Las bochas rinden un homenaje a Hugo “Pelado” Argarañaz

Hoy los bochofilos están de luto en Río Turbio, y el cielo ganó un ángel, Hugo “Pelado” Argarañaz, Hoy te fuiste, nos dejaste sin aviso.

Laura Liliana Donaire

Tus fuerzas no dieron mas, gran peleador de lo justo, de grandes sueños, realidades que llevaste a cabo con la gran ilusión de llevar este juego el cual cuesta imponerlo acá en Turbio.

Presidente de la Sub-Comison de Bochas de ATE y Ex Tiro Federal, peleaste por llevar a las bochas de Rio Turbio a varios lugares, incorporaste a la MUJER, en este juego, enseñaste, bochaste, y peleaste un codo a codo, por este tu deporte, si sabre de tus luchas, peleas con un mundo burocrático, con gente que NO comprendía tus sueños, o no quería entender, horas de trabajos, horas de fríos, horas de caminar en la nieve, de lluvias, por pelear este juego de las bochas.

Cuantas cosas compartí contigo Hugo, cuantas lágrimas, por un viaje, por una atención, peleas con gente de bochas que NO entendían tus metas.

Tu enseñar o plasmar en jóvenes lo que sabias, que lastima NO te entendieron, pero si quienes amamos este deporte sin egoísmos, si tu Sub-Comisión, que estaba a tu lado sin temerle a nadie porque siempre estabas ahí para defendernos.

Hoy te digo ADIÓS , Hoy no alcanzó a entender porque a vos. Hoy nos dejas pero allá armaras tu equipo con Sapito, Gitano y el Gato Belli, hoy elevo una oración y un GRACIAS, a todas tus enseñanzas, un te voy a extrañar mi AMIGO de hs de bochas, mi maestro, mi compañero de peleas, de un café y de lágrimas..

Que DIOS hoy les de las fuerzas a tus hijos por esta gran perdida…