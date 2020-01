Españon: “Se vienen cosas muy importantes para la comunidad”

La Municipalidad de 28 de Noviembre trabaja en el barrio Don Bosco en la demolición del playón, con cambios y obras que mejorarán la calidad de vida de quienes residen en el lugar.

En la ocasión y en dialogo con la prensa, el intendente Fernando Españon dijo que se el playón se encontraba con un “grado de deterioro importante por lo que se realizan trabajos de limpieza ya que en los próximos días comenzaran los trabajos para el construcción de una cancha de futbol suizo.

En ese sentido se manifestó conforme con el trabajo que están realizando los municipales.

“Luego se va a convocar para que se haga la conformación de la junta del Barrio Don Bosco para que se establezca el cuidado y la organización de eventos deportivos”, indicó Españon.

Además adelantó que “se vienen cosas muy importantes para la comunidad, en especial con algunas obras que estamos proyectando y presentando con la ayuda del gobierno provincial”

En esa línea, luego de anunciar la visita de personal de medioambiente provincial se refirió al basural: “Hicimos un trabajo de proyección a seis meses para poder contener la situación del basural y eso nos va a dar un tiempo para ir proyectando donde va a estar ubicado. No solamente se trata de ver dónde va a estar ubicado, sino que hay que hacer un trabajo de reciclaje y educar en clasificación de residuos a la comunidad”

Asimismo consideró un “desafío” la contención de los jóvenes de la comunidad.

“Estamos proyectando establecer un puesto de control sobre la ruta 40 para evitar que la droga ingrese como está pasando hoy”

“Todas estas cosas que han sido históricas nosotros pretendemos recuperarlas”, aseguró

El jefe comunal sostuvo que “hay muchísimo trabajo y no hemos tocado todavía la parte que tiene que ver con tierras pero estamos proyectando infraestructura y redes cloacales. También estamos pensando en planes de vivienda y en traer profesionales y eso va a ser presentado todo en nación”

Por otra parte se refirió a “un proyecto ambicioso que tiene que ver con el rio y de qué manera recuperamos el suelo y lo canalizamos”

Consultado sobre las rispideces con los ediles y el sindicato municipal, quienes en conferencia plantearon sus reclamos, por un lado más puestos de trabajo en el Concejo y por el otro denuncias de persecución laboral y falta de dialogo, el jefe comunal, señaló:”No me voy a detener. La comunidad me ha dado una responsabilidad. Yo estuve trabajando hace un rato y estuvieron los concejales (Ariel) Santana y (Lucas) Cerezo que acompañan en la gestión. Estuve hablando con el concejal (Horacio) Lavié. Hay puntos de coincidencia de empezar a trabajar en bloque en coincidencia con la provincia. Persecución laboral no hay. Cuando uno saca un administrativo y lo pone en otro lado, el sindicato eso lo llama persecución laboral”

Por otra parte se refirió a los trabajos programados en el comedor municipal donde dijo “se tiene que hacer un trabajo importante como cambiar ventanas y reacondicionar muchas cosas”

En tanto expresó que “necesitamos las estructuras para incluir el Hogar de niños en la orgánica municipal así también como el natatorio debe estar incluido, el Jardín Maternal, la creación del departamento de la Juventud, de la secretaria de la Mujer. Todo ese trabajo necesitamos del Concejo. Pero si ellos están el chiquitaje yo no me voy a detener”

“El concejo debería estar trabajando en esos temas y también en el de los perros. Necesitamos que nos brinden las herramientas y no que estén haciendo conferencia de prensa”

Españon expresó sobre el tema tierras que se está realizando un relevamiento en ese sentido y que “este tema de la ocupaciones ilegales se terminó en 28”

Finalmente, adelantó que se hicieron las gestiones correspondientes en la provincia para que les sea girado el remanente que falta para cubrir la segunda parte del SAC adeudado a algunos municipales.