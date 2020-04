Hace tres años despedían trabajadores en Radio Nacional

11 de abril de 2017

Persecución ideológica en Radio Nacional

Hemos recibido información que en los próximos días Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), la empresa que reúne a las 49 radios públicas del país, dejará cesante a 21 trabajadores de planta permanente que fueron directores de otras tantas radios durante la anterior gestión.

Dado que esa es la característica que vincula a las personas mencionadas en un listado que acompaña como “Anexo I” la resolución tomada por el presidente de RTA, Miguel Pereyra, es evidente que estamos ante una situación de persecución ideológica instrumentada incluso con el nefasto simbolismo de listas negras, que retrotrae a épocas que creíamos superadas en nuestro país. La mayoría de los y las despedidas fuimos designados/as directores/as tras participar de concursos públicos de oposición y antecedentes. Todos fuimos sacados del cargo de director/a tras la asunción de las autoridades de la alianza Cambiemos.

Esta es una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes a las de la alianza gobernante, y para disciplinar al resto de los trabajadores y trabajadoras. Esas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al estilo de épocas oscuras que parecen regresar.

Estas prácticas se llevan a cabo mientras el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, habla de pluralidad de voces y respeto por el derecho a la libre expresión en los medios públicos. Como se ve, sus palabras se dan de bruces con la realidad. Desde el Estado y las corporaciones que hoy lo instrumentan, han inaugurado la era de las máscaras: lo que llaman pluralidad es censura; lo que enuncian como «de todos» es solo para unos pocos; lo único que comunican son amenazas, prohibiciones y telegramas de despidos

En este mismo sentido, denunciamos que una vez más las autoridades del área de comunicación del gobierno de Cambiemos violan el articulado vigente de la ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, dado que una decisión de esta naturaleza debería haber sido tomada por el directorio de RTA, y no solo por su presidente.

También advertimos que estos despidos vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las actuales autoridades que han provocado un desmantelamiento de las radios púbicas de todo el país, no solo en la infraestructura (que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los contenidos.

Así, mientras se habla de federalismo y de respeto por las voces locales, las emisoras del resto del país han sido obligadas a emitir programación local solo por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.

El vaciamiento de los medios públicos toma la forma de un plan sistemático. Achicaron las horas de producción propia, perforaron el piso de calidad artística de los contenidos, restringieron la participación de los oyentes y en muchos casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias que no guardan relación con su formación profesional. El despido de personal, en ese contexto, es un punto de llegada de una política fríamente organizada más que un hecho caprichoso o desafortunado.

Pablo Ferrero (La Pampa) – Elena Corvalán (Salta)– Jorge Ramirez (Rosario) – Ernesto Espeche (Mendoza)– Maria Eugenia Cisneros (Córdoba)– Ariel Loreto (Ushuaia)– Omar Turconi (Bahia Blanca) – Ramiro Rearte (Tucumán) – Federico Sanchez (Zapala) – Lorenzo Hernandez (Río Turbio) – Itumelia Torres (Iguazú) – Carlos Mendez Bogado (Las Lomitas) – Verónica Sesin (Santiago del Estero) – Sebastian Abraham (SS de Jujuy)– Martin Illanez (La Rioja) – Wences Rubio (San Luis) – Carlos Echeverría (Bariloche) – Matías Ciampini (Neuquén) – Pablo Zamorano (Ing Jacobacci) – Ghittoni Horacio (Paso de los Libres) – Rus Claudia (Mendoza LV8).

Han pasado 3 años desde los despidos de trabajadores en Radio Nacional, no fuimos los únicos, más de 3.000 periodistas despedidos, cierres de medios de comunicación, persecución política, destrucción de la Radio y TV Pública, sumado al despojo de la TDA, Tecnópolis, Canal Encuentro son solo una muestra de las políticas implementadas por el macrismo, no sólo para destruir medios públicos, también a dueños de medios privados, medios alternativos, comunitarios, etc. Por supuesto que no solo fueron los más altos funcionarios del gobierno saliente en diciembre de 2019, quienes se beneficiaron, fundamentalmente los grandes empresarios de medios gráficos, radiales y/o televisivos, fueron los destinatarios directos de los «favores» gubernamentales para generar un blindaje mediático a «su gobierno», sólo comparable a la complicidad con la dictadura cívico-militar, de los mismos dueños, ayer apropiándose de Papel Prensa, y hoy con Macri recibiendo el favor de la mutilación de la ley de Servicios de Medios Audiovisuales, para manipular las mentes, conciencias y el destino de millones de argentinas y argentinos. Hoy al recordar un año más de nuestros despidos, no puedo menos que recordar y tener presente a un compañero enorme, OMAR TURCONI, fallecido poco tiempo después de ser despedido, que fue la primera víctima, entre nosotros, de las políticas del Hernán Lombardi, Miguel Pereyra, Ana Gerchenson, Mauricio Macri, y la canalla de funcionarios que avalaron las mismas, en cada Emisora. Seguiremos bregando por el reconocimiento de nuestro derecho a ser reincorporados, al lugar de trabajo, al que accedimos por nuestra idoneidad y capacidad, además de, en algunos casos, haber accedido a planta permanente por concurso público.