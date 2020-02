La CSS no le paga a las farmacias y hay falta de medicamentos en Santa Cruz

Durante las últimas semanas, la obra social de la provincia de Santa Cruz sumó deudas con las farmacias y los afiliados no consiguen sus medicamentos. Hay quejas constantes y una desidia importante en la salud.

Los habitantes de Santa Cruz no paran de sumar problemas en los que hay una clara responsabilidad del Estado y en este caso la historia gira en torno a la falta de medicamentos para los afiliados de la obra social de la provincia.

Se trata claramente de la Caja de Servicios Sociales que suma deudas con las farmacias, que entonces no piden los medicamentos para los afiliados.

Es así como pacientes oncológicos (de lo más grave por un tratamiento que no puede suspenderse ni un sólo día), con hepilepsia, diabéticos o discapacitados. No hay para nadie y es una verdadera vergüenza.

La situación ameritó un reclamo que la semana pasada llevó adelante la vocal por los Pasivos ante la Caja Previsión Social, Viviana Carabajal, quien recibió los reclamos de los vecinos.

Sin ir más lejos, una vecina le dejó en redes sociales una carta abierta a la gorbernadora, Alicia Kirchner, y le indicó lo siguiente:

“Sra Gobernadora: llevo una semana tratando de conseguir. Una mísera pastillas anticonbulsivas, (SABRIL) la cual en todas la farmacias k recorrí me dicen k no hay. Y no me pueden mandar a pedir… Dado k la caja no ha realizado los pagos correspondientes!! Yo me preguntó k hago?? Cuando mí Marido convulsione?? Quien se va hacer cargo de lo k le puede suceder?? Hasta cuando mas tenemos k padecer los ciudadanos. CON UNA OBRA SOCIAL MISERABLE k nos ofrece uds los gobernantes de cuarta !! No nos dan a elegir la k cada trabajador quiera… Nos descuentan platales. A la mayoría de los trabajadores. Excepto los privilegiados por supuesto pork ellos no pagan, si total los ignorantes del pueblo les pagamos!! Hasta cuando mas este manoseo??”

Pero eso no fue todo porque luego otros usuarios indicaron:

“A mi mama le paso lo mismo con la insulina y las pastillas de diabetes ????q mal esta todo esto”

“Me pasó algo parecido ayer recorrí casi todas las farmacias por remedios para mí padre y mi madre que son los dos discapacitados y no conseguí un puto remedio es indignante”

“Siempre pasa lo mismo, nos cagan a todos con la medicacion y tenemos que esperar que las farmacias puedan mandar a pedir.”

“Yo hoy no consegui en ninguna mi medicacion y eso que me sale re caraaaaa. 3mil pesos y monedas!! Se ve que es mas importante hacer la peatonal afuera de casa de gobierno que pagarles a las farmacias..”

-El Diario Nuevo Día