¿En serio ustedes creen que vamos a bancarnos a Zeidan /Macri y sus rufianes en YCRT?

Ante los trascendido que la Intervención, a cargo de la empresa carbonífera YCRT permanecerá al frente hasta que se designe a un nuevo funcionario a cargo distintos espacios políticos y gremiales salen a tomar posición social y política.

Despidió a compañeros, Presionó a otros a tomarse el “Retiro Voluntario”, Paralizó las obras de la Usina, desfinanció la mina, no invirtió un peso, retomó la política empresaria del siglo XIX: vender carbón a granel, congeló los salarios cuatro años, no pagó las deudas con los trabajadores, jubilados y hasta nos mando a gendarmería para amedrentarnos.

El Sr. Hensel flamante Secretario de Minería, parece que no se dio cuenta que Macri ya no es Presidente. Después de la evidente y desastrosa intervención en Mendoza, viene a darle su respaldo al tipo que participó del show macrista contra los trabajadores del estado.

¿En serio quieren que banquemos 90 días más al que participó e impulsó la campaña mediático judicial contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿Al que ensució al peronismo junto a Costa y Reyes hasta en programas de televisión nacionales con audiencias masivas?

A Zeidan no lo queremos porque lo conocemos y lo padecimos en la empresa durante cuatro años. Ahora conocemos al Sr. Hensel y tampoco lo queremos porque lo primero que hace con la empresa es atender a Zeidan, no a los trabajadores que encararon la lucha en defensa de la empresa para mantener los logros alcanzados durante los gobiernos de Néstor y Cristina durante cuatro años de resistencia contra Zeidan-Macri.

Los políticos y en particular los que son parte del nuevo gobierno, deben representar los intereses del pueblo, o no merecen ser parte del gobierno. Aquellos que no representan los intereses de los trabajadores de la cuenca minera, no tenemos porqué aguantarlos. Ni a Zeidán, ni a nadie. Tal vez necesitan otra movilización popular unificada por los intereses del pueblo como en Mendoza para darse cuenta. Si es así, así será.

Nosotros decimos:

• YCRT no es una concesionaria y menos un desarmadero de autos!

• Fuera Zeidán, ya!

• Terminar la Usina 14 mineros, ordenar la estructura de la empresa, definir su figura jurídica, crear una NUEVA EMPRESA JUSTA! UNIDAD PRODUCTIVA!

• Producimos combustible sólido para generar energía!

• Queremos la Electrocarbonífera! DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ENERGIA por que seremos generadores de energía de forma estratégica para ARGENTINA.

• Queremos recuperar el carbón residual de petróleo que le quitaron a YCF! Y hoy la tienen las multinacionales petroleras por su lobby socias del saqueo.

• Queremos un Director de los trabajadores con iguales derechos, representación, voz y voto!

• Los trabajadores deben proponer, debatir y ser parte de las decisiones para la NUEVA EMPRESA!

En defensa de NUESTRA USINA, NUESTRA MINA Y NUESTRA HISTORIA.

Río Turbio, 9 de enero de 2020