En Rio Gallegos le desvalijan la cuenta de un veterano de guerra

Se dio cuenta cuando intentó realizar una compra y le daba saldo insuficiente. Al intentar consultar en el Home Banking, no pudo hacerlo, como así tampoco pudo realizar operaciones desde su teléfono. Al consultar en la compañía proveedora se enteró que alguien había cambiado su chip.

Este fin se semana , se conoció que el reconocido actor de teatro y veterano de guerra, Andrés Fernández Cabral fue víctima de un ciberdelito, por el cual le hackearon su teléfono celular y vaciaron su cuenta personal, en la cual percibe su jubilación.

El actor contó su pesar en las redes sociales, en donde dejó un mensaje que decía, que si pensaban pedirle plata prestada no tenía.

Para luego contar: “Hoy (por ayer) sufrí un ciber-robo. Me vaciaron mi cuenta del banco donde percibo la jubilación de veterano de guerra y además para poder sacar todo el dinero de la cuenta, me hackearon el celular y así obtener las claves de validación que el banco solicita para confirmar las operaciones por Home Banking. Ayer (por el viernes) por la tarde comenzó todo cuando fui a realizar una compra y saltaba fondos insuficientes. Cuando quise consultar el saldo por teléfono no tenía señal. Luego no podía hacer llamadas y hoy, al consultar en la empresa proveedora del celular me dijeron que alguien en mi nombre realizó, en algún lugar un cambio de chip reemplazando el mío. Tengan cuidado y estén atentos”.

Cabe señalar que este tipo de delitos cada día son más frecuentes y por este motivo desde el Ministerio Público Fiscal de Nación y a través de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), se han brindado algunos consejos para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.

Alertan sobre robo de información

Desde su creación, la UFECI, recibe diversas denuncias que dan cuenta de accesos indebidos a cuentas de correo electrónico (Hotmail, Gmail, etc.), de redes sociales (Twitter, Instagram, etc.), y mensajería (WhatsApp y Telegram) y sustracción de datos personales.

En algunos de los casos, los atacantes acceden a las cuentas -o intentan hacerlo- y en otros sustraen información de los usuarios para controlar la cuenta, temporal o permanentemente, a través del cambio de credenciales del usuario y las opciones de recuperación (casilla de correo electrónico alternativa o número de teléfono asociado).

Asimismo, también se detectaron algunos casos en los fueron vulneradas cuentas de mensajería de WhatsApp y Telegram, en los que los delincuentes lograron duplicar la cuenta y, de esa forma, acceder a los contactos, mensajes y archivos de la víctima, en otro teléfono, mediante el código de verificación que envían las aplicaciones durante su instalación inicial.

A fin de evitar ser víctima de este tipo de maniobras –o minimizar los riesgos- la UFECI recomienda a los usuarios de estos servicios, por un lado, cambiar la contraseña por defecto de acceso al buzón de mensajes de voz del teléfono (dado que a través de allí los atacantes conseguían el código para instalar la aplicación) y, por otro, activar la verificación en dos pasos de las cuentas, lo que agrega una capa de seguridad adicional al requerir, además de la contraseña, un código generado al azar.

La mayoría de las plataformas usadas en Argentina admite la verificación de dos pasos. (Tiempo Sur)