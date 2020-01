El oficialismo va por el dictamen de la ley para la reestructuración de la deuda

El Frente de Todos quiere llevarlo este miércoles al recinto. En tanto, los gobernadores de Cambiemos buscan atar sus deudas a la negociación que lleve adelante el Gobierno nacional.

Por Miguel Jorquera

El Frente de Todos (FdT) buscará firmar el dictamen de mayoría para el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas en la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en que alcanzará el respaldo suficiente para la iniciativa con que el Gobierno busca respaldar las negociaciones de la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores externos, para llevarlo este miércoles al recinto de la Cámara baja y darle media sanción. Al tiempo que el Senado se prepara para abordarlo y convertirlo en ley la semana próxima. En tanto, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JpC) quieren que el proyecto que habilita la negociación incluya sus deudas provinciales, en medio de un debate interno entre posturas diferentes sobre si apoyar o no el proyecto del Gobierno.

El plenario comenzará este mediodía en la Cámara baja. Antes, se conformará la comisión de Finanzas que estará presidida por la diputada oficialista Fernanda Vallejos, a los que le sucederá una reunión previa de Presupuesto, donde asumirá la presidencia el cooperativista Carlos Heller en reemplazo de Darío Martínez que pasará a Energía.

Al Anexo C de la Cámara baja concurrirán funcionarios nacionales para defender el proyecto y responder preguntas de los diputados. Son los enlaces que el ministro de Economía, Martín Guzmán (de viaje por Estados Unidos para iniciar contactos con los acreedores), designó para el tratamiento de la ley en el Congreso. Varios de ellos pasaron la semana pasada por el bloque oficialistas para brindar sobre el proyecto: la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; y el viceministro de Economía, Haroldo Montagú. Aunque en principio serían solo dos los funcionarios nacionales que expondrían ante el plenario.

El Gobierno aspira a obtener un fuerte respaldo político a la iniciativa previo a que el ministro Guzmán comience las negociaciones con los acreedores para reprogramar los vencimientos que tiene que afrontar este año la Argentina, estimados en más de 64 mil millones de dólares. Por lo que el oficialismo se propone llevar este mismo miércoles al recinto para darle media sanción al proyecto que le permite al Ejecutivo “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera”.

La oposición, en tanto, quiere adosar al texto oficial un reclamo de sus gobernadores: quieren que les permitan incorporar sus deudas externas a la “restauración de sostenibilidad que autoriza el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso”, según una propuesta elaborada por diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. Con ese objetivo, varios de ellos se reunirán antes del plenario con los presidentes de los bloques que integran la alianza opositora: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI). A la cita acudirían Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Horacio Rodríguez Larreta (CABA) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

La propuesta opositora también incluye “prorrogar hasta diciembre de 2024 los vencimientos de Capital e intereses de las deudas que por todo concepto tengan las provincias con Nación, incluidas las deudas con el FGS-ANSES” y autorizar a las provincias a “tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal”.

Sin embargo, JpC no tienen una postura unificada. El diputado PRO Pedro Torello afirmó que el proyecto del Gobierno “busca instalar el concepto de tierra arrasada” y consideró que la norma “no es necesaria” porque a través de las facultades delegadas y la ley de emergencia el Ejecutivo “ya tiene todos los elementos” para negociar con los acreedores. En cambio, Elisa Carrió anticipó –a través de su cuenta de Twitter– el “sí a la renegociación”: “Cuando la Argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario y actuar unidos habilitando la renegociación, ese fue mi criterio incluso durante el gobierno kirchnerista”, sostuvo en un hilo de tuits donde deslinda responsabilidades del gobierno de Cambiemos. Pero Carrió afirmó que su fuerza “no votará” el Pacto Fiscal, que ya tiene media sanción del Senado, será el otro punto de la sesión de este miércoles y que respaldan los propios gobernadores de JpC.

A pesar que en el oficialismo no descartan cualquier negociación en busca de un fuerte respaldo al proyecto, la mayoría no comparte el reclamo de los gobernadores de la oposición. “Creemos que con Guzmán iniciando contactos en los Estados Unidos para la negociación es necesario que su proyecto no tenga cambios significativos”, sostuvo ante PáginaI12 uno de las diputadas del FdT que tendrá protagonismo en el plenario. “Consideramos que las provincias deben esperar la negociación que lleve adelante el Gobierno nacional, y eso ayudará a las provincias. No sería bueno condicionar esa negociación con la inclusión de las provincias”, sumó otro legislador oficialista.