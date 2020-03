La justicia de Río Gallegos rechazó la acción de amparo presentado por ex trabajadores de YCRT

La justicia federal de Río Gallegos rechazó la acción de amparo contra la decisión de revocar el nombramiento de 417 agentes

El Juez Federal de Río Gallegos Dr. Javier M. Leal de Ibarra resolvió rechazar in limine la acción de amparo deducida por cuatro ex agentes de YCRT contra la Resolución N° 7/2020, que dispusiera la revocación de sus designaciones, como asimismo la medida cautelar peticionada por los amparistas, consistente en su reinstalación a su puesto habitual de trabajo.

El magistrado fundó su decisión en la falta de arbitrariedad y/o ilegalidad de la resolución cuya validez se cuestiona, ya que la misma fue dictada por el actual interventor, Aníbal Fernández, y de sus considerandos se desprende la motivación que sustenta la decisión.

Entre ellos se menciona que la resolución 127/19 fue dictada “ad referéndum” de la autoridad de aplicación y que luego no fue convalidada; que el acto carecía de causa, que los fundamentos fueron inexactos; que a la fecha en que fueron designados no existía previsión presupuestaria para atender tal erogación ni fue contemplada en el Proyecto de Presupuesto remitido al Congreso de la Nación para el ejercicio 2020; que en su mayoría los agentes no realizaron los exámenes preocupacionales ni presentaron el certificado de antecedentes penales; señalando que el interventor no se encontraba habilitado para proceder a la incorporación en planta permanente de esa cantidad de agentes.

Concluye el Magistrado sosteniendo que la resolución descripta ha sido dictada en virtud de facultades conferidas legalmente, derivadas del decreto 1034/02, modificado por su similar 1277/03 y ley 19.549, con intervención del Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Desarrollo Productivo, además de estar suficientemente fundada; con lo cual, ante la ausencia de vicio que la invalide, el reclamo de los accionantes no resulta posible articularlo a través de una acción de amparo, pues la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que exige el art. 43 de la C.N., no aparece con tal alcance configurado, y porque para su dilucidación, claramente, se requiere otro ámbito de debate y prueba más extenso, que excede los acotados y excepcionales límites del amparo.