tiene que volver a tener un rol central en las políticas de hidrocarburos, no todo pasa por Vaca Muerta, o por los no convencionales. Creemos también como muy importante, la producción primaria, secundaria y terciaria para recuperarlos recursos convencionales.

Estar conectados permite acercar distancias, que la energía fluya y produzca nuevos resultados por ello;

14) Seguiremos acercando e impulsando desarrollo, mejorando la infraestructura total de nuestros puertos y aeropuertos. Necesitamos condiciones logísticas de transporte para colocar valor agregado a nuestros productos, para ello es necesario que nuestros puertos y aeropuertos estén en condiciones y capacidad operativa.

15) Es necesario recuperar los reembolsos por Puertos Patagónicos para la obtención de una mayor competitividad comercial. Santa Cruz se caracteriza por tener un menor desarrollo relativo que la zona central del país en cuanto a la industrialización de sus productos como ser los frutihortícolas, subproductos de los mismos, productos mineros, de la pesca y agropecuarios, principalmente lanas y carne ovina. Con ello no sólo lograremos un incremento en los volúmenes exportables sino mayor previsibilidad a la economía favoreciendo inversiones y generando mayores puestos de trabajo. Quizás ese reembolso tendría que tener una ponderación diferenciada según los productos y en función de un orden de mérito para agregado de valor. Lo estamos trabajando junto con Nación.

16) Este año además, vamos a finalizar la Planta de Silos en el puerto de Punta Quilla.

El empleo ha sido y seguirá siendo nuestro desafío porque estamos convencidos de que es el mejor organizador social, permite mejorar la calidad de vida y es el mejor modo de evitar la exclusión social. Debemos estar en movimiento perpetuo, siempre impulsando la transformación.

17) También movilizaremos el empleo a través de la construcción, primero en el mejoramiento de nuestros barrios a través del programa Argentina Hace. Hoy tenemos la oportunidad de gestionar financiamiento nacional para obras de infraestructura eléctrica, agua, cloacas; las que permitirán repotenciar los servicios. Hemos firmado el convenio y estamos esperando el envío de fondos.

Lo expuesto tiene que ver con el desarrollo productivo que tiene como meta que las personas alcancen su desarrollo humano y social, cada integrante de nuestra sociedad debe realizarse, y aportar en la construcción de proyectos de vida colectivos.

Los gobiernos y la sociedad deben encarar acciones que fortalezcan la responsabilidad y la conciencia pública social, creando defensas ante comportamientos negativos que afectan a veces a nuestras comunidades y que muchas veces producen una suerte de parálisis ante situaciones sociales que desorganizan, tales como la no aceptación de normas sociales, el empobrecimiento de reglas de convivencia, o el imperio de la ley de la selva.

No puedo dejar de hacer mención a los hechos sucedidos hace pocos días en nuestra provincia donde se evidencia la violencia hacia la mujer y la infancia, los más vulnerables. No tengo palabras para definir tan injustos dolores, irreparables, más allá del rápido actuar policial.

La vulneración de derechos y la violencia en todos los sentidos, requiere de parte del Estado respuestas integrales. No basta solo con uno de los poderes, ni con la voluntad de un funcionario o funcionaria. Es necesario que entre todos y todas, desde el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial trabajemos de manera articulada para dar las respuestas que hoy nuestras comunidades nos demandan.

Existen situaciones complejas generadas por multiplicidad de factores que nos enfrentan a desafíos que como sociedad y de manera colectiva debemos abordar. No hay soluciones individuales. Debemos trabajar de manera comunitaria en fortalecer los lazos sociales, asumiendo la responsabilidad y el compromiso de manera solidaria para la detección, abordaje, contención y transformación de situaciones complejas que emergen en nuestra provincia.

Vale hacerse la pregunta: ¿Porqué a veces somos capaces de mover montañas y en otras oportunidades, levantarse resulta una proeza?

Lo cierto es que ante determinadas problemáticas y contextos es muy difícilpoder desarrollarse y proyectar futuro. La clave será sin duda fortalecer nuestra energía colectiva, nuestro compromiso con el otro, la empatía con los demás, con lo que hacemos no solo desde el Estado sino desde los grupos a los que pertenecemos y en los cuales estamos integrados, familiares, comunitarios, las instituciones deportivas, las educativas. Y es acá donde los dirigentes tenemos una enorme responsabilidad, que no se resuelve solo señalando el problema, sólo tiene sentido, si nos involucramos.

La clave es también entender que el esfuerzo vale, que no podemos fallar como sociedad, que no hay cambios repentinos, pero que con el tiempo, si toda la comunidad se pone en marcha, estos cambios se consolidan. La energía personal, santacruceños y santacruceñas es nuestro recurso más valioso. Debemos aprender a cuidarnos y dedicar nuestra energía a cuidar de los demás.

