La UNPA realizará una nueva capacitación virtual en el marco del Programa Micaela

La Comisión de Género de la Universidad habilitó un aula en la Plataforma Unpabimodal y del 23 de abril al 8 de mayo desarrollará una instancia de formación flexible y autogestiva para autoridades, docentes y nodocentes de la institución. Las inscripciones se extenderán hasta el viernes 17.

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, la Comisión Asesora en Cuestiones de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral dará continuidad a las capacitaciones virtuales destinadas a autoridades, equipos de gestión, consejeros, referentes de Escuelas e Institutos, docentes y no docentes de todas las unidades de gestión de la casa de altos estudios en el marco de la Ley Micaela.

A raíz del interés de mostrado por los integrantes de la comunidad universitaria en las presentaciones realizadas los días 25 y 26 de marzo – que desbordaron la capacidad de participantes prevista en el sistema de videoconferencias Adobe Connect- la Comisión gestionó la apertura de un aula en la Plataforma UNPAbimodal y desde este espacio desarrollará una nueva instancia de capacitación entre los días 23 de abril y 8 de mayo.

Las inscripciones se realizarán desde mañana y hasta el viernes 17 de abril inclusive a través del formulario disponible https://forms.gle/VSDohkHeip9uHQ738 . La capacitación girará en torno a conceptualizaciones sobre perspectiva de género, feminismo, patriarcado y violencia de género; Ley 27499 “Micaela” y su impacto en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Agenda de Género 2020 en la UNPA

El recorrido de los temas podrá realizarse bajo un formato autogestivo y sin exigencias sincrónicas, para brindar mayor flexibilidad en los tiempos y la organización del cursado y el aula contará con complementos hipermediales para un recorrido y profundización en función del interés de cada participante.

El punto de encuentro y comunicación entre los participantes tendrá dos modalidades: un foro social durante todo el cursado y foros temáticos específicos. La certificación será por un total de 10 horas.

Viviana Sargiotto, integrante de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género, explicó que la capacitación está destinada a “todos los integrantes de la comunidad universitaria que no pudieron acceder a la primera instancia on line y quienes estén interesados en profundizar en las temáticas abordadas en esos encuentros”.

“Lo que decidimos fue armar un aula con todos los recursos multimediales y comunicacionales, foros de participación, porque además de quedar gente afuera de la capacitación realizada por Adobe, los participantes nos plantearon que querían tener más tiempo para el acceso a los materiales y a las problemáticas”, indicó Sargiotto, quien adelantó que “en una segunda etapa vamos a incluir también a los estudiantes”.

La UNPA aprobó su adhesión a la Ley Micaela en abril de 2019 a partir de una propuesta elevada al Consejo Superior por la Comisión Asesora en Cuestiones de Género y en mayo dio inicio al Programa de Capacitación, en un todo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE), conformada en el ámbito del CIN.

MEDIOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONTENCIÓN

para quienes estén pasando por situaciones de violencia machista:

Facebook: Linea Unpa Genero – Messenger

Portal UNPA: https://genero.unpa.edu.ar

Mail: unpagenero@gmail.com

Mail: contencionpsiunpa@gmail.com (para estudiantes)