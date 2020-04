La UNPA implementó un servicio virtual de contención psicológica para estudiantes

Un grupo de profesionales de la universidad atenderá por mail y videoconferencias las consultas de aquellos alumnos que necesiten orientación o acompañamiento en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus. El servicio es gratuito y confidencial

“En estos días de aislamiento, puede que no te sientas bien”. Con esa frase en una serie de seis spots que comenzaron a circular esta semana por las redes sociales, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral puso en marcha un servicio virtual de contención, orientación y atención para estudiantes de la casa de altos estudios que necesiten asistencia profesional en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID- 19.

Bajo el lema ‘Claves para afrontar la crisis del coronavirus’, las piezas audiovisuales con la que se difunde este servicio de atención gratuita y confidencial -generadas por la Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNPA- condensan en menos de un minuto una serie de consejos para que los y las estudiantes puedan organizarse y mantener una rutina en esta situación tan atípica y una dirección de mail para quienes consideren que necesitan ayuda: contencionpsiunpa@gmail.com

Un equipo de profesionales coordinado por las Lic. En Psicología Belén Romero y Yohana Sarmiento, docentes de la Unidad Académica Caleta Olivia, recibirá la consulta y establecerá contacto con el alumno que solicite asistencia a través de videollamada de WhatsApp, Skype o Zoom – o el espacio virtual que se convenga- siempre respetando el encuadre del secreto y la ética profesional.

En dialogo con Conexión UNPA, Belén Romero explicó que la iniciativa surgió entre un grupo de profesionales que se desempeñan en las carreras de Profesorado para la Educación Primaria y Profesorado en Ciencias de la Educación de la UACO, replicando a través de un proyecto de extensión universitaria “un servicio que está surgiendo de las facultades de Psicología de las universidades nacionales de Córdoba y Buenos Aires”.

“Esta pandemia nos afecta a todos, porque es un hecho disruptivo y el aislamiento social o la imposibilidad de conectarnos con los demás muchas veces hace que empiecen a surgir diferentes indicadores de la salud mental y que surjan algunas dificultades en la vida cotidiana”, explicó.

Romero reparó en la necesidad de brindar contención a los estudiantes de todas las sedes, dado que “la salud mental puede incidir en la continuidad de la trayectoria académica y ello se encuentran en un esquema de cursadas mediadas por tecnologías que puede generar algunas confusiones, o incluso el miedo a desertar o no poder continuar con sus estudios”.

En este contexto, sostuvo que la situación de aislamiento “puede generar trastornos del sueño, miedos, ataques de pánico, pensamientos negativos o confusiones, porque la noción de espacio y tiempo se pierde mucho en estos días”

Por otra parte, la profesional de la UACO aclaró que el servicio “no es un espacio de terapia psicológica, pero si es un espacio confidencial que se rige con el encuadre del secreto profesional y la ética”.

“Nuestro primer objetivo es el de la salud mental, pero también lo es el de la continuidad de los estudiantes en el año académico y queremos que esta contingencia no sea un obstáculo para ellos y en el caso que identifiquemos indicadores severos y que necesiten una atención más especializada, también vamos a armar las redes necesarias para que los alumnos puedan llegar a otros profesionales”, expresó finalmente Romero.