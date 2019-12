En recientes declaraciones el Diputado por 28 de Noviembre Hugo René Garay refutó los dichos de Españon “Dejamos un municipio económicamente ordenado a pesar de ser deficitario.”

El Diputado por el Pueblo Hugo René Garay declaró: “Estuve 8 años como intendente. En el año 2011, cuando me puse al frente del municipio recibí una deuda de $18.000.000 (dieciocho millones de pesos) – a un dólar promedio de $4 (cuatro pesos) – lo que significa US$ 4.500.000 (dólares). En la actualidad, hasta el 9 de diciembre de 2019, el municipio quedó con una deuda total de $ 16.810.680,89 – a un dólar promedio de $ 60 (sesenta pesos) – lo que significa US$ 280.178,01 (dólares).

A favor de la Municipalidad de 28 de Noviembre quedó la suma de $ 11.069.000 – en concepto de convenios firmados entre la Municipalidad de 28 de Noviembre y el Consejo Provincial de Educación para mantenimiento de los establecimientos educativos periodo 2018 – 2019; y la suma de $9.290.671 en conceptos de obras terminadas como la Escuelita de Boxeo, Escuela Municipal de danzas La Salamanca, Casa 26 destinada para la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de 28 de Noviembre y los talleres destinados a la escuela industrial en procesos energéticos de 28 de Noviembre. Obras concluidas pero que falta el pago a las empresas una vez que ingrese este dinero a las cuentas del Municipio. Por lo cual de ingresar esta suma a las cuentas del municipio que hace un total de $ 20.359.671 y si lo restamos a la deuda inicial que mencioné por un monto de $16.810.680,89 hay una diferencia a favor del municipio de $3.548.990,11.

Otra de las cosas que queda en el municipio es un convenio que se firmó en el año 2014 con el gobierno de la provincia de Santa Cruz e YPF en dólares. Hoy la municipalidad cuenta con la suma de US$ 484.355 (dólares). Este monto es destinado para fondos de equipamiento para el municipio que están disponibles para hacer las gestiones y comprar equipamiento. Y la suma de 5 millones para pavimentar la calle 12 de octubre.

La planta total de personal de la Municipalidad es de 880 personas. No se despidió a nadie, pero tampoco hubo ingresos nuevos. Lo único que hicimos siempre es mejorar la situación laboral de cada trabajador en un trabajo consensuado con el gremio SEM, el Concejo Deliberante y el gobierno de la provincia de Santa Cruz.

El ingreso más importante que tiene la Municipalidad de 28 de Noviembre es el monto por coparticipación que en el mes de noviembre fue de veinte millones, monto que varía mes a mes pero que siempre fue insuficiente para hacer frente al pago de salarios por eso desde el 2018 se comenzó a utilizar el pedido de dinero en descubierto al Banco que el noviembre fue de 8 millones. En lo personal no estaba de acuerdo, pero era la única herramienta que garantiza el pago en tiempo y forma de los salarios de cada empleado municipal.

Tiene que haber una responsabilidad y un compromiso por parte de las nuevas autoridades en entender que municipios como el de 28 de Noviembre siempre fueron deficitarios desde su génesis. Es fácil administrar un municipio cuando los ingresos están, pero es difícil administrarlo sin recursos.

Nuestro desafío estuvo en buscar nuevas alternativas que generen ingresos y la independencia económica, es por eso que apuntamos al turismo, al futuro de nuestros jóvenes generando nuevas alternativas educativas como la Escuela Técnica, apoyamos las actividades deportivas, a los emprendedores locales, a los productos regionales, a los artesanos y apoyamos a todo aquel vecino que apostó y buscó crecer en nuestra comunidad, es lo que nosotros hicimos todos estos años. Pero son políticas de estado a largo plazo.

La independencia económica de 28 y la búsqueda constante de nuevos caminos de ingresos a futuro ha sido una de las principales preocupaciones de nuestra gestión y en la que hemos trabajado intensamente con todos los trabajadores de la municipalidad y con los vecinos. Ese es el principal desafío que nuestra comunidad tiene por delante.

La búsqueda permanente de financiamiento también ha sido parte de nuestra responsabilidad y de nuestra preocupación. Gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia, de la Gobernadora Alicia Kirchner, a todas las gestiones realizadas constantemente por el Diputado por Pueblo MC Hugo Ariel Garay y a nuestra tarea, se han desarrollado obras esenciales para nuestra gente y logramos tener las cuentas en orden y un municipio equilibrado.

Creer que la gestión se maneja con vastos recursos o que existen facilidades para la administración de las políticas públicas es no tener conocimientos de la realidad de nuestro municipio y de la realidad que ha vivido nuestro país en los últimos años.

Nosotros hemos gestionado con responsabilidad, comprendiendo integralmente las problemáticas que afrontábamos durante todos estos años, pensando siempre en la dignidad del trabajo, en sostener los puestos de empleo de nuestra gente y poder brindarles a nuestros vecinos cada día una ciudad mejor.

Esperamos y deseamos que la nueva administración, que cuenta con el acompañamiento del gobierno de nuestra provincia y de un nuevo Gobierno Nacional, pueda llevar a cabo una gestión superadora para el bienestar de todos los veintiochenses.