Entrevista a Fernando Españon: “Me duele mucho la situación social que tenemos en 28”

El intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon dialogó con Patagonia Nexo. Españón dio un panorama general, de la realidad y como lo hizo en otras ocasiones planteo el estado crítico de las finanzas comunales. Con un difícil panorama financiero, con exiguos recursos disponibles y deudas, el nuevo gobierno municipal buscara ayuda para afrontar las obligaciones inmediatas.

-Patagonia Nexo: Usted planteo en conferencia de prensa que la situación es preocupante. ¿Cuál es el rol de la provincia, teniendo en cuenta que este problema se presenta en muchos municipios del país?

-Fernando Españon: Dentro del marco de responsabilidad que la gobernadora (Alicia Kirchner) nos ha pedido, estamos tratando de utilizar los recursos de acá en más. Por supuesto que hay deudas que tenemos con proveedores muy importantes que hace que se nos dificulte continuar trabajando con ellos, pero lo importante de esto es que tenemos un muy buen dialogo con los comerciantes. De acá en adelante estamos tratando de cumplir con ellos. Hacia atrás es complicado porque, no nos sobran los recursos. Entonces si nos sobran dos pesos tratamos de sacar algo de lo que está atrasado, pero en esas circunstancias nos ha tocado todo lo que tiene que ver con sueldos, aguinaldos y ahora se nos viene el tema del salario doble. Todo eso es complicado. Nosotros lo que tratamos de hacer es utilizar el ingenio. Hemos recibido algunas donaciones, como herramientas y eso nos permite hacer lo que estamos haciendo.

Es decir, hay un esfuerzo enorme que están realizando los vecinos, sobre todo. El compañero municipal está entendiendo que realmente es el motor de la comunidad y eso nos pone muy contentos y obviamente cuando la cuestión económica nos acompañe vamos a hacer los reconocimientos a la gente que realmente “se rompe el traste” laburando.

Hoy debo decir que hay muchos compañeros que están enojados por una cuestión de que se había convertido en un círculo vicioso el hecho de no venir a trabajar.

Entonces hay enojo cuando le decís, se terminó, a alguien que no estaba acostumbrado a trabajar. Pero bueno, luego entiende.

-Hubo una reunión donde participó, Máximo Kirchner, la gobernadora Alicia Kirchner, ministros que integran el gabinete y los intendentes. ¿Qué se resolvió en esa reunión ?

-Cada uno de los intendentes marcamos la realidad de cada una de las municipalidades. 28 (de Noviembre) marcó su postura en relación a los que hemos recibido y obviamente que tenemos todo el acompañamiento de la provincia.

Las veces que he hablado con Alicia se ha mostrado como una mujer que entiende; sobre todo de la realidad social. A mí me duele mucho la situación social que tenemos en 28. Hubo mucho tiempo de abandono con respecto a la situación social; no de parte de la provincia. Para que se den una idea la comunidad tiene un área que es Acción Social quienes deben generar los mecanismos y la documentación necesaria para ir a tramitar todas las situaciones de los vecinos que tenemos en 28 de Noviembre, pero eso no se había hecho.

Nosotros en veinte días hemos generado más de 100 informes. Todo ese paquete de necesidades los estamos tramitando en la provincia.

Hay programas muy importantes que tiene la provincia que sirven de contención y otros que son medidas a corto y largo plazo.

Para que tengan una idea, ofrece ayuda hasta para que el vecino sea autónomo. Si no tiene un oficio hay programas que lo pueden ayudar a despegar y que sea autosustentable en sus necesidades. Hay miles de programas que nos pueden permitir ir mejorando la situación de los vecinos.

-Con relación a lo que usted dice, uno puede observar que hay una demanda laboral importantísima en los pueblos de la cuenca carbonífera. En ese sentido notamos con extrañeza que en la última reunión con la gobernadora, los intendentes de la cuenca no hayan sido participes de una reunión tan importante como fue la del yacimiento de Rio Turbio, ya que allí se habló del destino de la usina. Teniendo en cuenta que tanto usted como el intendente de Rio Turbio tienen sobre sus espaldas la responsabilidad social que nos atraviesa. ¿Cómo se siente al no haber participado de esa reunión?

-No fue así el tema. Lo aclaro porque es importante. Nosotros tenemos una reunión pendiente, tanto Darío (Menna) como yo sobre la cuestión del yacimiento. Yo he sido claro. Nosotros vamos a estar acompañando con mucha firmeza la situación del yacimiento, de la megausina porque entendemos que son importantes y que tienen que ver con el futuro de la cuenca.

