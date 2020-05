En las cárceles de Santa Cruz “no hay hacinamiento y se cumplen las medidas de bioseguridad”

Así lo afirmó el Juez ante la Cámara Criminal Oral, el doctor Joaquín Cabral a Radio Nuevo Día. Valoró el trabajo del personal del Servicio Penitenciario Provincial y de la Policía. Explicó cuales son las pautas para otorgar una prisión domiciliaria.

El Juez ante la Cámara Criminal Oral, el doctor Joaquín Cabral, habló en el programa “Arriba el Día”, que se emite por Radio Nuevo Día, donde explicó, no solo como se llega a que un detenido obtenga la prisión domiciliaria, sino además como es la actual situación carcelaria en Santa Cruz.

Principalmente el magistrado recalcó que la sociedad “tiene que recibir una buena información y que mejor que el vehículo de la prensa para llevarla a quienes ya están en el tema”.

La prisión domiciliaria es una modalidad de prisión “que no implica libertad, es importante que la gente lo sepa”. “Lo que ocurre es que por determinadas circunstancias que están en la ley, la prisión domiciliaria se da para algunos casos que están establecidos y no puede haber otras causales”.

El Doctor Cabral aclaró que “no es un beneficio para el interno, sino que ingresa y se cumplen una serie de etapas para acceder a los beneficios de semilibertad, permisos laborales, salidas transitorias, hasta que llegan a la libertad condicional, pero cumpliendo una serie de requisitos sobre todo que llegan al alta psicológico y criminológico además de un buen comportamiento”.

Las cuestiones que el Código Penal explican para llegar a la prisión domiciliaria es para aquel interno “que padece una enfermedad que no puede ser tratada en el encierro; los casos de enfermedad incurable, que están en etapa terminal; la discapacidad física del interno que no puede ser tratada en una unidad carcelaria, ya que sufriría un maltrato indigno; el interno mayor de 70 años, es un error de la prensa que hablaba de 60 años; la mujer embarazada o la mujer que es madre de un menor de 5 años o tiene una persona con una discapacidad física a su cargo”. Todos esos “son los supuestos casos que contempla el artículo 10 del código penal y no hay ninguno más”.

Además, el magistrado explicó que no se contempla “el supuesto de contagio por pandemia o por exceso de población carcelaria, otros pueden ser los mecanismos que se pueden adoptar para evitar contagios dentro de una unidad carcelaria”. Aunque “es cierto que los que están privados de su libertad tienen derechos y quienes estamos dentro de la órbita penal tenemos la obligación de resguardarlos”.

“Lo único que nosotros hacemos es aplicar la ley, no hay ningún caso, por mas que el delito sea grave, que quede excluido de la prisión domiciliaria”. Lógicamente “para llegar a cubrir esos supuestos hay que cumplir con los requisitos, no hay una discriminación por tipo de delitos”

Con respecto a la polémica que se generó en los últimos días “nosotros tenemos un sistema político de gobierno que se divide entres poderes, cada uno en su quinta, no pueden invadir funciones, por esto la función judicial debe ser abordado por los jueces”. La superpoblación carcelaria “es una preocupación que tiene el estado, pero han pasado muchísimos años y no se han observado estas cuestiones, es decir el estado de los lugares para el cumplimiento de las penas”.

En nuestra provincia “por supuesto que hay que mejorar los establecimientos carcelarios”. “El año pasado se inauguró la unidad 2 que es una unidad modelo, que cumple con todos los requisitos para la resocialización del interno, hay que destacarlo”.

Sin embargo “hay otros lugares que hay que invertir para tener un establecimiento acorde a los que están privados de su libertad”.

“Con el esfuerzo de la gente que trabaja (Servicio Penitenciario Provincial y la policía), con la buena voluntad y con el apoyo de las autoridades de gobierno, sobre todo del Ministro de Seguridad, no hay hacinamiento y se esta cumpliendo con las medidas de bioseguridad, nadie entra al lugar de encierro, en ese lugar están más protegidos que nosotros que estamos circulando en la vía pública”.

Esta decisión fue determinada por “las autoridades del Gobierno Provincial y con un informe que tiene la Cámara Criminal Oral elevada por el Secretario de Estado, el doctor González Díaz y de una reunión que tuvo el Ministro de Seguridad donde conjuntamente con el director del Servicio Penitenciario afirmaron esta realidad”, concluyó.