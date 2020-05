Españon sobre la cuarentena: “No nos podemos relajar”

Se podrá ingresar o salir de la localidad con el certificado de circulación, y con el último número del DNI tal como estaba previsto antes del viernes pasado. En dialogo con Patagonia Nexo se refirió a varios temas que tienen que ver con la localidad.

El municipio de 28 de Noviembre, dispuso este domingo levantar las restricciones al tránsito entre las localidades de la cuenca. El viernes en dialogo con Patagonia Nexo, el intendente Fernando Españon le había adelantado a Patagonia Nexo, que la “propuesta estaba muy avanzada”

“Nosotros estábamos esperando que finalice el proceso de aislamiento de personas que habían ingresado a la localidad. Por suerte ese proceso ya está finalizando y nos quedan 8 o 9 personas que están aisladas. En este tiempo bajamos a ese número pero teníamos más de 60 personas aisladas”, indicó el jefe comunal

“Eso nos da un marco de tranquilidad porque lo que se pretende es ir levantando ciertas excepcionalidades o ciertas restricciones que teníamos en función del comportamiento de la gente y de cómo están llevando adelante esta cuarentena”, señaló Españon

En ese sentido destacó el grado de responsabilidad de la comunidad “más allá de que en las restricciones hemos sido muy rigurosos” lo que produjo algunas críticas y “hasta nos han tratado de soberbios”, expresó

“No nos podemos relajar”, dijo, no obstante detalló que “se han establecido algunas excepciones como determinar los lugares de esparcimiento donde la gente puede ir a caminar, el cordón que empieza en el Cerro de la Cruz hasta Rospentek donde se pueden hacer caminatas y hacer ejercicio los lunes, miércoles y domingos. Estamos evaluando la salida de los mas chiquitos y vamos a establecer un circuito para que puedan salir a recrearse en compañía de los padres”, indicó

Por otra parte enfatizó que se pueden dejar sin efecto las excepciones ante incumplimiento o cuestiones relacionadas a la emergencia sanitaria.

El intendente indicó que la apertura del paso entre las dos localidades no se dará bajo los términos que existían antes de la explosión de la pandemia del coronavirus. Se deberá cumplir con las normas básicas del protocolo de distanciamiento social, como son los límites, el respeto de la distancia mínima y conceptos ya establecidos, como el uso de un barbijo o un tapabocas.

Así y todo, advirtió que se redoblarán los controles.

Salarios y fondos

Hay que destacar que este fin de semana se abonaron los salarios de los municipales del municipio: “Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Hemos recibido un municipio quebrado y sin la ayuda de la provincia esto no sería posible. Si seguimos con esta metodología, seguramente vamos a estar complicados frente a los pagos del mes que viene. Esto es el día a día y lo importante es que pudimos cumplir “, sostuvo Españon

En esa línea expresó que también se está asistiendo “a quienes necesitan y que en estas instancias no la están pasando bien”

“Tenemos un problema en lo que tiene que ver con la situación social muy terrible que se ha desbordado con el tema de la pandemia pero creo que es importante lo que estamos haciendo”.

Las regalías hidrocarburíferas, particularmente las vinculadas con el crudo, son una de las principales fuentes de ingreso mensual que tiene la Provincia de Santa Cruz, sólo comparado con su recaudación tributaria total.

Según las últimas informaciones el precio del barril criollo determinado por el gobierno nacional barril es de U$ 45 y se habla de crédito fideicomiso que tomaría la provincia de Nación con una tasa del 24 por ciento.

El dinero de ese crédito será distribuido en parte entre los municipios, varios de los cuales ya han adelantado que no podrán pagar los salarios si la provincia no duplica la asistencia de fondos a las comunas, pero cada municipio deberá pagar la tasa de interés.

Preguntado si hay gestiones sobre este préstamo para la localidad, Españon, indicó que “dependemos de cómo tome el proceso la provincia. Nosotros ya estamos pagando interés por el giro en descubierto y si se suman esos intereses sería mucho más complicado para nosotros. Lo que si tenemos que ir viendo como mejoramos la recaudación”, explicó

En esa línea dijo que “desde que empezó este problema ha caído la coparticipación y eso ha generado un enorme desequilibrio”

“Es difícil la situación pero lo que tenemos que hacer ahora es sostener el salario de los trabajadores”,

La polémica por el aumento en los viáticos

Sobre su relación con el Concejo Deliberante de la localidad que se encuentra en sesión abierta y preguntado por un tema que suscitó polémica que son los viáticos, apuntó que “cuando enviamos a una persona para hacer una gestión a Río Gallegos, con un vehículo oficial; lo que estaba establecido no le alcanzaba ni siquiera para la comida”

“Esto lo voy a aclarar porque hay comentarios malintencionados que tienen que ver con el sector de Garay. El viatico esta determinado solamente para el empleado municipal. Las ordenanzas y decretos que he sacado en base a esto no incluyen los cargos políticos. Con 120 pesos una persona no come, entonces hemos elevado en 800 pesos el día. Porque con 120 pesos si tiene alguna contingencia y se tiene que quedar en Rio Gallegos ni siquiera alcanza para el hotel”, explicó

“Esto es lo que hemos hecho, adaptar el mas o menos un importe a las necesidades del empleado cuando va hacer algún trabajo fuera de la localidad”

Por otra parte contó:” Hemos restringido la telefonía celular y los viáticos de la planta política”

Finalmente analizó la relación con los concejales, con quienes dijo tiene “muy buena relación “

En relación a la concejal Gatica, quien declaró en algunos medios sentirse aislada de la vida institucional dijo que “es su criterio. Cada unos tiene una función y nada le impide presentar alternativas. Las cuestiones personales que tenga son personales. Nosotros discutimos política”