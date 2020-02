En Puerto Deseado vecinos acampan en el Juzgado pidiendo la renuncia del Juez

Esta tarde, Liliana y Laura vecinas de Puerto Deseado, que se encuentran reclamando en la puerta del Juzgado local junto a un grupo de vecinos por la gran cantidad de casos que aún han quedado sin esclarecer, dialogaron con LU 12 y ratificaron que lo que la comunidad quiere es; “que se vaya el Juez Oldemar Villa”.

“Tenemos un juez que no trabaja”

En diálogo con LOA Laura sostuvo que el acampe tiene que ver en primer lugar con la muerte de Santino, el nene de 4 años y el brutal ataque perpetrado contra su madre María que tuvo repercusión nacional, pero además ahora se encuentran solicitando justicia por distintos casos que de alguna manera estaban tapados. “Esto no viene desde ahora, acá tenemos un Juez que no trabaja, que guarda las causas, que no le importamos, que se nos ríe en la cara como lo hizo ayer y lamentablemente tenemos muchos casos de gente que ha sido asesinada y al día de la fecha no tenemos la justicia que todos necesitamos”.

La gota que rebalsó el vaso

Luego admitió que el caso de María y Santino fue la gota que rebalsó el vaso para que Puerto Deseado diga “Basta“. El Juez tiene que trabajar , Oldemar Villa hace 17 años que está en el cargo y más de 12 que muchos casos no han sido resueltos , lamentablemente los ladrones y abusadores , roban matan, abusan y en un par de horas fijan domicilio y siguen su vida normalmente”, relató Liliana.

Pedido a la Gobernadora y al Gobierno Nacional

Por último los vecinos le solicitaron a la Gobernadora, que le brinde a la comunidad de Puerto Deseado la seguridad que necesita y señalaron que se van a seguir quedando en la puerta del Juzgado local hasta que la Justicia resuelva todos los casos que han quedado impunes y “le pedimos a la provincia y a la Nación que hagan algo para que saquen a este Juez de una vez por todas“, expresaron las vecinas.