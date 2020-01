EL SEM le respondió a Españon: “Hace su acostumbrado show”

Al enfrentamiento entre Ejecutivo y sindicato de Municipales, se suma a la falta de dialogo que Españón ya tiene con el Concejo Deliberante. En las últimas horas, anunció que dejará de realizar los descuentos sindicales y renuncio al gremio, al que pertenecía. Dura respuesta del sindicato.

Este viernes por la noche el intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, anunció que dejará de realizarles los descuentos sindicales a los empleados ya que el SEM, no dispone de cuenta bancaria ni CBU, además de que “no hay claridad sobre el correcto gasto de estos fondos, que en forma mensual liquidaba la Municipalidad de 28 de Noviembre”.

Motivo por el cual los trabajadores municipales que deseen realizar su aporte a la organización deberán hacerlo de manera individual.

La decisión tomo por sorpresa al gremio. Pero no fue todo, porque en la mañana del mismo día, Españon -que hasta el momento se desempeñaba como trabajador municipal- renunció a su afiliación al Sindicato, al igual que su familia política.

Desde el SEM no tardó en llegar una respuesta vía redes sociales atribuyéndole realizar estas acciones con “su acostumbrado show”

Rescatan que “la Constitución Nacional, Ley 23.551, la Ordenanza Municipal 2.357, es clara, para todo trabajador organizado”

Resaltan que aun no realizó la presentación formal al Sindicato, para que se puedan llevar adelante los procedimientos administrativos y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, como así también las actuaciones ante la Justicia Ordinaria.

Además advierten que como trabajadores organizados no dejaran que se avasallen los derechos que por ley corresponden, ni permitirán que el autoritarismo quiera gobernar “con la suela en la mejilla de los compañeros y compañeras”

“Hoy hay municipales que no llegan a fin de mes ,a los cuales este gremio los sostiene con la cobertura integral de remedios , que llevan alimentos a su mesa porque el sindicato los asiste, quienes no pueden pagar servicios y este Sindicato los asiste, no es Acción Social de la municipalidad, es el SEM”, , sostienen desde el gremio

En ese sentido, acusan a Españon de armar una cortina de humo para “silenciar la única voz que por historia, por afiliación, por derecho representa a más de 700 Municipales”

Además advierten a quienes sostienen al SEM- no los militantes políticos- a estar más alertas que nunca.