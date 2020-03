Estan los ganadores YOMEQUEDOENCASA

Desde la Municipalidad de “28 de Noviembre”, ante la situación que es de publico lanzo un concurso denominado YOMEQUEDOENCASA con el objetivo de reforzar las medidas de prevención ante la pandemia COVID – 19 corona-virus , invito a la comunidad a sacarse una foto con la leyenda YOMEQUEDOENCASA , subiéndola en los comentarios de esta publicación.

La foto mas original y con mas “Me Gusta” resultara ganadora de:

1° UNA TABLET.

2° PREMIO SORPRESA + %40 de Eximicion de Impuestos Inmobiliarios.

3° PREMIO SORPRESA.

Así mismo el Municipio recuerdò que es esencial respetar las indicaciones que los organismos oficiales están brindando.

Queridos Vecinos no entremos en situación de pánico y tengamos conciencia y empatia, debemos cuidarnos entre todos.

Ganadoras del concurso

YomequedoENCASA

1er Premio Sabrina Camino con 270 Me Gusta

2do Premio Koty Patterson con 210 Me Gusta

3er Premio Naty Cruz con 186 Me Gusta