18) Estamos Abriendo Mesas de Intervención para la Gestión de Oportunidades (AMIGO), buscando un abordaje integral, transversal y comunitario, con activa participación de la sociedad y sus instituciones a través de unidades educativas, preventivas, de inserción social y laboral. Invitamos a las y los dirigentes de organizaciones sociales y partidos políticos a colaborar con sus propuestas de manera concreta.

19) A través del Consejo Provincial de Educación creamos mediante la Resolución 374 del 28 de febrero la Diplomatura en Articulación territorial de políticas públicas.

Se trata de un nuevo programa que rompe con el formato de compartimentos estancos, tan arraigados en organismos del Estado, para lo cual formaremos articuladores institucionales, un cuerpo transversal de trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias provinciales que ya cumplen tareas en la administración pública, invitando también a las y los empleados municipales y miembros de organizaciones sociales, políticas y gremiales que serán facilitadores organizados, en dispositivos radiales territoriales a través Unidades de Trabajo Participativo. El objetivo es acercar soluciones, con herramientas concretas.

Con este nuevo Programa de Facilitadores Radiales Organizados (FARO),se buscaacercar la energía social de las familias y comunidades para fortalecer el tejido social.

20) Propiciaremos además y en el mismo sentido, la creación por ley del Consejo Provincial de Cultura.

Energía es también proveer conexión y comunicación en la era de la información.

La “revolución digital” se ha incorporado a nuestras vidas, por lo que es crucial trabajar transversalmente con todos los organismos y actores sociales.

Es el momento de proyectar una administración basada en reformas innovadoras que mejoren el funcionamiento del Estado.

Tenemos que pensar las instituciones en sus contextos. Debemos resignificarlas a partir de un abordaje integral y el trabajo colectivo.

Es tiempo de deconstruir las instituciones para la transformación del Estado que el ahora nos demanda.

Este proceso deberá realizarse a la brevedad, teniendo en cuenta las particularidades de cada ámbito, manteniendo los servicios actuales, sumando valor agregado en forma incremental y constante hasta lograr nuestro objetivo.

Para ello se debe centrar el esfuerzo en acciones concretas como:

21) Llevar conectividad de calidad a todo el territorio provincial, realizando progresivamente la despapelización de la administración a través del uso de firma digital, realizar la actualización de la infraestructura tecnológica, sistemas informáticos y centros de datos, acompañado con la capacitación tanto de las áreas técnicas como administrativas.

Es así como la modernización del Estado generará una transformación cultural de las instituciones, en el cual se utilizará la tecnología como base del proceso, con el fin de poner a disposición eficazmente los servicios a toda la sociedad, creando valor público como política pública.

22) Crearemos un Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos. La creación de este Sistema implica un cambio de paradigma en la comunicación de la provincia. Para ello enviaremos en los próximos días la Ley respectiva a la Cámara, para que sea enriquecida con los aportes de nuestros legisladores y legisladoras. Este sistema preveé – además de la puesta en valor y modernización nuestros medios públicos – la creación por un lado de una:

Agencia de noticias y contenidos audiovisuales, que no copiará modelos foráneos y un Programa de Producción de contenidos audiovisuales.

23) Crearemos un PARQUE TECNOLÓGICO con un Polo científico como dinamizador tecnológico, económico, cultural y social. Su diseño ya está siendo estudiado, apuntará a la Energía y Desarrollo Humano y Social.

La Tecnología, el avance en las comunicaciones, el conocimiento, son parte de esta agenda. Trabajaremos con CNEA, y con el Ministerio Nacional de Ciencia y Técnica, para potenciar la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de la ciencia, este año se incrementarán en ocho los becarios. Acá sostengo la posición de Carolina Vera, titular de la unidad de Gabinete del Ministerio de Ciencia y Técnica, cuando dice que el desarrollo científico es fundamental para pensar un modelo de país, en nuestro caso sería para definir y consolidar un modelo de provincia y sociedad, o como expresa Colombek, Director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica “Siempre exigimos que el estado apoye a la ciencia, es un buen momento para que el estado se apoye en la ciencia.”

24) La sintonía que tenemos hoy con el Gobierno Nacional nos permite integrar esfuerzos y recursos para consolidar la política educativa con centralidad en el desarrollo humano y social.

Trabajaremos en la formación inicial y continua, apuntando a la calidad educativa, comprendiendo que esta existe cuando se cumplen los objetivos de inclusión.

