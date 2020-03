Especulación y psicosis innecesaria genera desabastecimiento

Durante este domingo, las góndolas de los supermercados mostraron serios faltantes de artículos de mucha demanda durante estos días, pero también aquellos que son de primera necesidad.

La situación desatada por el Coronavirus, declarada la semana pasada como una pandemia a los ojos de la Organización Mundial de la Salud, mostró sus efectos colaterales en las distintas localidades santacruceñas

En algunos sectores no había reposición de productos, alcanzando al sector de higiene personal, donde prácticamente no había pañuelos descartables ni papel higiénico.

El dato llamo la atención, porque los supermercados no lucían abarrotados de gente, lo que indicaría que, quienes acuden a comprar este tipo de artículos, los están llevando en cantidad y que, además, no se hace reposición.

“La Argentina no puede ser un país de vivos y de bobos. Hoy me comentaba un supermercadista que vendió ayer lo que vendió en Navidad, y no es posible que aprovechen esas circunstancias para aumentar los precios. Se acabó la argentina de los vivos. Vamos a actuar con lo que la ley nos permite y la gente no tiene que tener temor al desabastecimiento o al potencial cierre de negocios, porque no es lo que estamos previendo”, dijo anoche el presidente de la Nación.