Encuentro Patagónico De Mujeres: Hacia La Construcción De Poder Popular Desde El Feminismo

El encuentro planteó la necesidad de ir hacia un movimiento dentro de los sindicatos y de las centrales que se atreva a discutir política, a marcar el rumbo del país a generar propuestas concretas desde la perspectiva de mujeres, es decir hacia un poder popular desde el feminismo.

El Primer Encuentro Patagónico de Mujeres que reunió a compañeras de ATE y CTA A de toda la región(Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro) en Río Gallegos culminó el 6 de marzo en el complejo cultural con los Paneles de Diversidad a cargo de la Directora de Genero y Diversidad del Gobierno de la provincia Roxana Rodriguez; Mujer y Derechos Humanos a cargo de la Asesora Letrada de la Secretaría de DDHH Carolina Zabala, y el cierre de la jornada por parte de la Secretaria de Genero de la CTA Autónoma Silvia Leon, la Secretaria de la FENAT Leonor Cruz y la Secretaria General de ATE y CTA A de Santa Cruz Olga Reinoso.

Ante el cambio paradigmático, tanto en los modos de desarrollo, en el mundo del trabajo y finalmente en la sociedad y en las relaciones de poder, el avance de un movimiento como el feminismo que no para de crecer, ponen a las mujeres ante un nuevo desafío, el de construir política y poder popular no solo desde la condición, no solo desde el género ni para actuar en casos de violencia o de defensa, sino ir mas allá y disputar las políticas publicas. En este marco el Encuentro deja sentada la necesidad imperiosa de transformación también hacia adentro de los sindicatos hacia la construcción de poder con acciones políticas y allí las mujeres deben proponer, no solo defender; las secretarías de género deben discutir y plantear posiciones políticas y proponer alternativas.

El movimiento de mujeres ya es un sujeto político no solo por el entramado del patriarcado, sino por inteligencia, por capacidad y por fuerza, en este marco se plantea que en este nuevo paradigma en donde desde el feminismo, desde las secretarias de género y desde nosotras mismas el desafió de discutir y debatir nuestros recursos naturales y su desarrollo, el estado y el modo en que reparte la renta, en definitiva las políticas publicas, caminando entre todos, todas y todes el sendero de una patria liberada y un continente soberano.

Una de las acciones inmediatas es la de imponer nuestra propia agenda, lograr imponer los debates desde nuestras organizaciones, formarnos y formando a las compañeras, no ir siempre atrás de la agenda que proponen las corporaciones o incluso que nos imponen los gobiernos, porque somos organizaciones territoriales y como tales sabemos y pisamos la realidad de nuestros pibes todos los días y tenemos información necesaria. En definitiva vamos a construir el destino de nuestro país y como ya lo hicimos en los 90 cuando el neoliberalismo expulsaba compulsivamente compañeros y compañeras a la calle y allí la CTA estuvo a la altura para contenerlos, así como fuimos capaces de discutir leyes progresistas como la de Identidad de Genero y Matrimonio Igualitario después del 2003, así como impusimos casi sin saberlo una propuesta arrastrada desde la CTA como la Asignación Universal por Hijo, y así resistimos el macrismo todos y todas de la mano, hoy ocuparemos los lugares de poder, construiremos desde donde nos toque, y será desde esa construcción en donde nosotras las mujeres podamos seguir apagando el patriarcado y por la deuda es con nosotras.