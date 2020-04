La dura espera de los trabajadores informales

Trabajadores “informales” o monotributistas, que no pueden generar recursos en plena pandemia, debieron buscar la manera de generar ingresos en el hogar para poder sostenerse. Se trata de aquellos que no están incluidos en los trabajos esenciales, muchos son el único sostén de familia. La historia de cinco casos locales.

*Por Nazarena Malatesta

Emanuel tiene 30 años y tres hijos, de 10, 7 y 4 años. Es jardinero y desde que comenzó la cuarentena obligatoria se encuentra sin trabajar. “Estoy parado hace más de 20 días, pero necesito trabajar, tengo tres hijos. Me pararon ayer, pero me mandaron para mi casa porque no es considerado un servicio esencial”, explicó a La Opinión Austral.

Según sostuvo el trabajador, “para las personas no es esencial, pero para mí sí porque si no trabajo mis hijos no comen”. Indicó que necesita trabajar “sí o sí, hay muchísima gente que vive del día a día”. Contó,además, que su hermano también es jardinero y tiene tres hijos, todos en la misma situación.

“Es muy difícil”, apuntó Emmanuel, quien consideró que “tendrían que sacar un permiso para que uno pueda trabajar, obviamente con todas las precauciones”.

Previo a la pandemia, el jardinero trabajaba de 8 a 12 horas y de 14 a 20 horas, dependiendo la labor asignada. “Tampoco pretendo volver a trabajar todas esas horas, con que me dejen de 8 a 12 me conformo para que pueda cumplir con mis casas mensuales”, agregó.

El jardinero contó, en tanto: “El mes de marzo era mi primer mes que me largaba solo. Antes trabaja con otra persona. Y eso era lo que más me preocupaba, no alcancé a cumplir mi primer mes trabajado, tengo que salir para poder hacerlo y cobrar el mes”.

Su señora, en tanto, cobra la Asignación Universal por Hijo y pudo acceder al bono de ANSeS. “Con 10 mil pesos no puedo mantener una familia, obviamente es una ayuda y no se menosprecia, pero está difícil”, apuntó. En tanto, la familia no paga alquiler y, con ello, la economía del hogar se “aliviana un poco”.

Transportistas a la espera

Gerardo, por otra parte, tiene 43 años y una hija de 7. Trabaja como transportista escolar y la situación también es compleja para ese sector. “Estamos para atrás, no sabemos cuándo van a arrancar las clases y este mes de abril ya no se puede cobrar nada porque los chicos no van”, contó.

“En mi familia somos tres nomás, no es tanto, pero otros colegas que son más me estaban diciendo que no han podido cobrar ninguna ayuda porque somos categoría C. Lamentablemente arrancamos el año mal, si esto hubiera pasado a mediados de año sería otra cosa porque ya tenés un margen de dinero, pero recién empezábamos”, agregó.

Al igual que en el caso de Emmanuel, no pagan alquiler en el hogar. “Con la Asociación Civil de Transporte Escolar hablamos del tema y estamos viendo si nos pueden ayudar de alguna manera, porque las clases no sabemos cuándo empiezan, y en caso de que no arranquen en mayo ahí si vamos a estar muy complicados, como le pasa a otra gente también”, explicó.

El combustible, sostuvo Gerardo, también es un gasto importante. “Por día se me iban casi 2 mil pesos en combustible, más la patente, impuestos, seguros, se va la plata. Este mes lo tengo salvado porque ya teníamos pagadas las cuentas, pero el próximo no sé”, agregó.

El caso de Darío, herrero de Río Gallegos

Darío tiene 50 años, es herrero y está separado, pero tiene dos hijas. “Hace 20 días que no trabajo, tengo trabajos en stand by que no puedo seguir porque necesito circular. Los clientes también suspenden las obras esperando a ver qué pasa”, relató.

Actualmente, para sostenerse económicamente, contó: “Yo me estoy comiendo ahorros y me puse a arreglar mi departamento. De todas maneras, esta semana abrieron los corralones. Entonces entiendo que es porque suponen una flexibilización hacia quienes nos dedicamos a la construcción, sea el rubro que sea”.

El trabajador es monotributista y contó que no tiene ningún “beneficio social”.

“Estoy pagando obra social e ingresos brutos como cualquiera en actividad. Somos el eslabón suelto siempre, no nos tomaron en cuenta dentro de los auxilios. Todos tenemos responsabilidades y obligaciones. Yo estoy separado, pero mantengo a mis hijas”, apuntó.

Los que sí pudieron circular

Por último, José es albañil y realiza trabajos como gasista. Pudo conseguir el permiso para circular porque está incluido dentro de los servicios esenciales. Recién ayer pudo empezar a trabajar, pero hasta el momento no había podido y la situación se le estaba complicando.

“Como entré en el rubro de servicios pude pedir el permiso para circular, a través de la declaración jurada, con eso me manejo”, explicó ( La Opinión Austral)