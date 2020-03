Jose Navarro:”Los trabajadores no dan mas esperamos propuesta superadora”

José Navarro. Secretario Gremial de ATE aseguró que “particularmente y es ese el aspecto que a nosotros nos incumbe porque tenemos compañeros representados, tales son, los municipales y los trabajadores de la administración pública que están atravesando este tipo de cuestiones que menciona la gobernadora».

En este sentido «no llegar a fin de mes con el sueldo de bolsillo. Venimos con un desfasaje de una paritaria salarial que quedó inconclusa desde agosto del año pasado, con una inflación que en el ejercicio 2.019 superó el %50 y con una inflación aproximada al %40 de este año, tenemos ahí, un %40 de desfasaje salarial y sumado a ello lo proyectado para este año. Enhorabuena que la gobernadora reconozca a los trabajadores. Pero es hora que realmente inyecte dinero en los bolsillos de los compañeros».

Eso es con suma urgencia. «Nosotros, suponemos, estimamos que hacen una lectura, en todas las paritarias, no solo ATE, le hemos estado llevando, graficando la difícil situación que atraviesan los compañeros, es una sociedad chica, y si bien se sabe en el orden nacional, mucho más aquí, que es extremadamente difícil la situación que viven y

tienen que enfrentar las familias santacruceñas. No es un primer período, es el segundo mandato consecutivo. La real situación de los trabajadores no deben ignorarla».

Es hora que, «del análisis político discursivo vayamos a la realidad y se plasme con hechos. Los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza con los salarios que perciben. Nosotros tenemos la responsabilidad de pelear por el aumento que nuestros compañeros están necesitando».

«Nosotros tenemos compañeros en la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos – ASIP – y en Fomento Minero de Santa Cruz – FOMICRUZ – y sabemos cuáles son los números de la provincia, del presupuesto provincial, creemos que los ingresos permiten otorgar un aumento salarial mayor y acorde para sacar a los compañeros de la pobreza». En este marco «con los $2.000 pesos remunerativos que se ofrecieron, indudablemente, no alcanza, y estamos muy lejos de palear la situación de los compañeros, y con la ayuda escolar es insuficiente. Rechazamos en el acta y esperamos que mañana la propuesta sea mejor».

«Nosotros mantuvimos una reunión con todos los secretarios generales y analizamos los posibles escenarios de acuerdo a lo que podría pasar en ésta paritaria. Esperamos una oferta superadora, un aumento al básico, pero creemos que va a ser en la misma línea del gobierno nacional $4.000 distribuido de acuerdo a cada provincia o sector. Nosotros tenemos que romper esa barrera, no hablamos de porcentaje, pero si le decimos al gobierno provincial que el aumento, debe sacar a los compañeros de la pobreza.”