Esta reunión se desarrolló primero con diputados y luego va a venir la reunión con los intendentes de la cuenca. En ese sentido hemos recibido la notificación de que en los próximos días, vamos a tener una reunión para charlar de la situación del yacimiento.

-Con respecto a los salarios. ¿Se sigue girando en descubierto. Hay algún compromiso por parte del gobierno de la provincia con relación a este tema?

-Nosotros pagamos 4 millones de pesos y un poco mas de sueldos. De los cuales el mes anterior hemos recibido una coparticipación de 20 (millones). De los 20 millones el día 23 y 24 de diciembre, entendíamos que no era justo que los compañeros pasen una navidad sin cobrar el aguinaldo o por lo menos un adelanto de sueldo; entonces decidimos que con la plata de la coparticipación, -que va entrando por etapas y nuestra disponibilidad en ese momento era de 7 millones de pesos- pagar medio aguinaldo.

Con toda la coparticipación que hemos recibido hasta la fecha llegamos a los 14 (millones) que es lo que se junta para pagar sueldos. No sé si hice bien o mal en pagar el 50 por ciento del aguinaldo. Para mi estuve en la correcto entendiendo que el compañero el día 24 (de diciembre) estaba complicado. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? De los 14 millones recibimos 8.000.000 de pesos del giro en descubierto que suman 22 millones; habíamos juntado un poco más con la recaudación y logramos pagar la totalidad del sueldo.

Ingresaron 6 millones de pesos, pero las retenciones hay que pagarlas. Yo tengo 7.000.000 de pesos en retenciones. Entonces la decisión fue empezar a pagar las retenciones que tienen que ver con embargos judiciales que si o si hay que pagarlas. Ahí teníamos cerca de 600.000 pesos, después tenemos el tema de la Caja de Servicios Sociales ,1.700.00 pesos y préstamos de los compañeros. Así que decidimos pagar primero las retenciones para evitar los intereses.

Con el margen que nos queda, vamos a ir tratando de pagar lo que se debe y hemos tomado la decisión de pedir un poco mas de plata porque obviamente nos va a faltar.

Estamos haciendo todos los esfuerzos y a medida que ingresan recursos tratamos de cumplir con los compañeros porque entendemos que están en una situación compleja y que para todo esta difícil.

Lo que sí, no hay mala predisposición por parte de la municipalidad. Esto lo quiero dejar en claro. Yo soy empleado municipal. Entiendo de verdad lo que le pasa al compañero. A medida que nos va ingresando (dinero) vamos a ir achicando los compromisos que tenemos.

-Podemos seguir hablando pero vemos que está abocado en tareas de limpieza de la comunidad, que conlleva el desafío de cambiarle la cara a la localidad

Ayer (por jueves) fue un día importante. Fue un despliegue muy importante de instituciones, pequeños empresarios han puesto a disposición sus camiones, hay dos concejales que nos están acompañando. Es decir; de verdad que había un estado de abandono en la comunidad de muchos años, entonces hay mucha gente que le parece raro ver a un intendente haciendo este trabajo. Yo estoy para colaborar. Lo que quedó pendiente en lo administrativo lo hice hoy temprano y luego me voy a seguir trabajando. Yo voy a estar en todo lo que pueda.

Si tengo que palear voy a palear, si tengo que firmar voy a firmar la documentación que tenga, si tengo que gestionar voy a gestionar. Es más, estamos armando la planificación de lo que tiene que ver con la situación del basural. Estamos trabajando muchísimo con ese tema; con los proyectos que luego van a ir a Nación. De verdad que tenemos mucho trabajo. Es duro , pero es importante porque el esfuerzo que estamos haciendo todos los días se ve reflejado y eso a mí me deja muy tranquilo. En veinte días hemos hecho rendición de los programas sociales como PAINA (Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia), de comedores, de mantenimiento de los colegios y otras rendiciones que habían quedado truncas del 2018

-La última pregunta que me queda pendiente es la tarifaria. ¿Hay modificaciones?

-Hay una leve actualización, pero tiene que ver con lo que nos pasa. El sector privado está cobrando para hacer el desagote de un pozo ciego cerca de 3500 pesos. La idea nuestra es poner en funcionamiento –algo que ya estamos trabajando –nuestro camión atmosférico y abaratar los costos y el que no pueda pagar, se va a hacer un informe social. De ese tipo de cosas estamos hablando; de la actualización de la tarifa de luz, entre otras cosas. La otra cuestión es pasar el tema de la tarifaria a la Unidad Fiscal, así no tenemos que hacer una actualización todos los años.