Por otro lado las políticas públicas no pueden ser ocurrencias, buenas, malas u oportunistas de quienes tenemos la responsabilidad de gestionar o legislar. Deben además ser dinámicas, transparentes, pero también flexibles ante cambios no previstos, pero seguras en cuanto al horizonte que buscamos, por ello;

25) Dejaremos atrás la Ley 760 de contabilidad, que data del año 1972 la que será reemplazada -si está honorable Cámara así lo aprueba-por una más moderna como la Ley de Administración Financiera, cuya finalidad sea consolidar las cuentas públicas, su transparencia, que propicie la articulación de las políticas presupuestarias y evite desequilibrios. Esto debe trasladarse a las administraciones municipales y Comisiones de Fomento. Las reformas basadas en acuerdos siempre son más sólidas y duraderas.

26) Convocaremos a los Municipios en mesas tripartitas (provincia, municipios y organismos de control) a consolidar deudas recíprocas, con la provincia.

Con especial énfasis, las adquiridas a partir de diciembre 2015. Necesitamos partir de foja cero. Lo único que no se puede condonar en esta consolidación porque lo impide la ley, son los aportes a las Cajas. Esto sin duda ayudará a equilibrar las acreencias mutuas. Lo acordado será ratificado de acuerdo a disposiciones vigentes.

27) Presentaremos un proyecto de Ley para reformular el régimen normativo del Registro Público. Las normas actuales datan del año 1958 y 1979.

28) Sabemos que el sistema judicial – en tanto garante de los derechos humanos fundamentales – tiene un rol central que cumplir en el régimen democrático. En este contexto, hoy es necesario un debate profundo respecto del papel que tiene el organismo judicial en su conjunto en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En esto, el Ministerio Público Fiscal es un Organismo clave en la discusión sobre las facultades penales, la seguridad ciudadana, la defensa de los intereses colectivos y difusos y el trato a las víctimas.

Para lo cual en el transcurso del presente año, continuando el trabajo ya iniciado con la participación de los tres poderes del estado, se propiciará el cambio del sistema actual, a partir del fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, que permita cumplir cabalmente con los objetivos antes mencionados, y que se adapte a nuestra realidad provincial.

29) Este año debe aprobarse también la nueva Ley de Coparticipación, donde es fundamental que los municipios logren su equilibrio fiscal, y que puedan aportar a las Cajas, ya que es la única manera que éstas sean sostenibles en el tiempo. El déficit fiscal ocurre cuando por ejemplo, los gastos de un municipio superan sus ingresos.

Para aquellos que critican el accionar de la Caja de Servicios Sociales, seguramente muchas de sus expresiones son justas, pero cierto es que brinda prestaciones que casi ninguna obra social brinda hoy, ni siquiera las prepagas.

La Caja trata de resolver cotidianamente con los recursos económicos y humanos que tiene las demandas de los afiliados y afiliadas, pero no puede solucionar todos los problemas de salud que se presentan, dado qué hay situaciones que ni siquiera los centros especializados pueden resolver.

Cierto es que cuando hablamos de la atención de un paciente y si el estado es grave, nada es suficiente ni para el paciente, ni para la familia, ni para la obra social. En los próximos diez días saldrá el decreto reglamentario para su regularización y posteriormente el llamado a elecciones. Entiendo que con ello y la participación en el directorio de los trabajadores, podremos seguramente fortalecer los vínculos, brindar más respuestas y dar contención a nuestros afiliados y afiliadas.

Entonces trabajemos entre todos y todas para cualificar nuestra obra social. Tenemos las herramientas para hacerlo, ya sea como titulares de la obra social, o como funcionarios y funcionarias provinciales, municipales, legisladores y legisladoras. Y créanme es simple, hay que cuidarla, preservarla de algunos abusos tanto por parte de algunos prestadores como de los titulares de derecho, haciendo un uso responsable y sensato del sistema y eso se hace siendo solidarios con la obra social, no con actitudes y discursos oportunistas.

Su financiación es contributiva, ya que proviene del aporte de los trabajadores y trabajadoras y de la contribución pecuniaria de sus empleadores, esto es el Estado provincial y los adherentes gobiernos municipales o el SAMIC. Hoy salvo algunas excepciones el único que aporta es el estado provincial, solo un municipio lo hace de manera regular y con los aportes personales y patronales, que por ello lo menciono y es EL CHALTEN, otros cuatro aportan una parte de manera irregular y ello es reciente pero celebro que lo estén haciendo. No hay sistema solidario que perdure sino se aplica la solidaridad y se cumple con el pago de los aportes.

A ello se agrega el valor de los medicamentos, descartables, insumos, y prácticas que de manera permanente aumentan su valor.

