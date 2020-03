ATE desactivó la medida de fuerza tras la firma del acta acuerdo: “Adherimos porque es un paso adelante”

La decisión se tomó tras la firma de un acta- acuerdo firmada hace unos días. El Secretario General Adjunto Matías Delgado destacó las gestiones de la intervención para que la megausina vuelva ser parte de la órbita de YCRT y que “logremos finalmente generar energía a través del carbón”

A través de una videoconferencia que se desarrolló desde la localidad de Rio Turbio y la oficina de YCRT en Capital Federal con la intervención de YCRT, los representantes del gremio ATE acordaron en levantar las medidas de fuerza.

De la misma participaron representantes del gremio, encabezados por el Secretario General Adjunto ,Matías Delgado y el paritario Daniel Castellón, el titular del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Teodoro Camino, el Interventor de YCRT, Aníbal Fernández y Lucas Gaincerain, coordinador general de la empresa

ATE era el único gremio que continuaba con las medidas de fuerza. El encuentro se llevó a cabo de manera virtual, por la suspensión de todo tipo de reuniones presenciales por el coronavirus.

El secretario adjunto informó al interventor la aceptación del acta acuerdo.

En este contexto, Matías Delgado, secretario adjunto de ATE Rio Turbio, señaló: “Venimos de cuatro años donde no fuimos escuchados, y donde mucha gente se fue de la empresa. El nuestro era un paro sino un quite de colaboración donde se planteaban muchos temas que los hemos dejado reflejados en actas cuando iniciamos el quite ; lo que corresponde a las deudas, al tema de la seguridad y en aquel momento, la discusión por los ingresos”

Recordó que “el jueves 12 se firmó el acta compromiso con Lucas (Gaincerain) el Coordinador de la empresa en donde el último punto del compromiso nuestro era informar a nuestros afiliados lo que se estaba firmando”

El dirigente gremial detalló que ese miércoles se había decidido realizar una asamblea general para informar lo acordado a los trabajadores pero no fue posible “por el tema del coronavirus por eso decidimos ir a los turnos de mina y de planta”

“Hemos estado en contacto con la gente de Punta Loyola y viendo como opinaba cada afiliado. Vimos que el acta era suficiente y adherimos porque creemos que es un paso adelante”, sostuvo

En ese sentido agregó que el gremio estaba en la búsqueda de participar de la mesa de trabajo para discutir temas importantes como la seguridad y la deuda que mantiene la empresa con los trabajadores.

“Queremos ser parte de la mesa de trabajo y entrar en la discusión para que la opinión del sindicato quede reflejado en esa mesa y hoy en la videoconferencia quedó reflejado”, subrayó

Delgado destacó que “cuando asumimos (en la dirigencia del gremio) dijimos que nuestra prioridad eran nuestros jubilados porque eran los más postergados y ese es el punto que hoy hemos planteado en la asamblea general con todos los trabajadores”

“Ahora tenemos más cosas que discutir pero creemos que en estos meses de trabajo vamos a ir solucionado estas cosas”, agregó

También señaló que “hemos estado discutiendo el tema de la seguridad. Queremos dejar en claro que los colectivos ahora están en condiciones y aquel que no lo este, no va a entrar en la mina y aquel compañero que no tenga sus elementos de seguridad no va a entrar a trabajar”

“Por eso como Sindicato queremos entrar en la mesa y exigir esos elementos que hace años que se venían reclamando porque con la seguridad de los compañeros no se juega”, sostuvo

También se refirió al tema salarial: “Hace tres años que venimos con los sueldos congelados. Tenemos gente se superficie que gana muy por debajo de lo que hoy deberíamos ganar y creemos que también eso se tiene que discutir”

Finalmente, y tras la medida de fuerza, se inició el diálogo llegando a un acuerdo

“Se suspenden las medidas de fuerza. En cada toma de mina se hizo un acta y casi todos estuvieron de acuerdo”, sintetizó

Además destacó, las gestiones que lleva adelante la Intervención de la empresa para poner en marcha la vieja promesa de terminar la usina de Río Turbio y hacer del yacimiento de carbón una empresa productiva.