Frases y puntos principales de la conferencia de prensa del nuevo interventor de YCRT

El nuevo interventor de YCRT, Aníbal Fernández, anunció este martes los principales lineamientos que tendrá de su gestión en conferencia de prensa y los siguientes son las definiciones principales:

Reunión con los gremios: “Se pudo avanzar mucho. Ha sido una muy buena reunión. Nosotros necesitamos programar en conjunto las tareas que tenemos por delante y después nos reunimos con los jubilados que sabemos que debemos encontrar soluciones alternativas. También charlamos con los NyC, nacidos y criados en la zona con un reclamo absolutamente valido y nosotros lo tomamos como tal. Nuestra visión no es inmediata de incorporación de personal, pero es fácil garantizarles que no se van a burlar las posibilidades que ellos están reclamando de parte de la empresa”

Sobre las condiciones del yacimiento: “Los técnicos son optimistas. No es un tema que pueda contarlo con tanta facilidad. Mañana (por hoy, miércoles) estaré entrando en la mina. Soy cuidadoso en ese tema y queremos trabajar con nuestro personal técnico.”

Recuperación de la unidad económica: “Absolutamente esta en agenda. En mi agenda está la recuperación de la usina que (Juan José) Aranguren a quien se suponía que lo trajeron por patriota y por probo- y que no era ni patriota ni probo- se llevó la usina para no hacer absolutamente nada a energía. Estamos trabajando para que vuelva a formar parte del yacimiento y poder diagnosticarla, ordenarla y poder comenzar producir al pie de la boca de mina unos 110 megas y que nosotros iremos haciendo crecer de la mejor manera en conjunto con las otras tres usinas dos de 5 y una de 10 que también las vamos a poner en marcha”

Las condiciones económicas : “Las condiciones son malísimas porque el objetivo que tenía el gobierno del “impresentable” del presidente anterior era destruir la unidad económica. Nos encontramos con lo que sabíamos que íbamos a encontrar. Yo no soy de los lloran”

Situación de la Usina de 240 megas: “Son dos módulos. Uno que estuvo un tiempo en marcha buena parte de los trabajadores se tomaron el trabajo de que no se malogre, y el otro es un poco más viejo y no es tan rápido. Santa Cruz necesita 55 megas por lo cual todo lo que produzcamos por arriba de 55 es pasible de ser vendido al interconectado nacional”

Acuerdos con China: “No se puede decir nada. Yo hablare la semana que viene con el embajador (Luis) Kreckler para que nos de una mano desde el punto de contacto de gobierno a gobierno para poder proyectar algo”

El presupuesto:“Nos tenemos que ir a un nuevo presupuesto y una vez que tengamos todo el diagnóstico completo vamos a representarlo al Presidente de la Nación para que el defina”

Procesamiento de Atanasio Pérez Osuna: “Estoy procesado en cuatro causas así que no me asusta eso. Osuna es un señor; no creo que haya cometido ningún delito y como creo que es así, me place que forme parte de las decisiones y que nos aporte la experiencia que ha tenido en este tema”

Presos políticos:“Es una discusión en que no me prendo. Si les gustaran los redondos sabrían que el Indio (Solari) dice que todo preso es político. Pero la realidad es que el presidente tiene razón cuando dice que su gobierno no ha generado presos políticos sino que son presos que están mal detenidos o con prisión preventiva innecesaria y hay otros que dicen con mucho criterio que han hecho daño para mantener a personas que no merecían estar presos”

Producción:“Estaremos volviendo de acá a 10 días y con quien va a estar a cargo de la producción empezaremos a diagramar un esquema de producción”

Palabras al trabajador minero:“Si nosotros hacemos una empresa fuerte como la que yo quiero hacer, ellos van a vivir felices porque van a tener una fuente de trabajo garantizada por muchos años”

Despedidos:“Todo es a revisar. Les pedí a los gremios el listado y todos los casos son a revisar”

“Tanto Néstor, como Alicia y como Cristina son mi familia”: “No estoy acá por un tema político estoy acá para ayudar a que la provincia tenga un lugar tan estratégico como este , trabajar para producir lo que tenga que producir y hacer las cosas bien”