Los incrementos a los prestadores sólo pueden estar en línea con el crecimiento de los sueldos de los empleados públicos, y que se cumpla con los aportes y contribuciones, que es de donde se recibe el dinero y es lo que permite redistribuir.

Así como la asignación de los salarios es matemática pura, la asignación de los recursos para las Cajas de Previsión Social y de Servicios Sociales, exige la responsabilidad de todos y todas.

Seguiremos trabajando junto a los gremios, en una carrera más justa para los empleados públicos, en que sea reconocido el que más trabaja, el que más se capacita y que los salarios estén lo más cerca posible de esa dedicación y productividad.

Por otro lado y en este momento que estamos reuniéndonos en paritarias, recuerdo que les dije que el mejor sueldo es el que se puede pagar. Los trabajadores y trabajadoras de la administración pública pasamos por muchos problemas, tengo plena conciencia que algunos salarios dado el costo de la vida son insuficientes. El país está en plena negociación con el FMI, endeudado por el Macrismo, por eso de un día para otro no se puede transformar la realidad pero trabajamos para que ello suceda. Tenemos como provincia la esperanza de crecer, de hecho lo estamos haciendo, pero aún nos falta para tener una justa distribución del ingreso. Por eso creo, que más allá de los justos reclamos, nadie quiere recibir un aumento, que después no se pueda a hacer efectivo en el mes, como ya nos pasó, de allí que el incremento que hoy planteamos no es el ideal, es el que podemos cubrir, y lo haremos con una paritaria abierta para ir acomodando los aumentos necesarios en función de la evolución de los ingresos.

Recuerdo que hasta el año 2003 en nuestra provincia el 45% de los ingresos estaba afectado a sueldos, hoy esa afectación es del 80%. 10.000 personas ingresaron a la administración pública del 2009 al 2015. Así recibí el Estado y me hice cargo con la gente adentro y resguardando nuestra Caja de Previsión Social, veamos sino lo qué pasa a nuestro alrededor.

30) Y por último crearemos un sistema de Integridad y transparencia, el SIT un instrumento que estará operativo en el mediano plazo porque queremos que sea todo lo sólido que exige el manejo del Estado. Con el mismo buscaremos certificar externamente, esta nueva gestión, con normas ISO, para consolidar definitivamente las políticas públicas, políticas monitoreadas, para que la provincia tenga desde el desarrollo de sus recursos productivos, mayores ingresos y excelencia. Con la recomposición del país, podremos distribuir con justicia, que es lo que hoy todavía no podemos hacer, si bien vamos camino a la sustentabilidad, algo qué hay que cuidar muchísimo.

30 son los desafíos, además de la gestión diaria y los proyectos propios de cada área de gobierno.

A producir y a poner entonces, toda nuestra energía en crecer, en convertirnos en una provincia sustentable que es lo que soñamos todos y todas y por lo que trabajamos cotidianamente con convicción y compromiso. Santa Cruz tiene el potencial para investigar, construir, transformar, para crecer y hacer realidad nuestros sueños, y aportar al desarrollo de nuestro país.

Hablaba cuando empecé este discurso de la energía productiva y la social, creo que ambas no tienen límites, creo también que cuando una comunidad carece de solidaridad, cooperación y responsabilidad social, su energía social positiva se debilita y no sólo pierde la posibilidad de crecer sino que no se realiza y crece la anomia, los obstructores, los oportunistas, la violencia, y las agresiones. Por eso santacruceños y santacruceñas, no se puede trabajar desde los egos, o con aquellos que solo ven la paja en el ojo ajeno, desde el no te metas, que cada uno se arregle como puede o de la culpa la tiene el otro, preguntémonos entonces qué podemos hacer juntos, trabajemos en equipo, cooperando, solidariamente, con conciencia pública. Yo como siempre al servicio de los Santacruceños y santacruceñas.

El padre Lito hablaba al referirse a la fiesta de su pueblo, de una comunidad de encuentro, sin duda eso es lo que quiero para Santa Cruz.

La energía social es uno de los pilares del desarrollo humano y es siempre una fuente renovable. La energía santacruceña es transformadora, con ella avanzamos porque nos enfocamos en crecer como personas, como sociedad, con cooperación, solidaridad, producción, escuelas, viviendas, centros de salud, obras, infraestructura, pero fundamentalmente porque nos enfocamos en multiplicar las oportunidades y garantizar derechos humanos y sociales desde una energía colectiva para crecer.

Sres. Diputados y Diputadas, pueblo de mi provincia, hay mucho por hacer.

Demos ese salto para derribar algunas barreras que todavía nos impiden crecer, porque estamos convencidos que la Energía social y productiva es la que hará crecer Santa Cruz.