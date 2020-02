Ianni: “No podemos sufrir los daños de una deuda inconsulta”

La senadora indicó que la del miércoles será una sesión tranquila, si la oposición no rompe su postura de acompañar el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Dijo desconocer qué harán los legisladores santacruceños y recordó que Costa se ausentó en la aprobación de la Ley de Solidaridad.

“El presidente debe contar con las herramientas necesarias que le permitan hacer una buena renegociación de los compromisos públicos”, dijo la senadora del Frente de Todos por Santa Cruz, Ana María Ianni, a La Opinión Austral.

Subrayó que el parlamento argentino debe apoyar a Alberto Fernández para que el país “salga adelante y que los argentinos no sigamos sufriendo el daño de una deuda que no nos consultaron si queríamos tomar o no”.

El próximo miércoles, el Senado debatirá el proyecto conocido como Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, iniciativa que ya obtuvo sanción en Diputados con apoyo tanto del oficialismo como de la oposición.

Más adelante, la santacruceña aseguró que la sesión va a ser tranquila”, al tiempo que recordó que el martes habrá reunión de la Comisión de Presupuesto, espacio en que se deberá dar despacho al proyecto para ser tratado al día siguiente. “Tendremos que escuchar la postura de la oposición, pero adelantaron que van a acompañar el proyecto para dar las herramientas al presidente, para que pueda hacer la reestructuración y renegociación de la deuda con los acreedores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional”.

¿Estará la oposición provincial?

Ianni señaló que no mantiene contacto con sus pares provinciales, Eduardo Costa y María Belén Tapia, ambos del bloque Juntos por el Cambio. Sin embargo, no dejó de lado que “en la sesión anterior (celebrada a fines de diciembre, la cual desembocó en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva) Costa no se presentó, consideraba que no tenía sentido su presencia, ya que teníamos las manos para aprobar el proyecto, por ahí ahora considera lo mismo, pero desconozco lo que hará”.

El proyecto que se debatirá el miércoles autorizará al Poder Ejecutivo a “efectuar las operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”. Además, establecerá que el Gobierno determinará los montos nominales y habilitará al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue, y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.