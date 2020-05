Las empresas descontaron parte de los sueldos y estalló el conflicto petrolero

Petroleros Privados de Santa Cruz reclamó por los descuentos efectuados a los sueldos de los trabajadores de algunas empresas que prestan servicios en los yacimientos.

La industria hidrocarburífera no encuentra paz. A la baja del precio internacional del crudo, la crisis de la falta de demanda y la pandemia de coronavirus, ahora se le sumó un reclamo por los descuentos que se realizaron a los trabajadores que dependen del sindicato de Petroleros Privados, el único gremio del país que hasta ahora no firmó el acuerdo con las cámaras por los empleados que no están subiendo a los yacimientos.

En zona norte fueron varias las empresas de servicios que no pagaron la totalidad de los sueldos, en algunos casos, según denunciaron desde el gremio que conduce Claudio Vidal alcanzó el 50% o más de descuentos en los operarios que estuvieron en su casa durante el mes de abril, pero también en trabajadores que asistieron a su trabajo, lo cual generó aun mayor reclamo.

En la zona sur, el reclamo inició en horas de la mañana por el incumplimiento de salarios del mes de abril que perjudica de manera directa a 120 trabajadores de petroleros y 35 de camioneros de Tomrel S.A e Interoil, lo que consideraron una clara violación por parte de las operadoras quienes “se han negado a girar los fondos para afrontar los sueldos”. El reclamo también incluyó a el gremio de Camioneros.

En este contexto, desde el Sindicato de Petroleros Privados enviaron una nota al Ministerio de Trabajo para que arbitre los medios para que las operadoras giren los fondos que envían a ese gremio directamente a los trabajadores, en una cifra de alrededor de 10 mil pesos por operario. Hoy se desarrollaron negociaciones entre las partes ya que se está muy cerca de un reclamo generalizado en la actividad.

Fuente: Tiempo Sur